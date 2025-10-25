Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Smart Industry 2025: Firmy musí investovat do technologií a zapracovat na lidech a procesech

Smart Industry 2025: Firmy musí investovat do technologií a zapracovat na lidech a procesech

Jiří Rusnok v kongresovém sále v Paláce Pardubice
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

V kongresovém sále v Paláce Pardubice se konala konference Smart Industry 2025. Druhý ročník akce, která se zaměřuje na digitalizaci výroby, umělou inteligenci, automatizaci i řízení změn v průmyslových firmách, přilákala více než tři sta odborníků a nabídla řadu přednášek, panelových diskuzí a networkingu. Akci za pořadatele zahájil ředitel strojně technologicko zbrojního gigantu Czechoslovak Group David Chour.

David Chour v úvodním slovu připomněl, že produkční transformace dnes nejde dělat jen po dílčích krocích, ale musí přijít jako systematická změna. „Průmysl se mění rychleji, než jsme si mysleli. Digitalizace, data a automatizace nejsou volby, ale nutnost.“ uvedl s tím, že žijeme v době, kterou před třiceti lety ukazovaly vědeckofantastické filmy a z výstupů od umělé inteligence až mrazí.

Akce, která se zaměřila na digitalizaci výroby, umělou inteligenci, automatizaci i řízení změn v průmyslových firmách, přilákala více než tři sta odborníků. Svou přednášku připojil i bývalý premiér a guvernér ČNB Jiří Rusnok, který rozebral klíčové trendy, jež formují evropský průmysl. Vlastimil Cech ze společnosti  Wienerberger se následně zaměřil na konkrétní zavádění digitalizace a AI ve výrobě. „Technologie sama o sobě nic nezmění, pokud není připravena kultura, procesy a lidé ve firmě.“ připoměl Cech

Hlavní program se dál zaměřil na témata využití umělé inteligence ve výrobě, digitalizace procesů i řízení změn, tedy jak technologie propojit s měřitelným efektem v podniku.

Lidé, technologie a firemní kultura

Velmi sledovanou částí byla panelová diskuze „Lidský faktor v době AI“, která otevřela otázku: Automatizujeme, robotizujeme, nasazujeme AI. Ale kdo vlastně rozhoduje? A kdo nese odpovědnost?  A z debaty vyplynulo, že klíčovým prvkem úspěchu není jen technologie, ale především lidský kapitál, schopnost týmů a změna firemní kultury. „Nová digitální řešení nejsou luxusem – stávají se klíčovým prvkem konkurenceschopnosti výroby,“ zhodnotil Filip Černý, poradce z firmy Kogi.

⸻Akce, kterou pořádali Czechoslovak Group, Pocket Virtuality a Trade Media pokračovala i v pátek návštěvami výrobních závodů v Pardubicích a okolí. Tam mohli návštěvníci vidět konkrétní příklady zavádění digitalizace a práci s datovými výstupy. „Naším cílem je vytvořit platformu, kde inovace 4.0 nejsou jen tématem pro řečníky, ale pro konkrétní projekty firem, jež měří dopad,“ popsal celou akci předseda přípravného výboru Robert Paskovský z Pocket Virtuality. Cílem konkrétních návštěv v pátek byly továrny závodu RETIA, ELDIS Pardubice a Wienberger.

SMART INDUSTRY

SMART INDUSTRY 2025 - Budoucnost výroby je tady. Připravte se na ni

Zprávy z firem

Technologie jsou k dispozici. Přesto se mnohé firmy pořád drží „toho, co funguje“. Co brání větší adopci digitalizace v českém průmyslu? A jak překonat odpor ke změnám a přesvědčit management i pracovníky výroby o smyslu těchto inovací? Nejen o tom budou diskutovat profesionálové z oboru ve dnech 23. a 24. října 2025 v Pardubicích na konferenci SMART INDUSTRY 2025.

nst

Přečíst článek

Oslovení účastníci hodnotili konferenci jako velmi přínosnou nejen z hlediska technologických trendů, ale jako příležitost pro sdílení zkušeností, identifikaci bariér a navázání praktických partnerství. „Umělá inteligence v průmyslu není o sci-fi vizích. Je to o analýze obrovského množství dat a vytvoření faktického dopadu na provoz.“ popsal situaci Tomáš Froněk z firmy Siemens.

Celkově akce potvrdila, že se český průmysl nachází ve fázi, kdy digitalizace už není pouze vizí, ale konkrétním krokem pro zvýšení efektivity, kvality i konkurenceschopnosti.

Konference Smart Industry 2025 v Pardubicích ukázala, že firmy, které chtějí zůstat konkurenceschopné, musejí dnes nejen investovat do technologií, ale zapracovat na lidech a procesech. Akce nabídla konkrétní vstupy pro implementaci a pro účastníky znamená výzvu i příležitost: nechat digitální výrobu vyjít z laboratoře a proměnit ji v konkurenceschopný byznys.

video

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Newstream TV

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Singularity Univesity

Umělá inteligence bude tématem prestižní Singularity University. Summit se po pandemii vrací do Prahy

Enjoy

nst

Přečíst článek

Prohlížeč ChatGPT Atlas chce konkurovat Google. Přinese to spoustu rizik, varuje expert

ChatGPT Atlas
ČTK
nst
nst

Společnost OpenAI, tvůrce ChatuGPT, představila nový prohlížeč Atlas. Ten chce konkurovat vyhledavači Googlu. Podle expertů je to krok o operačnímu systému na bázi AI, což přinese řadu rizik.

