newstream.cz Money Podnikatelský boom nebo švarcsystém? V Česku je rekordní počet OSVČ

Podnikatelský boom nebo švarcsystém? V Česku je rekordní počet OSVČ

Počet OSVČ v Česku stoupl
Počet podnikatelů v Česku, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, stoupl za letošní tři čtvrtletí o 27 tisíc na rekordních 1,182 milionu. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Loni počet podnikatelů, tedy například i soukromých lékařů, umělců či zemědělců, za celý rok vzrostl o 28 tisíc.

Nejvíce podnikatelů je podle dat správy evidováno v Praze, a to 222 tisíc. Ve Středočeském kraji jich je 168 tisíc a v Jihomoravském kraji 132 tisíc. Ze všech osob samostatně výdělečně činných se počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, zvýšil o 15 tisíc na 696 tisíc. Počet lidí, kteří ji mají jako vedlejší výdělek, vzrostl o 12 tisíc na 486 tisíc, ukazují údaje ČSSZ.

Ačkoli jsou počty OSVČ rekordní, zástupci podnikatelů i někteří odborníci dříve uvedli, že současný nárůst není ve skutečnosti odrazem zvýšené podnikatelské aktivity, ale do velké míry jde o takzvaný švarcsystém. V něm pracují na živnostenský list lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají podle odborníků živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem, vyplývá z veřejných zdrojů. Práci u těchto firem našla více než třetina všech zaměstnanců.

Míra nezaměstnanosti míří k pěti procentům. Firmy ztrácejí zájem o vánoční brigádníky

Český trh práce chladne. Firmy ztrácejí zájem o vánoční brigádníky
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zaměstnavatelé v průmyslu i službách brzdí nábory. Automatizace a slabý výkon průmyslu ženou nezaměstnanost nejvýš za devět let. Míra nezaměstnanosti překonává očekávání, po asi devíti letech se nejpozději v lednu vrátí na pětiprocentní úroveň.

Míra nezaměstnanosti v Česku stoupá nečekaně rychle. V říjnu jako v září činila 4,6 procenta, zatímco analytici očekávali pokles na 4,5 procenta. Míra nezaměstnanosti tak letos v říjnu byla nejvyšší od března roku 2017. Byla totiž vyšší i než letos v září, protože v přesnějším vyjádření činila 4,58 procenta, kdežto v září jen 4,55 procenta. S velkou pravděpodobností tak míra nezaměstnanosti dosáhne nejpozději v lednu 2026 hodnoty pětiprocentní nebo i vyšší, takže bude nejvýraznější za celé období od samého začátku roku 2017, tedy za zhruba devět let. 

Důvodem růstu míry nezaměstnanosti je trvaleji zhoršování kondice a konkurenceschopnosti českého průmyslu, který se potýká s poměrně vysokými cenami energií, poměrně vysokými úrokovými sazbami, růstem administrativní a regulatorní zátěže, problematickým vývojem německé politiky, napjatou atmosférou v mezinárodním obchodě, umocněnou letošním zaváděním vysokých cel zejména ze strany USA, a konečně zesílením zejména asijské konkurence. 

ANO drtivě vítězilo v okresech s vysokou nezaměstnaností

ANO drtivě vítězilo v okresech s vysokou nezaměstnaností

Politika

Výrazné vítězství hnutí ANO ve třech strukturálně postižených regionech Česka, v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je také odrazem míry nezaměstnanosti. V okresech těchto krajů s vysokým procentem nezaměstnaných, hnutí získávalo největší podporu voličů, uvedl sociální geograf a prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity Ondřej Slach.

ČTK

Přečíst článek

Růst míry nezaměstnanosti v Česku odráží ovšem také další, krátkodobější či sezónní faktory. Například letos pokulhává poptávka po vánočních brigádnících. Není tedy tak jako v minulých letech kompenzován výpadek v poptávce po brigádnících, jenž tradičně nastává se skončením prázdnin a léta, kdy ochabuje sháňka po sezonních pracovních například v gastronomickém segmentu. Snižování stavu zaměstnanců v průmyslu část takto propouštěných vede do nového zaměstnání ve sféře služeb, třeba právě v oblasti gastropodnikání, nebo v oblasti logistiky či e-commerce, kteréžto segmenty pak vykazují nižší poptávku po brigádnících. Navíc v logistice či e-commerce pokročila automatizace a robotizace, které opět snižují poptávku po pracovnících z masa a kostí.  

Ruský soud poslal Češku za boj na straně Ukrajiny na 13 let do vězení

Ruský soud poslal Češku za boj na straně Ukrajiny na 13 let do vězení
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce trest 13 let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Informoval o tom dnes vyšetřovací výbor, který má v Rusku funkci kriminální ústředny.

Podle vyšetřovatelů žena od listopadu 2023 do června letošního roku působila v 59. brigádě ukrajinské armády. Soud ji podle zákonů Ruské federace shledal vinnou ze spáchání trestného činu žoldnéřské účasti v ozbrojeném konfliktu.

Vyšetřovací výbor zveřejnil fotografii i jméno odsouzené a zároveň uvedl, že na ni byl vydán mezinárodní zatykač. Pokud by se dostala do rukou ruské justice, třináctiletý trest by vykonala v trestanecké kolonii s běžným režimem.

Prokuratura takzvané Doněcké lidové republiky (DNR), kterou Rusko spolu s dalšími ukrajinskými oblastmi anektovalo v roce 2022, v polovině října uvedla, že 24letá Češka působila v ukrajinské jednotce bezpilotních systémů a jako „žoldnéřka“ se po absolvování výcviku účastnila bojů proti ruským silám. Za to podle prokuratury pobírala finanční odměnu.

Střela s plochou dráhou letu Flamingo

Češi vybrali miliony za den. Střely pojmenované po Drábové míří na frontu

Zprávy z firem

Ukrajina získá díky iniciativě Dárek pro Putina dvě střely s plochou dráhou letu Flamingo pojmenované po zesnulé předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. V říjnu iniciativa ve sbírce na střelu vybrala od dárců požadovanou částku 12,5 milionu korun za jeden den a oznámila, že ukrajinský výrobce dar zdvojnásobí a za vybrané peníze dodá dvě střely. Upozornil na to server Novinky.cz.

ČTK

Přečíst článek

