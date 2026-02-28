Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána

Vyberte si z našich newsletterů

Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.

Jedna z posledních sondáží přisoudila Tisze náskok 20 procentních bodů, uvádí agentura Bloomberg. Orbán sice výsledky zlehčuje a tvrdí, že je předčasné ho odepisovat, další data však naznačují, že jeho dominance může být poprvé vážně ohrožena.

Bitva o venkov

Magyar vyráží i do odlehlých oblastí, které byly dosud baštami Fideszu. Příkladem budiž vesnice Vámosmikola na hranicích se Slovenskem. Ta představuje symbolický terén, kde se může rozhodovat. Právě zde se ukazuje, že část tradičních voličů vládní strany začíná přehodnocovat svou podporu.

Někteří obyvatelé, které cituje agentura Bloomberg, přiznávají, že byli dlouholetými podporovateli Fideszu, ale pod vlivem zklamání a debat s okolím změnili názor. Kritika se týká především korupce, stagnující ekonomiky či slabých veřejných služeb.

Ropovod Družba

Lukáš Kovanda: Maďarsko přeplácí za ropu z Družby. Přes Chorvatsko by ušetřilo desítky procent

Money

Ani v den čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu nelze říci, že by západní sankce snižovaly vývoz ruské ropy, konstatuje ve speciální studii vydané u příležitosti daného výročí finský institut CREA. V tomto smyslu tedy podle něj selhávají, když ve čtvrtém roce od začátku invaze setrvával objem vývozu ruské ropy šest procent nad úrovní před invazí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Ekonomika jako slabé místo

Podle politoložky Andrey Szabóové spočívá klíčový problém vlády v tom, že po pandemii covidu-19 nedokázala obnovit hospodářský růst. Nedostatek finančních zdrojů omezuje schopnost kabinetu reagovat na nespokojenost spojenou s nízkými mzdami a korupcí.

Maďarsko se za Orbánovy „neliberální demokracie“ podle žebříčku Transparency International stalo nejzkorumpovanější zemí Evropské unie. Lékaři hovoří o krizi ve zdravotnictví, problémy přetrvávají i ve školství.

Orbán se snaží mobilizovat voliče svým odmítavým postojem k podpoře Ukrajiny. Vládní kampaň staví na tvrzení, že hlas pro Magyara je hlasem pro válku. Tento narativ podporují billboardy i provládní média.

Konzervativní alternativa

Magyarova strana Tisza vyrůstá ze stejných konzervativních kořenů jako Fidesz. Podle Szabóové tak voliči nemusejí měnit své hodnoty, aby přešli na její stranu. „Tisza a Peter Magyar nejsou levicoví,“ konstatuje.

Magyar vede intenzivní kampaň, během níž denně vystupuje na několika mítincích. Omezené zdroje a slabý přístup ke státním médiím jej nutí spoléhat na přímý kontakt s voliči. Sám svou strategii označuje za „puritánskou, levnou kampaň“.

Rozhodnou regiony

Strategie opozice se zaměřuje na klíčové oblasti, kde se mísí nespokojenost s demografickými změnami – například turistická města kolem Balatonu nebo venkov severně a východně od Budapešti.

Ve Veszprému, který byl považován za pevnost jednoho z Orbánových blízkých spolupracovníků, přišly na Magyarův mítink tisíce lidí. Oproti tomu premiér organizuje převážně uzavřená setkání pro registrované příznivce.

Orbán sám připustil, že podpora mezi vzdělanějšími voliči oslabuje a že jádrem jeho elektorátu zůstávají dělníci.

Charles Kushner

Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě

Politika

Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Volby s evropským přesahem

Nadcházející hlasování může mít dopad nejen na vnitropolitickou scénu, ale i na vztahy Maďarska s Evropskou unií. Magyar otevřeně hovoří o snaze obnovit narušené vazby s Bruselem.

Atmosféra na venkovských náměstích napovídá, že volby mohou rozhodnout ekonomické otázky a celková únava z dlouholeté vlády. Jak shrnul jeden z místních obyvatel, který si ke skromnému důchodu přivydělává prací na traktoru: bez změny se situace nezlepší.