Prohlížeč ChatGPT Atlas od OpenAI je podle expertů na bezpečnost internetu prototypem toho, jak se budou v budoucnu používat počítače. Během několika let budou operační systémy využívat umělou inteligenci a uživatelé místo klikání na aplikace budou veškeré operace provádět prostřednictvím promptů. Zkrátka popíšete, co chcete, a umělá inteligence vše zařídí, v systému, aplikacích i na internetu.

Je to logický vývoj výpočetní techniky. Atlas demonstruje vizi, kde je umělá inteligence v centru výpočetního prostředí, rozumí kontextu vašeho digitálního života a jedná vaším jménem. Příštích několik let rozhodne, zda k této transformaci dojde bezpečně.

Narušení důvěry a hranic

„Kybernetická bezpečnost se opírá o důvěru a hranice. Zatímco tradiční výpočetní technika má jasné hranice, aplikace běží izolovaně, webové stránky nemají přístup k datům jiných webů a uživatelé schvalují každou akci, umělá inteligence tyto hranice ale ruší,“ říká Jiří Kohout, Security Architect z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies. „Prohlížeče patří mezi nejčastěji zneužívané nástroje, protože jsou bránou k citlivým datům. S nástupem umělé inteligence se situace ještě zhorší. AI bude pracovat s plným oprávněním ve všech přihlášených relacích – bankovnictví, e-mailu, zdravotních záznamech, firemních systémech.“

Neviditelné příkazy

„Hrozbou pro AI prohlížeče je nepřímé vložení příkazu. Nebezpečné pokyny totiž mohou být skryté v obsahu nějaké webové stránky. ‚Neviditelný‘ text s instrukcemi totiž uživatel nemusí vidět, ale umělá inteligence je přečte a zpracuje,“ upozorňuje Jiří Kohout.

Pokud AI prohlížeč zpracovává webovou stránku, nedokáže rozlišit vaše legitimní pokyny od škodlivých příkazů skrytých v obsahu. Tradiční bezpečnostní přístupy, jako jsou zásady stejného původu, jsou neúčinné, protože AI agenti jednají s vašimi plnými oprávněními a AI považuje veškerý text za potenciálně proveditelný.

Jak ukázaly testy, jediná škodlivá adresa může vést ke krádežím e-mailů, dat z kalendáře nebo přihlašovacích údajů, protože AI asistent má neomezený přístup ke všemu, co děláte.

Vědec

Teroristé by mohli pomocí AI vyrábět biologické zbraně. Nový startup tomu chce zabránit

Zprávy z firem

Umělá inteligence přináší nejen obrovský technologický pokrok, ale i nové existenční hrozby. Experti na bezpečnost varují před scénářem, kdy by terorista s minimálními znalostmi mohl využít AI k vytvoření „superviru“ — kombinujícího inkubační dobu HIV, nakažlivost spalniček a smrtnost pravých neštovic. Takový vývoj by mohl znamenat katastrofu. Právě obava z podobného zneužití stojí za vznikem společnosti Valthos, která má za cíl využít AI k obraně proti biologickým útokům.

nst

Přečíst článek

Ochrana soukromí

AI prohlížeče vyžadují přístup k datům, aby mohly pracovat efektivně. Čím více kontextu o historii prohlížení, dokumentech, komunikaci a chování mají, tím jsou užitečnější. To ale vytváří rizika. Každá webová stránka, kterou uživatel navštíví, každý formulář, který vyplní, vše se stává trénovacími daty pro AI, aby uživatele lépe pochopila.

Systémy budou proudit citlivé informace, finanční údaje, lékařské záznamy nebo obchodní komunikace. AI musí vše zpracovat, aby poskytla správnou pomoc, a postupně tak vytváří stále přesnější a komplexnější digitální dvojče uživatele. Tím ale nezáměrně tvoří komplexní infrastrukturu pro možnou špionáž.

Začala éra výpočetní techniky s umělou inteligencí. Ekonomické výhody a výhody pro uživatele jsou lákavé, ale je otázkou, zda dokážeme vybudovat adekvátní zabezpečení takto komplexních datových modelů.

„Bezpečnost je nutné brát jako nedílnou součást všech projektů už od jejich počátku, oddělit příkazy uživatelů od nedůvěryhodného webového obsahu a žádat potvrzení uživatelů pro citlivé akce,“ dodává Jiří Kohout. „Organizace by měly zacházet s AI prohlížeči jako s vysoce rizikovými technologiemi, které vyžadují zvýšený dohled, jasné zásady přijatelného použití a omezení přístupu k citlivým údajům, dokud nebudou k dispozici odpovídající bezpečnostní postupy.“

Regulační orgány musí vytvořit předpisy zohledňující rizika použití AI systémů. Je potřeba vyřešit transparentnost zpracování dat, zveřejňování bezpečnostních incidentů a odpovědnost v případě, že AI systémy jednají autonomně.

