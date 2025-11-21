Nový magazín právě vychází!

USA chtějí mír do konce listopadu. Ukrajina pracuje na svých návrzích

Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany Spojených států, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal do 27. listopadu. S odvoláním na nejmenované ukrajinské činitele o tom na svých internetových stránkách píše britský list Financial Times (FT).

Zástupci americké administrativy dali Zelenskému najevo, že Trumpovi lidé pracují na "agresivním" harmonogramu pro dokončení návrhu a že jejich cílem je zakončit válku do konce roku. Podle ukrajinských činitelů Američané očekávají, že Zelenskyj dohodu podepíše "před Dnem díkuvzdání", který se slaví poslední čtvrtek v listopadu. Pak chtějí dohodu prezentovat v Moskvě a celý proces uzavřít začátkem prosince.

Podle FT je nicméně nepravděpodobné, že se Američany prosazovaný harmonogram podaří dodržet, protože podle zástupců ukrajinské prezidentské kanceláře plán obsahuje několik bodů, které pro Kyjev znamenají nepřekročitelnou mez. Pracují proto na protinávrzích, které představí americké straně. Také se očekává, že ukrajinská občanská společnost se postaví proti jakékoliv dohodě, která se dá považovat za kapitulaci Ukrajiny nebo za příznivější pro Rusko. Jeho armáda invazi na Ukrajinu vede od 24. února 2022, kdy na sousední zemi zaútočila na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

"Je to nehoda o vzácných nerostech 2.0," podotkl nejmenovaný vysoce postavený ukrajinský činitel v narážce na dohodu, při jejímž vyjednávání ukrajinská strana rovněž byla pod tlakem Trumpovy administrativy a díky které Spojené státy získaly přístup ke strategickým surovinám na Ukrajině.

Návrh, pro který chtějí Američané získat souhlas Ukrajiny, například předpokládá, že se země napadená Ruskem de facto vzdá Krymu, Luhanské a Doněcké oblasti a že Chersonská a Záporožská oblast budou rozděleny podle současné frontové linie. Osmadvacetibodový plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země a přinutil by pro Ukrajinu snížit početní stav jejích ozbrojených sil. O omezeních pro ruskou armádu se návrh nezmiňuje.

Maďarský premiér Viktor Orbán, který navzdory ruské agresi vůči Ukrajině udržuje dobré vztahy s Moskvou, v maďarském státním rozhlasu k návrhu řekl, že se domnívá, že "jsme v rozhodujícím okamžiku, klíčové budou příští dva až tři týdny". Uvedl, že na obzoru je mírový summit v Budapešti.

To, že se v maďarské metropoli chystá americko-ruská vrcholná schůzka, oznámil v polovině října Trump, kterého Orbán považuje za svého spojence. Po necelých dvou týdnech ale šéf Bílého domu uvedl, že se schůzka s Putinem neuskuteční.

Maďarsko vyzývá evropské vůdce, aby nepodkopávali úsilí amerického prezidenta o vyřešení války na Ukrajině, uvedl dnes šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó podle agentury MTI. Podle ministra americký mírový plán obsahuje klíčové pilíře pro budoucí bezpečnost Evropy, přináší naději na mír a "jasně dokazuje", že Donald Trump "bude i nadále dělat vše v zájmu míru a svého úsilí se nevzdá". Plán, který se zaměřuje na obnovu vztahů s Moskvou, zrušení sankcí a opětovné začlenění Ruska do globální ekonomiky, je i v zájmu Maďarska. "Zatímco USA vypracovaly mírový plán, který podporujeme, Brusel chce Ukrajině poslat dalších 100 miliard eur na válku," prohlásil.