Po 16 letech u moci tak Orbán poprvé čelí reálné možnosti, že jeho éra může skončit.

Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

Názory

Lukáš Kovanda

Vegetariáni vs. masožravci: Studie sledovala 1,8 milionu lidí 16 let. Kdo má nižší riziko rakoviny?

Vegetariáni vs. masožravci: Kdo má nižší riziko rakoviny?
ČTK
nst
nst

Může mít to, co máme na talíři, vliv na riziko rakoviny? Podle rozsáhlé studie, do níž bylo zapojeno 1,8 milionu lidí z celého světa, ano. Výsledky publikované v odborném časopise British Journal of Cancer ukazují, že vegetariáni mají nižší riziko pěti běžných druhů rakoviny než lidé, kteří konzumují maso.

Konkrétně šlo o rakovinu slinivky (o 21 procent nižší riziko), prostaty (o 12 procent), prsu (o devět procent), ledvin (o 28 procent) a mnohočetný myelom (o 31 procent). „Tato studie je opravdu dobrou zprávou pro ty, kteří se stravují vegetariánsky,“ uvedla hlavní výzkumnice Aurora Pérezová-Cornagová, která během výzkumu působila na Oxfordské univerzitě.

Ne všechno je ale černobílé

Zjištění však nejsou jednostranná. Vegetariáni měli téměř dvojnásobné riziko nejčastějšího typu rakoviny jícnu – spinocelulárního karcinomu – ve srovnání s lidmi, kteří jedí maso. Podle vědců by to mohlo souviset s nedostatkem některých klíčových živin, například vitaminů skupiny B.

Vegani pak měli o 40 procent vyšší riziko rakoviny tlustého střeva. Možným vysvětlením je nižší příjem vápníku a dalších důležitých živin.

Autoři studie zdůrazňují, že je zapotřebí další výzkum, aby bylo jasné, zda je rizikovým faktorem samotná konzumace masa, nebo zda ochranný efekt souvisí s konkrétními složkami vegetariánské stravy. „Domnívám se, že rozdíl bude spíše způsoben samotným masem, ale je to názor, který jsme přímo nezkoumali,“ uvedl spoluautor studie Tim Key z Oxfordské univerzity.

maso, typický zdroj bílkovin

Biohacking: Bílkoviny jako nový cukr. Přeháníme to se zdravou živinou?

Enjoy

Protein je klíčová živina, ale jeho nadbytek může mít i skryté náklady. Zatímco většina lidí přijímá výrazně víc bílkovin, než doporučují oficiální normy, věda ukazuje, že vyšší dávky dávají smysl jen pro určité skupiny. Pro ostatní může být honba za proteinem spíš zátěží než přínosem.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

16 let sledování a miliony dat

Aby vědci získali dostatečně silná data i pro méně časté druhy rakoviny, spojili výsledky několika studií z různých zemí. Díky tomu analyzovali údaje o zhruba 1,64 milionu lidí konzumujících maso, více než 57 tisících lidí, kteří jedli drůbež, ale ne červené maso, téměř 43 tisících lidech, kteří jedli ryby, ale žádné jiné maso, o více než 63 tisících vegetariánech a téměř devíti tisících veganech. Účastníky sledovali průměrně 16 let.

Výzkum přitom zohlednil i další faktory, které mohou riziko rakoviny ovlivnit, například tělesnou hmotnost nebo kouření. Celkem bylo zkoumáno 17 různých typů rakoviny.

Zajímavé je, že studie nenašla důkazy o nižším riziku rakoviny tlustého střeva u vegetariánů ve srovnání s lidmi konzumujícími maso. Podle vědců to může souviset s tím, že účastníci studie přijímali relativně malé množství červeného a zpracovaného masa.

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

Enjoy

Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

A co ryby nebo drůbež?

Lidé, kteří jedli ryby, ale ne jiná masa, měli nižší riziko rakoviny prsu, ledvin a tlustého střeva. U mužů, kteří konzumovali drůbež, ale vynechali červené maso, se zase ukázalo nižší riziko rakoviny prostaty.

