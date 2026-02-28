Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána
Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.
Jedna z posledních sondáží přisoudila Tisze náskok 20 procentních bodů, uvádí agentura Bloomberg. Orbán sice výsledky zlehčuje a tvrdí, že je předčasné ho odepisovat, další data však naznačují, že jeho dominance může být poprvé vážně ohrožena.
Bitva o venkov
Magyar vyráží i do odlehlých oblastí, které byly dosud baštami Fideszu. Příkladem budiž vesnice Vámosmikola na hranicích se Slovenskem. Ta představuje symbolický terén, kde se může rozhodovat. Právě zde se ukazuje, že část tradičních voličů vládní strany začíná přehodnocovat svou podporu.
Někteří obyvatelé, které cituje agentura Bloomberg, přiznávají, že byli dlouholetými podporovateli Fideszu, ale pod vlivem zklamání a debat s okolím změnili názor. Kritika se týká především korupce, stagnující ekonomiky či slabých veřejných služeb.
Ekonomika jako slabé místo
Podle politoložky Andrey Szabóové spočívá klíčový problém vlády v tom, že po pandemii covidu-19 nedokázala obnovit hospodářský růst. Nedostatek finančních zdrojů omezuje schopnost kabinetu reagovat na nespokojenost spojenou s nízkými mzdami a korupcí.
Maďarsko se za Orbánovy „neliberální demokracie“ podle žebříčku Transparency International stalo nejzkorumpovanější zemí Evropské unie. Lékaři hovoří o krizi ve zdravotnictví, problémy přetrvávají i ve školství.
Orbán se snaží mobilizovat voliče svým odmítavým postojem k podpoře Ukrajiny. Vládní kampaň staví na tvrzení, že hlas pro Magyara je hlasem pro válku. Tento narativ podporují billboardy i provládní média.
Konzervativní alternativa
Magyarova strana Tisza vyrůstá ze stejných konzervativních kořenů jako Fidesz. Podle Szabóové tak voliči nemusejí měnit své hodnoty, aby přešli na její stranu. „Tisza a Peter Magyar nejsou levicoví,“ konstatuje.
Magyar vede intenzivní kampaň, během níž denně vystupuje na několika mítincích. Omezené zdroje a slabý přístup ke státním médiím jej nutí spoléhat na přímý kontakt s voliči. Sám svou strategii označuje za „puritánskou, levnou kampaň“.
Rozhodnou regiony
Strategie opozice se zaměřuje na klíčové oblasti, kde se mísí nespokojenost s demografickými změnami – například turistická města kolem Balatonu nebo venkov severně a východně od Budapešti.
Ve Veszprému, který byl považován za pevnost jednoho z Orbánových blízkých spolupracovníků, přišly na Magyarův mítink tisíce lidí. Oproti tomu premiér organizuje převážně uzavřená setkání pro registrované příznivce.
Orbán sám připustil, že podpora mezi vzdělanějšími voliči oslabuje a že jádrem jeho elektorátu zůstávají dělníci.
Volby s evropským přesahem
Nadcházející hlasování může mít dopad nejen na vnitropolitickou scénu, ale i na vztahy Maďarska s Evropskou unií. Magyar otevřeně hovoří o snaze obnovit narušené vazby s Bruselem.
Atmosféra na venkovských náměstích napovídá, že volby mohou rozhodnout ekonomické otázky a celková únava z dlouholeté vlády. Jak shrnul jeden z místních obyvatel, který si ke skromnému důchodu přivydělává prací na traktoru: bez změny se situace nezlepší.
Po 16 letech u moci tak Orbán poprvé čelí reálné možnosti, že jeho éra může skončit.