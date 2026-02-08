Nový magazín právě vychází!

Živnostníci se vracejí, trauma z datových schránek ale trvá. Aktivních je jen 56 procent

ilustrační foto
ČTK
ČTK
ČTK

Podnikat na živnostenský list loni v ČR začalo 90 089 osob, což bylo o 1405 méně než v rekordním roce 2024. Celkový počet registrovaných podnikatelů se v roce 2025 zvýšil o 40 458 na celkových 2 029 257. Vyplývá to z dat společnosti Dun & Bradstreet, která se zabývá analýzou tuzemské podnikatelské základny.

Loňský meziroční přírůstek podnikatelské základny je druhý nejvyšší za poslední dekádu. Více, a to zhruba 46 tisíc podnikatelů, přibylo v období mezi lety 2015 až 2016. Zároveň loni živnost zrušilo 49 631 lidí, nejméně za poslední čtyři roky.

"Historicky nejvyšší úbytek živnostníků jsme zaznamenali mezi lety 2022 až 2023, kdy zaniklo téměř 287 tisíc osob samostatně výdělečně činných," uvedla předsedkyně představenstva české pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová. Důvodem bylo tehdy především povinné zavedení datových schránek a s tím spojené povinnosti. Připomněla, že i když je v ČR aktuálně registrováno 2 029 257 podnikatelů, je to stále o 70 015 méně než před deseti lety a o 150 116 méně než v roce 2022.

Lehce přes půlku je aktivních

Z registrovaných více než dvou milionů živnostníků podle interní metodiky Dun & Bradstreet podnikatelské aktivity vykonává zhruba 1 131 000 OSVČ, což představuje 56 procent z celkového počtu. "Ostatní vydaná živnostenská oprávnění jsou 'spící', což v praxi znamená, že fyzická osoba má vydaný živnostenský list, ale podnikatelské aktivity nevykonává," upozornila Klosová.

Nejvíc fyzických osob, téměř 28 procent, zahájilo podnikání ve volné živnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Následovala příprava staveniště se 7,2 procenta, velkoobchod a maloobchod s 5,6 procenta, silniční nákladní doprava s 5,3 procenta a maloobchod v nespecializovaných prodejnách se 4,1 procenta.

Nejvíc nových podnikatelů začalo působit v Praze, a to 22,5 procenta. Ve Středočeském kraji to bylo 13,2 procenta, v Jihomoravském kraji 11,1 procenta a v Moravskoslezském kraji 9,6 procenta.

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Finanční trhy v uplynulém týdnu po delší době znatelně ochladly. Většina světových akciových indexů prošla poměrně svižnou korekcí a navázala tak na předchozí oslabení rizikových aktiv, především na komoditních trzích. Náladu investorů tradičně ovlivnila data z amerického trhu práce, zároveň ale sílily obavy ohledně další návratnosti investic do umělé inteligence. Klíčový americký index S&P 500 se v tomto prostředí stáhl zpět k úrovni kolem 6 900 bodů.

Hlavním zdrojem tlaku byl technologický sektor. Investoři pokračovali v rotaci kapitálu z velkých technologických titulů směrem k širšímu trhu, menším firmám a hodnotovým akciím. Index Nasdaq 100 oslabil zhruba o 1,5 procenta, přičemž největší tlak byl patrný v polovodičích a softwaru. Akcie společnosti AMD například prudce klesly po slabším výhledu.

Pochybnosti ohledně AI

Přestože část trhu už vykazuje známky přeprodanosti a krátkodobý technický odraz může být blízko, nejistota kolem ocenění a dlouhodobého tempa růstu přetrvává. To platí zejména pro software a oblast umělé inteligence. Tento vývoj není překvapivý – pochybnosti se musely dříve či později objevit.

Naréndra Módí a Donald Trump

Kdo vydělá na dohodě USA–Indie: oděvy a obuv táhnou, ropa brzdí

Money

Prozatímní obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Indií přinesla výraznou úlevu finančním trhům a posílila vyhlídky řady exportně orientovaných indických odvětví. Největšími vítězi jsou výrobci obuvi, oděvů a další pracně náročné sektory, zatímco tlak mohou pocítit rafinerské firmy a domácí producenti alkoholu.

nst

Přečíst článek

Na trhu se začínají ozývat otázky ohledně dlouhodobé udržitelnosti byznys modelu společnosti OpenAI. Firma bude v nejbližších měsících pravděpodobně potřebovat další významné financování při ještě vyšším ocenění, přičemž poprvé může narazit na slábnoucí důvěru investorů, kteří současné valuace považují za obtížně obhajitelné.

Také proto výrazně korigují akcie společnosti Microsoft, které od svých maxim klesly už o více než 20 procent. Investoři mohli začít přehodnocovat svůj postoj i kvůli rychlému nástupu konkurenčního AI startupu Anthropic. Jeho nástroj Claude Code dosáhl během pouhých šesti měsíců ročního tempa tržeb ve výši jedné miliardy amerických dolarů, což ukazuje, že zákazníci jsou ochotni za umělou inteligenci platit, pokud má skutečně praktické využití.

Americká ekonomika jako celek však zůstává podle nejnovějších dat mimořádně silná. Indexy ISM v průmyslu i ve službách solidně rostly a oba se pohybují výrazně nad hranicí 50 bodů, což signalizuje expanzi. V letošním roce by měla americká ekonomika těžit z pokračujícího růstu produktivity, díky čemuž má potenciál růst nad svůj dlouhodobý potenciál kolem 2,5 procenta ročně.

