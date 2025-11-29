Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Zemřel Tom Stoppard, dramatik s českými kořeny, oceněný Oscarem i Zlatým glóbem

Zemřel Tom Stoppard, dramatik s českými kořeny, oceněný Oscarem i Zlatým glóbem

Tom Stoppard
ČTK
ČTK
ČTK

Ve věku 88 let zemřel jeden z nejznámějších britských dramatiků Tom Stoppard. S odkazem na jeho agenty o tom dnes informuje server BBC a další média. Zlínský rodák je mimo jiné autorem Oscarem a Zlatým glóbem oceněného scénáře k filmu Zamilovaný Shakespeare. Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo Rock'n'Roll.

„Budeme si ho pamatovat kvůli jeho dílům, brilantnosti a lidskosti, kvůli jeho vtipu, drzosti, štědrosti ducha a hluboké lásce k angličtině,“ uvedla jeho agentura. „Bylo nám ctí s Tomem spolupracovat a poznat ho,“ dodala organizace. Sir Tom zemřel pokojně ve svém domě v hrabství Dorset v jihozápadní Anglii obklopen rodinou, píše BBC.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová
Aktualizováno

Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let

Leaders

Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Nové dílo britského streetartového výtvarníka Banksyho v Londýně

OBRAZEM: Banksy dál tvoří v Londýně. Nově přibyl nosorožec, který leze na auto

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Filmová režisérka Zora Cejnková po slavnostním ohlášení nové filmové ceny Česká Leonarda speciálně určené pro filmové tvůrkyně,

Jak najít budoucí držitelky Oscara. Režisérka Zora Cejnková má na to recept

Enjoy

Věra Tůmová

Přečíst článek

Američané se rozšoupli. Během Black Friday už utratili téměř 247 miliard

Black Friday
ČTK
ČTK
ČTK

Američané na den slevových akcí Black Friday nakoupili přes internet za rekordních 11,8 miliardy dolarů (téměř 247 miliard korun). To je o 9,1 procenta více než loni, ukazují podle agentury Reuters konečná data společnosti Adobe Analytics. Ta očekává, že za dnešek američtí zákazníci utratí na internetu dalších 5,5 miliardy dolarů a v neděli 5,9 miliardy dolarů. To by proti loňsku bylo o 3,8 procenta, respektive o 5,4 procenta více.

Softwarová společnost Salesforce v samostatné zprávě uvedla, že američtí spotřebitelé při nákupech na takzvaný černý pátek utratili 18 miliard dolarů, což je podle ní o tři procenta více než loni. Mezi nejoblíbenější kategorie patřily luxusní oblečení a doplňky.

Ačkoliv američtí spotřebitelé utratili na Black Friday více než v loňském roce, on-line poptávku podle Salesforce přibrzdil růst cen. U pokladen lidé nakoupili méně zboží než v loňském roce.

V kamenných obchodech bylo honba za výhodnými nabídkami v dopoledních hodinách po čtvrtečním Dni díkůvzdání relativně utlumená. Někteří nakupující uvedli, že se obávají nadměrného utrácení kvůli přetrvávající inflaci, nejistotě způsobené obchodní politikou prezidenta Donalda Trumpa a slabému trhu práce, píše Reuters.

Adobe očekává, že nadcházející takzvané kybernetické pondělí (Cyber Monday), tradičně velký den pro internetové obchody, bude opět nejúspěšnějším dnem pro on-line nakupování v tomto období. Američané by tak mohli utratit 14,2 miliardy dolarů, což by bylo o 6,3 procenta více než před rokem.

Cena stříbra loni stoupla o 21 procent

Stříbro míří do nové éry. Elektromobily, AI i Indie ženou ceny na vrchol

Trhy

Stříbro prožívá jeden z nejvýraznějších růstů v moderní historii. Podle analytiků, které cituje server CNBC, dosáhly jeho ceny v roce 2025 rekordních úrovní a trend má pokračovat, přestože se trh potýká s výrazným nedostatkem kovu.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Trump uzavře vzdušný prostor nad Venezuelou

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen. Americký prezident Donald Trump takto varoval aerolinky, drogové dealery či pašeráky lidí na své sociální síti Truth Social. Nic bližšího k tomu nedodal. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) tento týden informoval o možné hrozbě kvůli zvýšené vojenské aktivitě ve Venezuele a okolí a venezuelská vláda zakázala šesti velkým mezinárodním leteckým společnostem přistávat ve Venezuele.

„Všem aeroliniím, pilotům, prodejcům drog a pašerákům lidí, prosím uvažte, že vzdušný prostor nad Venezuelou a v okolí bude v plném rozsahu uzavřen,“ napsal šéf Bílého domu částečně verzálami.

Spojené státy od září vyslaly do Karibiku bojové lodě a letadla a tento měsíc do oblasti připlulo i největší válečné plavidlo světa - americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Americká vláda tvrdí, že chce v oblasti bojovat s pašeráky drog. Uvádí také, že několik pašeráckých lodí už v mezinárodních vodách americké námořnictvo zničilo.

Vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura uvedla, že Spojené státy chystají agresi, a v uplynulých měsících oznámila i několik vojenských cvičení. Trump údery na Venezuelu jasně nevyloučil.

Ruský tanker
Aktualizováno

Ruská ropná logistika pod tlakem. Ukrajinci vyřadili z provozu dva tankery stínové flotily

Politika

Ukrajinská tajná služba SBU společně s námořnictvem zasáhla námořními drony v Černém moři dva tankery takzvané ruské stínové flotily. Agentuře Reuters to řekl zdroj z SBU. Agentura AFP s odvoláním na zdroj ze stejné tajné služby uvedla, že Ukrajina stojí za útokem na dva ropné tankery Kairos a Virat, kterými v pátek v Černém moři otřásly výbuchy. Turecké ministerstvo dopravy uvedlo, že jednu z těchto dvou lodí v sobotu ráno zasáhlo bezposádkové námořní plavidlo.

ČTK

Přečíst článek

Související

Elon Musk

Revoluce ve státní správě se nekoná. Trumpův úřad DOGE zmizel dřív, než stihl dokončit mandát

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme