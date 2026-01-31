Nový magazín právě vychází!

Diskotéka v centru města. Four Seasons a další stavby ukazují, jak devadesátky přepsaly Prahu

Hotel Four Seasons byl realizován v letech 1998–2001 podle návrhu ateliéru Dům a město (Jiří Hůrka, Vítězslava Rothbauerová).
Radek Šrettr Úlehla, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Four Seasons, Tančící dům i Rajská zahrada. Architektura devadesátých let změnila Prahu víc, než si dnes připouštíme.

Devadesátá léta změnila Prahu rychleji než jakékoli jiné období po válce. Do města vstoupil kapitál, který tu desítky let chyběl, otevřely se hranice i ambice. Architektura se stala jedním z nejviditelnějších nástrojů, jak nově nabytou svobodu ukázat světu.

Zjednodušený obraz devadesátek jako éry kýče, zlata a okázalosti bez pravidel dnes už neobstojí. Stačí se podívat na stavby jako Tančící dům, hotel Four Seasons, stanici metra Rajská zahrada nebo rezidenční komplex Hvězda. Realita byla složitější a pro dnešní Prahu zásadní.

„Pochopení architektury devadesátých let je pro plánování Prahy klíčové,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Řada tehdejších témat jako infrastruktura, doprava nebo vztah města k veřejnému prostoru se totiž řeší dodnes.

Areál Výstaviště s Křižíkovými pavilony A–D, objekty Pyramida a Spirála navrhl architekt Michal Brix. Na konstrukčním řešení se podílel Karel Jerie, návrh ocelové konstrukce zpracoval Arnošt Pryl. Ocelové konstrukce realizovaly společnosti Mostárna Moravský Krumlov a HUTNÍ MONTÁŽE, a.s., prováděcí projekt a dodávku zajistil Armabeton Praha. Projekt vznikl v srpnu 1990, realizace probíhala v letech 1990–1999. Hotel Hoffmeister v Praze 1 (Pod Bruskou 7/144) navrhl Petr Keil v ateliéru K. M. S. Architect. Projekt vznikl v letech 1990–1991, realizace proběhla 1992–1993, v roce 2004 byl objekt rozšířen o rekonstruovanou budovu 141/13. Archivní areál na Chodovci byl realizován v letech 1992–2002. Projekt zpracoval Centroprojekt Zlín (Miroslav Pilař, Vladimír Hornych), architektonickou kultivaci provedla Iva Knappová (KPP Praha). Investorem bylo Ministerstvo vnitra ČR, generálním dodavatelem MINAS Pozemní stavby a.s. Keramické fasády dodala firma KerAion – Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH.

Investoři chtěli být vidět

Po roce 1989 se zhroutil centrálně plánovaný systém a nahradila ho tržní ekonomika. Praha se musela během několika let naučit, jak funguje soukromý investor, jak vypadá mezinárodní kapitál a jak má město reprezentovat samo sebe. Jiné evropské metropole měly desetiletý náskok.

Vznikaly nové hotely, bankovní domy, administrativní budovy i rozsáhlé rezidenční projekty. Nešlo jen o nové funkce, ale o nový jazyk. Budovy měly působit světově, sebevědomě a někdy i okázale.

Do Prahy přišli zahraniční investoři i mezinárodní architektonické kanceláře, ale vedle nich vznikala i silná domácí tvorba. Některé projekty byly okamžitě přijaty jako ikony, jiné dlouho budily rozpaky. Nicméně stavby jako například hotel Don Giovanni, budova Pragobanky, mostní tubus metra B vinoucí se mezi panelovými domy nebo Rajská zahrada, které byly kdysi kritizovány, dnes bereme jako samozřejmou součást města.

Architekt Ladislav Lábus

Architekt Lábus: Těžší je stavět za hodně peněž než za málo

Reality

Jeden z nejuznávanějších českých architektů, Ladislav Lábus, získal Národní cenu za architekturu, Grand Prix, za bytový dům s galerií na Malé Straně. Stavět v centru Prahy podle něj znamená pracovat pod tlakem omezení, památkářů i veřejnosti. Právě v tom nachází výzvu. V rozhovoru mluví o tom, jak se česká architektura proměnila, proč se obyčejnost z domů vytrácí a proč dnešní trh s bydlením ztrácí smysl.

Petra Nehasilová

Architekt jako partner byznysu

Změnila se i role architekta. Už nebyl technickým vykonavatelem státní zakázky, ale partnerem investora. Musel vyjednávat, obhajovat návrh, reagovat na tlak rozpočtů i termínů. Architektura přestala být čistě odbornou disciplínou. Stala se nástrojem reprezentace, marketingu a někdy i moci.

Právě tohle napětí dnes popisuje výstava DEVADE: Architektura Prahy mezi přísností a diskotékou, která představuje devadesátkovou architekturu jako střet dvou pólů. Na jedné straně návrat k racionalitě, proporcím a odkazu moderny. Na druhé straně postmoderní hravost, barva, inspirace Západem a chuť experimentovat. „Diskotéka“ devadesátých let přitom nebyla jen estetickým výstřelkem. Byla gestem. Způsobem, jak dát najevo úspěch, svobodu a nové sebevědomí města i investorů.

Vedle známých staveb, jako je Tančící dům nebo hotel Hilton, výstava připomíná i sakrální architekturu, výrazné interiéry nebo projekty, které se do učebnic dlouho nedostaly. Součástí expozice jsou dobové časopisy, reklamní materiály, archivní záběry České televize i současné fotografie staveb, které ukazují, jak devadesátky zestárly.

