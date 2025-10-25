Smart Industry 2025: Firmy musí investovat do technologií a zapracovat na lidech a procesech
V kongresovém sále v Paláce Pardubice se konala konference Smart Industry 2025. Druhý ročník akce, která se zaměřuje na digitalizaci výroby, umělou inteligenci, automatizaci i řízení změn v průmyslových firmách, přilákala více než tři sta odborníků a nabídla řadu přednášek, panelových diskuzí a networkingu. Akci za pořadatele zahájil ředitel strojně technologicko zbrojního gigantu Czechoslovak Group David Chour.
David Chour v úvodním slovu připomněl, že produkční transformace dnes nejde dělat jen po dílčích krocích, ale musí přijít jako systematická změna. „Průmysl se mění rychleji, než jsme si mysleli. Digitalizace, data a automatizace nejsou volby, ale nutnost.“ uvedl s tím, že žijeme v době, kterou před třiceti lety ukazovaly vědeckofantastické filmy a z výstupů od umělé inteligence až mrazí.
Akce, která se zaměřila na digitalizaci výroby, umělou inteligenci, automatizaci i řízení změn v průmyslových firmách, přilákala více než tři sta odborníků. Svou přednášku připojil i bývalý premiér a guvernér ČNB Jiří Rusnok, který rozebral klíčové trendy, jež formují evropský průmysl. Vlastimil Cech ze společnosti Wienerberger se následně zaměřil na konkrétní zavádění digitalizace a AI ve výrobě. „Technologie sama o sobě nic nezmění, pokud není připravena kultura, procesy a lidé ve firmě.“ připoměl Cech
Hlavní program se dál zaměřil na témata využití umělé inteligence ve výrobě, digitalizace procesů i řízení změn, tedy jak technologie propojit s měřitelným efektem v podniku.
Lidé, technologie a firemní kultura
Velmi sledovanou částí byla panelová diskuze „Lidský faktor v době AI“, která otevřela otázku: Automatizujeme, robotizujeme, nasazujeme AI. Ale kdo vlastně rozhoduje? A kdo nese odpovědnost? A z debaty vyplynulo, že klíčovým prvkem úspěchu není jen technologie, ale především lidský kapitál, schopnost týmů a změna firemní kultury. „Nová digitální řešení nejsou luxusem – stávají se klíčovým prvkem konkurenceschopnosti výroby,“ zhodnotil Filip Černý, poradce z firmy Kogi.
⸻Akce, kterou pořádali Czechoslovak Group, Pocket Virtuality a Trade Media pokračovala i v pátek návštěvami výrobních závodů v Pardubicích a okolí. Tam mohli návštěvníci vidět konkrétní příklady zavádění digitalizace a práci s datovými výstupy. „Naším cílem je vytvořit platformu, kde inovace 4.0 nejsou jen tématem pro řečníky, ale pro konkrétní projekty firem, jež měří dopad,“ popsal celou akci předseda přípravného výboru Robert Paskovský z Pocket Virtuality. Cílem konkrétních návštěv v pátek byly továrny závodu RETIA, ELDIS Pardubice a Wienberger.
SMART INDUSTRY 2025 - Budoucnost výroby je tady. Připravte se na ni
Oslovení účastníci hodnotili konferenci jako velmi přínosnou nejen z hlediska technologických trendů, ale jako příležitost pro sdílení zkušeností, identifikaci bariér a navázání praktických partnerství. „Umělá inteligence v průmyslu není o sci-fi vizích. Je to o analýze obrovského množství dat a vytvoření faktického dopadu na provoz.“ popsal situaci Tomáš Froněk z firmy Siemens.
Celkově akce potvrdila, že se český průmysl nachází ve fázi, kdy digitalizace už není pouze vizí, ale konkrétním krokem pro zvýšení efektivity, kvality i konkurenceschopnosti.
Konference Smart Industry 2025 v Pardubicích ukázala, že firmy, které chtějí zůstat konkurenceschopné, musejí dnes nejen investovat do technologií, ale zapracovat na lidech a procesech. Akce nabídla konkrétní vstupy pro implementaci a pro účastníky znamená výzvu i příležitost: nechat digitální výrobu vyjít z laboratoře a proměnit ji v konkurenceschopný byznys.