Odborníci zároveň upozorňují, že stravovací návyky se během 16 let výrazně proměnily. Přibylo průmyslově zpracovaných potravin, ale také širší nabídka veganských alternativ, které jsou často obohaceny o vitaminy a minerály, například vápník. Podle některých oponentů by proto bylo přínosné pokračovat ve výzkumu a sledovat složení stravy ještě podrobněji.

Jedno je však jisté: vztah mezi tím, co jíme, a naším zdravím je složitější, než se může zdát.

Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov později v telefonátu se svým íránským protějškem odsoudil „ničím nevyprovokovaný ozbrojený útok USA a Izraele na Írán“, zatímco íránský ministr Abbás Arakčí jej informoval o krocích k odražení agrese a o plánech na naléhavé svolání Rady bezpečnosti OSN. Rusko je připraveno i v RB OSN napomoci k mírovému urovnání, ujistil Lavrov.

„Požadujeme okamžitý návrat na cestu politického a diplomatického urovnání,“ zdůraznila podle agentur Moskva a ujistila, že Rusko je připraveno pomoci při hledání mírových řešení založených na mezinárodním právu, vzájemném respektu a rovnováze zájmů.

Poté, co Rusko v únoru 2022 v rozporu s mezinárodním právem zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi na sousední Ukrajinu, stal se Írán pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů.

Bitcoin, ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Bitcoin se v reakci na zahájení úderu proti Íránu propadl

Názory

Dnes zahájený úder USA a Izraele na Írán zatím vyvolává reakci především na trzích s kryptoměnami, s nimiž se na rozdíl od jiných aktiv obchoduje i během víkendu. Reakce kryptoměn může napovědět širší reakci trhů, až se v pondělí burzy otevřou. Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, v reakci na první zprávy o úderu ztratila. Zlevnila ze zhruba 65 600 dolarů za kus k úrovni 63 100 dolarů za kus, než menší část svých ztrát zase umazala.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Záměry agresorů jsou jasné a byly deklarovány zcela otevřeně: zničit ústavní řád a vedení nežádoucího státu, který se odmítl podřídit diktátu síly a hegemonie,“ uvedla nyní ruská diplomacie k americko-izraelské operaci proti Íránu. Údery má Moskva za „předem plánovaný a nevyprovokovaný akt ozbrojené agrese proti suverénnímu a nezávislému členskému státu OSN, který je v rozporu se základními principy a normami mezinárodního práva“.

Rusko tvrdí, že Washington a Tel Aviv se opět pustily do „nebezpečného dobrodružství“, které rychle přibližuje region k humanitární, ekonomické a možná i radiologické katastrofě. Moskva varovala také před „závažnými důsledky těchto neuvážených kroků pro globální režim nešíření jaderných zbraní“ - motivy Washingtonu a Tel Avivu nemají podle ní s nešířením jaderných zbraní nic společného a „ve skutečnosti povzbuzují země po celém světě k získávání stále sofistikovanějších prostředků k boji proti vznikajícím hrozbám“.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic

Zprávy z firem

Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.

nst

Přečíst článek

Evakuace z jaderné elektrárny

Ruské velvyslanectví v Íránu dnes vyzvalo ruské občany, aby zemi opustili přes Arménii nebo Ázerbájdžán. Ruská státní jaderná korporace Rosatom evakuovala z Íránu téměř stovku lidí, ale v jaderné elektrárně v Búšehru zůstává její personál, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na šéfa Rosatomu Alexeje Lichačeva.

„Neustále sledujeme situaci a zvažujeme rizika. Pokud to bude nutné, přijmeme další opatření ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, abychom zajistili bezpečí našich zaměstnanců,“ řekl Lichačev.

O situaci v Búšehru neposkytl žádné podrobnosti, ale dodal, že jaderná zařízení „by se za žádných okolností neměla stát terčem útoku“. Zařízení v Búšehru vybudovalo Rusko, pracují v něm ruští zaměstnanci a je jedinou funkční jadernou elektrárnou v Íránu, dodal Reuters.