Atlas je prvním krokem v transformaci výpočetní techniky. Následujících 24 měsíců rozhodne, zda bezpečnost dožene inovace. Hranice, které uživatele po desetiletí chránily, se rozpadají. Ti, kteří jako první vytvoří adekvátní ochranu, budou definovat příští generaci výpočetní techniky pro miliardy lidí po celém světě, soudí Kohout. 

Společnost OpenAI v úterý představila ChatGPT Atlas, dlouho očekávaný webový prohlížeč poháněný umělou inteligencí, postavený kolem jejího populárního chatbota – přímou výzvu pro dominantní postavení Google Chrome. Tento krok představuje nejnovější snahu OpenAI využít 800 milionů týdenně aktivních uživatelů ChatGPT a rozšířit se do dalších oblastí jejich online života prostřednictvím sběru dat o chování uživatelů v prohlížeči. Zároveň by mohl urychlit širší posun směrem k vyhledávání řízenému umělou inteligencí, kdy se uživatelé stále častěji obracejí na konverzační nástroje, které informace syntetizují, místo aby spoléhali na tradiční výsledky vyhledávání podle klíčových slov od Googlu – čímž se dále vyostřuje konkurence mezi OpenAI a Googlem.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Umělá inteligence ve službách zločinu. Před čím se laik ještě ubrání a kde už nemá šanci?

Již třetina Američanů aktivně používá aplikace s umělou inteligencí. Utrácejí za ně stovky dolarů měsíčně

Zprávy z firem

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ERP systém: Klíč k efektivní optimalizaci skladových procesů

Pracovnice ve skladu
iStock
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Správné řízení skladových procesů je nezbytné pro každou společnost, která se zabývá fyzickými produkty. Chyby v inventáři, zpožděné dodávky či špatné řízení zásob mohou vést k výrazným nákladům a ztrátě zákazníků. V dnešní konkurenční době hledají firmy způsoby, jak zefektivnit a automatizovat své skladové operace. Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro tuto optimalizaci je implementace ERP systému. V tomto článku si ukážeme, jak ERP systém Vario pomáhá zlepšit skladové hospodářství a jaké přínosy přináší firmám.

Nejčastější problémy v rámci skladového hospodářství

Pomalejší expedice a nespokojenost zákazníků

Pokud není skladový proces dobře nastavený, může docházet ke zpožděním při expedici zboží. Dlouhé čekací doby na dodání mohou snížit důvěru zákazníků a poškodit reputaci firmy.

Nedostatečný přehled o pohybu zboží

Bez efektivního systému je obtížné sledovat, kde se konkrétní položka nachází, jaký je její stav a kdy je potřeba doplnit zásoby. To vede k neefektivitě a vyšším nákladům na řízení skladu.

Jak ERP systém Vario zlepšuje skladové procesy

Optimalizace objednávek a řízení dodávek

ERP systém propojuje sklad s dalšími firemními odděleními, např. nákupem a prodejem.

Systém automaticky generuje objednávky, když zásoby klesnou pod určitou úroveň, a pomáhá tak předcházet výpadkům zboží.

Efektivnější řízení logistiky a expedice

ERP systém zjednodušuje procesy související s expedicí zboží.

Pomáhá optimalizovat skladové trasy, minimalizovat čekací doby a koordinovat dodávky tak, aby zákazníci dostali své objednávky co nejrychleji.

Integrace s dalšími systémy

Moderní ERP řešení lze integrovat s e-commerce platformami a dalšími systémy, což zajišťuje plynulý tok informací mezi různými částmi firmy.

Tím se eliminuje potřeba duplikace dat a usnadňuje celkové řízení firmy.

Jak ERP systém Vario pomáhá firmám se skladovým hospodářstvím

ERP systém Vario je osvědčeným řešením pro firmy, které chtějí efektivně řídit svůj sklad a optimalizovat logistické procesy.

Tento systém umožňuje snadné propojení skladových operací s účetnictvím, obchodem i e-commerce, čímž výrazně zjednodušuje práci a šetří čas. Jak konkrétně pomáhá ve skladové praxi:

„Ta úspora času je neuvěřitelná. Automatizace procesu zpracování zakázek nám šetří určitě až stovky člověkohodin ročně,“ hodnotí Vario Libor Havránek, marketing manager Yssen Tools.

Výhody Varia v kostce:

  • Přehledné řízení skladových zásob v reálném čase
  • Automatizace procesů a eliminace chyb
  • Rychlejší expedice a optimalizace dodávek
  • Snadná integrace s e-commerce a dalšími systémy
  • Škálovatelnost podle potřeb vaší firmy

Vario pomáhá firmám zefektivnit skladové hospodářství, snížit provozní náklady a zlepšit zákaznickou spokojenost.

Pokud hledáte moderní ERP systém, který vám pomůže s růstem podnikání, Vario je ideální volbou. Neváhejte a vyzkoušejte si bezplatnou demoverzi.

Související

Doporučujeme