Výstava je k vidění od 29. ledna do 17. května 2026 v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Terasový dvojdům Krč

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Reality

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Brownfield v Brně se promění v moderní čtvrť.

Brno jede. Zchátralé průmyslové areály mění na moderní čtvrti, i Praha by mohla závidět

Reality

Petra Nehasilová

Sajlerova kantýna bez lidí roste rychleji než restaurace. Eat Smart chce letos zdvojnásobit síť

Jídlo z chytré lednice
Eat Smart, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ještě před pár lety byl Filip Sajler spojovaný především s cateringem a firemními kantýnami. Dnes stojí za technologickým projektem Eat Smart, který v roce 2025 ztrojnásobil objem prodejů a rozšířil síť chytrých lednic po celém Česku. Cíl? Nahradit klasické kantýny a zamířit do zahraničí.

Bez kuchyně, bez obsluhy, bez starostí. Jen čerstvé jídlo dostupné 24/7. Projekt Eat Smart, za kterým stojí šéfkuchař Filip Sajler, má za sebou rok, který by mu mohla závidět nejedna technologická firma. V roce 2025 Eat Smart totiž vyrostl trojnásobně.

Projekt během jediného roku ztrojnásobil objem prodaných jídel z 99 tisíc porcí na 312 tisíc. Na jeho konci už systém stabilně prodával kolem 50 tisíc jídel měsíčně, což potvrzuje rychlé přijetí ze strany firem i zaměstnanců. Ruku v ruce s růstem poptávky šla i expanze infrastruktury. Eat Smart během roku instaloval 50 nových chytrých lednic, tedy více než jednu týdně.

Po více než dvaceti letech podnikání v cateringu a firemních kantýnách přišel Filip Sajler s unikátním řešením pro firmy – chytrými lednicemi s RFID technologií, propojenými s mobilní aplikací a platebními i benefitními systémy. Celý systém tak funguje zcela bez obsluhy. Ve spojení s HOPI Holdingem, významným hráčem v logistice, může Eat Smart nabízet čerstvá jídla po celý den i celý týden, a to i ve firmách bez vlastní kuchyně. 16 fotografií v galerii

Eat Smart dnes obsluhuje stovky až tisíce zaměstnanců měsíčně, od kancelářských budov přes nemocnice až po výrobní závody. Mezi největší klienty patří WITTE Nejdek nebo Fehrer Bohemia, kde systém funguje napříč směnami. Na vybraných místech například v budovách T-Mobilu, Moneta Money Bank, v Městské nemocnici Ostrava či na magistrátu v Hradci Králové jsou lednice přístupné i veřejnosti.

Kantýna, kterou nikdo neobsluhuje

Základ konceptu je jednoduchý, ale technologicky precizní. Každá krabička jídla má vlastní RFID čip, lednice jsou napojené na mobilní aplikaci, platební i benefitní systémy a celý provoz funguje zcela bez obsluhy. Výběr i platba probíhají během několika vteřin.

„Firmy dlouhodobě chtějí kvalitní jídlo, ale nechtějí řešit kantýnu, personál ani náklady. Přesně mezi tím vznikl prostor pro Eat Smart,“ uvedl dříve Sajler, který má za sebou více než dvacet let v cateringu a firemním stravování.

Klíčové je propojení s HOPI Holding, díky němuž může Eat Smart dodávat čerstvá jídla sedm dní v týdnu, i do míst bez vlastní kuchyně. Firmy přitom šetří až 90 procent investic a 75 procent provozních nákladů oproti klasické kantýně.

Šéfkuchař Filip Sajler

Šéfkuchař Filip Sajler: V byznysu potřebujete dobrý network a kopec štěstí

Leaders

Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Technologie, ale s duší kuchyně

Jídla vznikají v centrální kuchyni v Jažlovicích u Prahy. Kombinace technologií jako sous-vide, slow cooking nebo cook & chill zajišťuje trvanlivost až 10 dní bez konzervantů. Cena porce se přitom pohybuje kolem 119 korun.

Menu dnes čítá přes 120 receptů od tradiční české kuchyně přes italské těstoviny až po vegetariánské a veganské varianty. Navzdory moderním trendům tvoří 60–70 procent poptávky česká klasika. Plněné knedlíky, dukátové buchtičky nebo smažený sýr tak mají v chytré lednici své pevné místo. „Českou kuchyni se nesnažíme přepisovat, spíš ji odlehčujeme. Méně smetany, lehčí přílohy, víc práce s fermentací,“ popisuje Sajler.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Růst chce Eat Smart udržet i v dalších letech. V roce 2026 plánuje zdvojnásobit počet chytrých lednic, rozšířit svůj koncept nad rámec hotových jídel o kávu a svačiny a zároveň udělat první kroky k zahraniční expanzi. Nejblíže má projekt zatím k Německu a Rakousku, kde firma vidí podobnou firemní kulturu i prostor pro technologické řešení firemního stravování.

„V plánu je i rozšíření nabídky o kávu a svačinky a doplnit menu, které už nyní sestává z více než 120 receptů,” komentuje výsledky CEO společnosti Libor Hubík a David Piškanin, spolumajitel HOPI Holding dodává: „Eat Smart si na českém trhu vede nad očekávání a tento rok začneme uvažovat o expanzi na zahraniční trhy, protože víme, že naše komplexní řešení je v Evropě zcela unikátní.“

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

