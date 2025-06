Stanislav Šulc: Bitcoin hýbe Českem. Jen nikdo neví, k čemu vlastně je a jestli se to někdy změní

O bitcoinu se v posledních týdnech hovoří zejména v souvislosti s podivnou miliardovou kauzou na ministerstvu spravedlnosti. Přitom v souvislosti s bitcoinem by se mělo stále více mluvit o něčem jiném – o tom, k čemu vlastně je, a proč se může velmi brzy stát bezcennou anekdotou v dějinách digitálního světa.

Bitcoin v současnosti frčí na vlně zájmu. Díky Donaldu Trumpovi a jeho rodině i uvolnění regulace se z kryptoměn stal v zásadě legitimní investorský nástroj. To se přelévá do ceny všech kryptoaktiv, ale zejména právě kultovního bitcoinu, který zůstává první a největší kryptoměnou světa a jedním z největších aktiv vůbec, k čemuž mu stačilo pouhých 16 let existence a nijak tomu neublížila ani řada „medvědích trhů“.

Aktuálně se tak zdá, že pozice bitcoinu jako digitálního zlata je již dostatečně mramorizovaná a jde v podstatě jen o to, kdy do něj masivně začnou na jedné straně lít peníze institucionální investoři, což už se částečně děje, na straně druhé ještě více „drobasů“, tedy investorů retailových.

Až se tak stane, ať už napřímo, nebo prostřednictvím ETF fondů, zdánlivě nic nebrání tomu, aby bitcoin vystoupal na 150 tisíc, dále na 200 tisíc a klidně třeba milion dolarů. Sky is the limit, to the Moon and beyond, zkrátka si můžete dosadit libovolnou částku, protože v éře, kdy investoři hledají nějakou růstovou složku do portfolií, bitcoin ji klidně může hrát a může růst o desítky i stovky procent, protože mu nebrání nic jako špatné výsledky nebo reputační riziko.

Hlavně když to poroste

Tedy tak se to alespoň snaží tvrdit krypto-optimisté. Jejich počet rozhodně neklesá, snad i roste. K původním early adopters, kteří vyseděli zmíněné propady o desítky procent a z původních investic v řádu desítek dolarů teoreticky mohou mít miliony dolarů, se přidávají další a další.

Vidina rychlého zisku sice v současnosti asi není hlavním lákadlem (přeci jen vidina růstu o tisíce procent nyní patří spíše do říše snů), ale že se bitcoin stal legitimní investicí dneska již zpochybňuje málokdo, což je pro mnohé jasný signál bitcoin zařadit do svého portfolia.

Co na tom, že minulost krypta je plná velmi kontroverzních okamžiků, že skutečně byl původně platidlem pro veskrze výlučně ilegální obchody a že například slavný experiment Salvadoru s bitcoinem v roli platidla skončil dost neslavně (byť spíše tiše)? Hlavně když to poroste.

Digitální zlato

Jenomže ono tu je hned několik motivů, které vizím nekonečného růstu dávají trhliny. Tou první je přirovnání ke zlatu. Zda tato dvě aktiva lze srovnávat, je vlastně jedno, podstatné je, co mají společné. A na tom se ukáže jemný lesk a hodně bídy bitcoinu.

Výhodou zlata v historii vždy bylo, že v těžkých dobách je každý mohl schovat, převézt a v novém domově zpeněžit. Bitcoin aktuálně nabízí podobnou službu, navíc je ještě snazší jej převézt do ciziny. No jo, ale to by nesměly být platné zákony proti praní špinavých peněz, které v současnosti v civilizovaných zemích brání, abyste lehce prodali jakékoli zlato nebo i ten bitcoin. Na co nemáte papír, to prodáte s brutální slevou. A to je realita, kterou zatím nikdo moc do ceny bitcoinu nezapočítává.

Další rozměr je právě ona vzácnost. Ze zlata se nikdy nestalo reálné platidlo. I krypto-optimisté přiznávají, že bitcoinem lidé nechtějí platit. Důvodů je celá řada, ale tím hlavním jsou volatilita a také víra v masivní nárůst ceny. Zkrátka nikdo nechce zaplatit bitcoinem za auto ve chvíli, kdy čeká, že další týden si za stejný bitcoin koupí auta dvě.

Tulipánová horečka verze 21. století

A tím se dostáváme k zásadnímu momentu – bitcoin není k ničemu. Nemá využití. Jako platidlo nikdy fungovat nebude. Ukazuje se, že také nikdy nebude fungovat jako takzvaná infrastrukturní kryptoměna, na níž by se stavěly digitální světy (jako funguje ethereum nebo solana).

Důvod je podobný – je moc drahý a vzácný a vlastně technologicky zastaralý, aby takto mohl fungovat. Podobně jako si nepostavíte dům ze zlatých cihel, nebudete tvořit další digitální statky z bitcoinu.

A podíváme-li se do historie, lidstvo nakonec statky bez zjevného využití přestane obdivovat. Můžeme sáhnout po klasickém příkladu – tulipánové bublině, která zachvátila Nizozemsko ve třicátých letech 17. století. Tehdy cena tulipánové cibulky překročila myslitelné výše. Pak ale přišla vyšší nabídka a poptávka znatelně upadla. Lidstvo se z horečky vyléčilo, a co jsou dneska tulipánové cibulky?

Víra žene cenu nahoru

Změnit by to sice mohl například současný americký prezident, pokud by nějak výrazněji ponížil dolar, a naopak přešaltoval na bitcoin. Důvodů, proč by to udělat nejspíš i chtěl, je spousta (snížil by americký dluh a jeho rodina by zase víc zbohatla). Nicméně s takto brutální disrupcí finančního systému asi nikdo moc počítat neumí, protože následné scénáře by mohly zahrnovat téměř cokoli.

A tak v současném světě platí a nejspíš ještě dlouho platit bude, že cenu bitcoinu žene vzhůru jen a pouze víra. To je silný motiv. A pokud by tuto víru nemohlo nic nabourat, klidně by cena bitcoinu mohla postupně růst k libovolné částce a stejně jako zlato by absorbovala inflační vlny a všechno.

Jenomže je tu zásadní ale…

Co s ním?

A tím je již zmíněná technologická zastaralost, která může bitcoin nakonec poslat do propadliště dějin stejně jako lepší úroda tulipánů nechala splasknout první spekulativní bublinu v novodobých dějinách.

Stále více se hovoří o tom, že bitcoin je relativně bezpečný ve stávajícím technologickém prostředí. Týká se to zejména kryptografického řešení, na němž bitcoin běží a který je neprolomitelný. Takže o bitcoin aktuálně můžete přijít jen svou vlastní hloupostí (nebo větší krádeží, ale těch už je snad relativně málo).

Jenomže se blíží éra kvantových počítačů, které ve spojení s umělou inteligencí podle všeho i toto šifrování budou schopny prolomit. Dokonce prý v řádu minut. To povede k tomu, že bitcoiny budou tak náchylné na zlovolné nakládání, že s nimi v podstatě nepůjde nakládat. A změnit to kvůli decentralizované podstatě vlastně nejde. Problém to může být zásadní.

Když ho převedeme na logiku zlata, představte si, že na Zemi přistanou mimozemšťané, kteří dokážou libovolně měnit hmotu a energie, jeden prvek v libovolný další, takže třeba z hroudy bláta se stane hrouda čistého zlata. Co se s jeho cenou asi tak stane?