Živnostníci se vracejí, trauma z datových schránek ale trvá. Aktivních je jen 56 procent
Podnikat na živnostenský list loni v ČR začalo 90 089 osob, což bylo o 1405 méně než v rekordním roce 2024. Celkový počet registrovaných podnikatelů se v roce 2025 zvýšil o 40 458 na celkových 2 029 257. Vyplývá to z dat společnosti Dun & Bradstreet, která se zabývá analýzou tuzemské podnikatelské základny.
Loňský meziroční přírůstek podnikatelské základny je druhý nejvyšší za poslední dekádu. Více, a to zhruba 46 tisíc podnikatelů, přibylo v období mezi lety 2015 až 2016. Zároveň loni živnost zrušilo 49 631 lidí, nejméně za poslední čtyři roky.
"Historicky nejvyšší úbytek živnostníků jsme zaznamenali mezi lety 2022 až 2023, kdy zaniklo téměř 287 tisíc osob samostatně výdělečně činných," uvedla předsedkyně představenstva české pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová. Důvodem bylo tehdy především povinné zavedení datových schránek a s tím spojené povinnosti. Připomněla, že i když je v ČR aktuálně registrováno 2 029 257 podnikatelů, je to stále o 70 015 méně než před deseti lety a o 150 116 méně než v roce 2022.
Lehce přes půlku je aktivních
Z registrovaných více než dvou milionů živnostníků podle interní metodiky Dun & Bradstreet podnikatelské aktivity vykonává zhruba 1 131 000 OSVČ, což představuje 56 procent z celkového počtu. "Ostatní vydaná živnostenská oprávnění jsou 'spící', což v praxi znamená, že fyzická osoba má vydaný živnostenský list, ale podnikatelské aktivity nevykonává," upozornila Klosová.
Nejvíc fyzických osob, téměř 28 procent, zahájilo podnikání ve volné živnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Následovala příprava staveniště se 7,2 procenta, velkoobchod a maloobchod s 5,6 procenta, silniční nákladní doprava s 5,3 procenta a maloobchod v nespecializovaných prodejnách se 4,1 procenta.
Nejvíc nových podnikatelů začalo působit v Praze, a to 22,5 procenta. Ve Středočeském kraji to bylo 13,2 procenta, v Jihomoravském kraji 11,1 procenta a v Moravskoslezském kraji 9,6 procenta.
