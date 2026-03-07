Maďarská volební kampaň jde do finále. Hrozí zveřejnění kompromitující nahrávky opozičníka Magyara
Maďarská volební kampaň před parlamentními volbami, které mohou být pro zemi jedny z nejdůležitějších za poslední desetiletí, provázejí obavy z očerňující kampaně a možného zveřejnění kompromitující sexuální nahrávky opozičního lídra Pétera Magyara.
Magyar, předseda středopravé strany Tisza a hlavní vyzyvatel premiéra Viktora Orbána, uvedl, že se obává zveřejnění tajně pořízeného videa, na němž má být zachycen při intimním styku se svou tehdejší partnerkou. Podle něj by nahrávka mohla být pořízena pomocí zařízení tajných služeb a případně upravena, píše Politico.
„Coming soon“
V polovině února začali novináři dostávat zprávy obsahující fotografii ložnice s popiskem „coming soon“. Snímek se následně začal šířit na sociálních sítích, samotné video se ale zatím neobjevilo.
Opoziční lídr obvinil vládní stranu Fidesz z přípravy očerňující kampaně v již tak vyhroceném volebním souboji. Po uzavření registrace kandidátů v sobotu navíc podle analytiků může intenzita pomlouvačných kampaní a dezinformací ještě zesílit. Po této fázi totiž kandidát nemůže jednoduše odstoupit a být nahrazen jiným.
Ukrajina by podle diplomatických zdrojů mohla finančně vydržet až do parlamentních voleb v Maďarsku, které se uskuteční 12. dubna. Brusel tak získává více času najít řešení, jak obejít odpor Budapešti vůči klíčové unijní půjčce pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun). Uvedl to server Euractiv.
Brusel hledá cestu, jak obejít Orbána. Pomoc Ukrajině visí na vlásku
Money
Ukrajina by podle diplomatických zdrojů mohla finančně vydržet až do parlamentních voleb v Maďarsku, které se uskuteční 12. dubna. Brusel tak získává více času najít řešení, jak obejít odpor Budapešti vůči klíčové unijní půjčce pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun). Uvedl to server Euractiv.
Podle Pétera Krekóa z nezávislé analytické organizace Political Capital nelze bez znalosti obsahu nahrávky odhadnout, jaký by měla dopad. „Netroufl bych si předpovídat, protože záleží na tom, co na nahrávce je,“ uvedl.
Maďarská politika už přitom podobné skandály zažila. V roce 2017 byl například starosta města Győr Zsolt Borkai spojený s Fideszem zapleten do aféry poté, co anonymní blog zveřejnil fotografie z jeho účasti na skupinové sexuální party na jachtě v Jaderském moři. O dva roky později byl přesto těsně znovu zvolen, později ale odstoupil.
Magyar se podle Krekóa snaží minimalizovat možné škody tím, že už dopředu přiznal, že měl dobrovolný sexuální vztah. Taková strategie může podle analytika případný dopad skandálu oslabit.
Podle jednoho z opozičních aktivistů, který není členem Tiszy, ale Magyara podporuje, však nemusí být případná nahrávka pro výsledek voleb rozhodující. Mnozí voliči podle něj nevnímají Magyara jako osobnost, kterou by nadšeně podporovali, ale spíše jako nástroj, jak ukončit vládu Viktora Orbána.
Podle tohoto názoru by případné vítězství Tiszy mohlo být spíše výsledkem široké protiorbánovské koalice než osobní popularity jejího lídra.
Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.
Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána
Politika
Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.
Vliv ze zahraničí
Analytici zároveň upozorňují, že volební kampaň může ovlivnit také zahraniční vliv. András Rácz z Německé rady pro zahraniční vztahy očekává zesílení ruských dezinformačních aktivit ve prospěch Orbána.
„Orbánova vláda je nejlepším aktivem, jaké kdy Rusko v EU a NATO mělo,“ uvedl. Podle něj by bylo překvapivé, kdyby se Moskva nepokusila udělat maximum pro udržení Orbána u moci.
Investigativní novinář Szabolcs Panyi ze serveru Direkt36 uvedl, že podle několika evropských bezpečnostních zdrojů byl tým politických operativců napojených na Kreml pověřen snahou ovlivnit maďarské volby. Operaci má podle něj řídit Sergej Kirijenko, první zástupce šéfa administrativy ruského prezidenta Vladimira Putina.
Jak velký dopad by takové operace mohly mít, zůstává nejasné. Podobnou kampaň se Rusko pokusilo vést například při parlamentních volbách v Moldavsku, kde se snažilo pomoci proruské opozici. Proevropská vládní strana si však nakonec udržela většinu.
Rozdíl mezi Moldavskem a Maďarskem je ale podle analytiků zásadní. Moldavské úřady proti ruskému vlivu aktivně zasahovaly, zatímco maďarská vláda podle nich nic podobného pravděpodobně dělat nebude.