Dow Jonesův index poprvé v historii překonal úroveň 50 000 bodů

Lukáš Kovanda: Na trhy se vrátil optimismus

Názory

Analytici Bank of America předpokládají, že Kevin Warsh v čele centrální banky USA žádnou zásadní změnu, které se nyní trh tolik obává, neprovede. Vlastně tak říkají, že všechen nynější poprask na trzích je zbytečný. Warsh podle nich hlavně neuspěje se svým deklarovaným záměrem snížit rozvahu americké centrální banky. I proto se na trhy včera vrátil optimismus, Dow Jonesův index poprvé v historii překonal úroveň 50 000 bodů. A například bitcoin zvrátil svůj předchozí výrazný propad.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Konkrétně americký průmysl zrychlil na nejvyšší úroveň od léta, kdy index dosáhl hodnoty 52,4 bodu. Ještě v prosinci se přitom pohyboval na úrovni 47,9 bodu. Sektor služeb se drží kolem 53 bodů, což rovněž potvrzuje solidní tempo růstu.

Otazníkem zůstává americký trh práce. Zaměstnanost v soukromém sektoru Spojených států v lednu vzrostla o dvacet dva tisíc pracovních míst, což je výrazně méně než tržní očekávání, které činilo čtyřicet osm tisíc. Trh práce tak zatím zůstává spíše slabším článkem jinak odolné americké ekonomiky.

Kavárna, která vznikla za šest týdnů. A mění způsob, jak se v Uherském Brodě pije káva

Kavárna Sakura v Uherském Brodě
Desire Group, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rychlá realizace, jasná vize a silná osobnost za projektem. Kavárna Sakura v Uherském Brodě ukazuje, že i menší město může být ideálním místem pro odvážný koncept.

V klidné ulici nedaleko hlavního náměstí v Uherském Brodě vznikl prostor, který byste spíš čekali v Tokiu, Kodani nebo Berlíně. Moderní kavárna navržená podle tradiční čínské filozofie feng-šuej, s organickou architekturou a tlumenou barevností. A co je na tom možná nejpřekvapivější? Celý projekt, od prvních skic po otevření dveří hostům, vznikl během necelých dvou měsíců.

Za návrhem interiéru stojí architekti ze studia Desire Group, kteří spolupracovali s majitelkou kavárny Anetou Vlčnovskou. Ta není „jen“ investorkou, ale také certifikovanou odbornicí na feng-šuej.

18 fotografií v galerii

„Na studii jsme měli zhruba tři týdny, samotná realizace pak trvala přesně šest týdnů. Bylo to intenzivní, ale díky předchozí spolupráci jsme se dokázali rychle shodnout na konceptu,“ říká architektka Monika Zvonková z Desire Group.

Výsledkem je prostor, kde forma nikdy není samoúčelná. Každý detail má svůj důvod: estetický, funkční i energetický.

Oblá stěna jako páteř celého prostoru

Dominantou interiéru se stala organicky tvarovaná oblá stěna, která se vine napříč kavárnou. Odděluje provozní zázemí od části pro hosty, ale zároveň prostor vizuálně sjednocuje. „Inspirací byla energie Qi – životní síla, která má podle tradice volně proudit. Oblé tvary ji podporují, nebrání jí,“ vysvětluje architektka. Stěna symbolizuje plynutí, klid a propojení a funguje jako jakási architektonická meditace uprostřed dne.

Dispozice kavárny vychází z pravidel bagua, tedy osmidílné mapy prostoru, kde má každá zóna svůj význam. V interiéru jsou cíleně rozmístěny všechny základní elementy: voda, dřevo, oheň, země a kov.

U vstupu hosty vítá vodní prvek v podobě vodní stěny. Jinde dominuje zeleň, dřevo a zemité materiály. Barevnost je záměrně klidná. „Mnoho lidí neumí přesně pojmenovat, proč jim je tu tak dobře. A právě to je na feng-šuej fascinující,“ říká architektka.

Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kavárna jako splněný sen a návrat domů

Pro Anetu Vlčnovskou je kavárna víc než podnikatelský projekt. Je to splněný sen, který v ní zrál od sedmnácti let. Po zkušenostech ze zahraničí, podnikání v úplně jiném oboru i studiu feng-šuej se rozhodla otevřít vlastní kavárnu právě tam, odkud pochází.

„Moje motivace byla jednoduchá. Chtěla jsem, aby se tu lidé cítili dobře, pohodlně a rádi se vraceli. Aby si odnesli pocit regenerace,“ říká majitelka.

Hotel Four Seasons byl realizován v letech 1998–2001 podle návrhu ateliéru Dům a město (Jiří Hůrka, Vítězslava Rothbauerová).

Diskotéka v centru města. Four Seasons a další stavby ukazují, jak devadesátky přepsaly Prahu

Enjoy

Four Seasons, Tančící dům i Rajská zahrada. Architektura devadesátých let změnila Prahu víc, než si dnes připouštíme.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Náklady na rekonstrukci dosáhly 3,5 milionu korun. Kavárna má sto metrů čtverečních, dětský koutek, knihovnu zaměřenou na osobní rozvoj, pracovní místa s internetem i venkovní zahrádku s posezením v jemném štěrku.

Byl to risk? Možná. Ale soudě podle toho, že se hosté vracejí, funguje. „Interiér je jen jedna část skládanky. Tu největší práci odvádí tým, energie lidí a vztah k hostům,“ uzavírá architektka.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Reality

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

I panelák může být krásný. Tento byt nad Prahou mění pohled na typovou architekturu

Reality

Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

