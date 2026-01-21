Nový magazín právě vychází!

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.
Adept, užito se svolením
Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Jedno z nejcennějších a zároveň nejcitlivějších míst v centru Prahy má jasno o své budoucnosti. Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž RaumScape, která hledala novou podobu náměstí Miloše Formana před hotelem Fairmont Golden Prague, vyhrálo dánské studio ADEPT.

Soutěž vypsala společnost WIC Prague, zastupující vlastníky hotelu Pavla Baudiše a Eduarda Kučeru, ve spolupráci s hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1. Navázala tím na dlouhou debatu o tom, jak má tento exponovaný veřejný prostor vypadat poté, co původní záměr výrazné stavby, takzvané Staroměstské brány, vyvolal rozporuplné reakce odborníků i veřejnosti.

Adept, užito se svolením

Soukromé peníze, veřejný prostor

Investoři se nakonec rozhodli jít cestou otevřené mezinárodní soutěže. Přihlásilo se 197 ateliérů ze 42 zemí světa, což z RaumScape činí největší architektonickou soutěž v historii České republiky. „Taková parcela už v centru města prakticky neexistuje. Pro architekty z celého světa je to neopakovatelná příležitost,“ říká Igor Kovačević z CCEA MOBA, která soutěž organizovala.

Proměna náměstí přijde zhruba na 150 milionů korun. Náklady v plné výši ponese soukromý investor, město se na financování nepodílí. Podmínkou však bylo zachování veřejného charakteru prostoru. Minimálně tři tisíce metrů čtverečních z celkové plochy 3 200 metrů čtverečních musí zůstat volně přístupných.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Přečíst článek

Zásadním urbanistickým gestem je prodloužení osy Pařížské ulice směrem k řece, čímž se historické centrum symbolicky znovu propojí s Vltavou. Významnou roli hraje také zeleň – návrh počítá s výsadbou minimálně 17 stromů a se zlepšením mikroklimatu v jedné z nejzatíženějších částí města.

„Vítězný projekt nejlépe naplnil ambici soutěže: důstojně dotvořit významný veřejný prostor mezi Pařížskou ulicí a nábřežím Vltavy, zklidnit dopravu, přinést více zeleně, zlepšit prostupnost území a citlivě navázat na mimořádně hodnotný památkový kontext historického centra Prahy,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Podle něj piazzetta nabízí ojedinělou příležitost, jak v Praze vytvořit originální a kvalitní veřejný prostor, což potvrzuje i rekordní zájem architektonických ateliérů. „Vítězný ateliér přichází s konceptem prolnutí veřejného prostoru s budovou. Architektura je tak vnímaná spíše jako práce s terénem než jako samostatný objekt a jistě se stane oblíbeným místem pobytu Pražanů i návštěvníků města,“ dodává.

Prostor, který má fungovat ekonomicky

Součástí návrhu je také pavilon s nájemními plochami orientovanými do Pařížské ulice. Technické a provozní zázemí je ukryto pod zemí, aby nadzemní část zůstala otevřená veřejnosti. Projekt tak kombinuje veřejný zájem s ekonomickou návratností, kterou investor od začátku považoval za klíčovou. „Celý projekt musí dávat smysl nejen urbanisticky, ale i ekonomicky,“ uvedl již dříve spolumajitel hotelu Pavel Baudiš.

Nové náměstí má být finálním krokem v proměně někdejšího hotelu InterContinental, který Baudiš s Kučerou a Oldřichem Šlemrem koupili v roce 2019. Po rekonstrukci za téměř 10 miliard korun se z něj letos na jaře stal Fairmont Golden Prague.

Vítězství studia ADEPT v Praze navazuje na jeho rostoucí stopu v Česku, především v Ostravě. Dánský ateliér stojí za masterplanem nové čtvrti Žofinka i návrhem Ostrava Towers, jednoho z nejambicióznějších výškových projektů v zemi. ADEPT se dlouhodobě specializuje na velké městské transformace, kde kombinuje veřejný prostor se soukromými investicemi – zkušenost, která v pražské soutěži sehrála důležitou roli.

Dnes otevřel luxusní hotel Fairmont Golden Prague, dřívější InterContinental

V Praze otevřel další luxusní hotel

Reality

Pětihvězdičkový hotel Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici v centru Prahy, dřívější InterContinental, se po několikaleté rekonstrukci otevřel prvním návštěvníkům. Další části hotelu budou přibývat postupně do konce dubna, sdělil provozovatel, mezinárodní řetězec luxusních hotelů Fairmont Hotels & Resorts z francouzské skupiny Accor. Hotel nabídne 320 pokojů, restaurace a bary včetně střešní restaurace Zlatá Praha či spa a fitness centrum. Součástí je i konferenční sál s kapacitou až 600 lidí.

Přečíst článek

Bytový dům s galerií na Malé Straně v Praze 1 navrhl přední český architekt Ladislav Lábus.

Novostavba na Malé Straně vzbudila vášně. Pošlou ji přesto architekti do dalšího kola prestižní soutěže?

Reality

Novostavba bytového domu s galerií se nachází na pozemku v horní části ulice Tržiště na Malé Straně, nedaleko americké ambasády. Podobu novostavby významně ovlivnila lokalita.

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Rekordní prodeje, rekordní ceny. Praha má nejdražší bydlení v historii
Pražský trh s novými byty láme historické rekordy. Loni se v metropoli prodalo 7 800 nových bytů, nejvíce v historii, zatímco ceny se přiblížily hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční. Nabídka ale dál klesá a podle developerů zůstává hluboko pod reálnými potřebami města.

Pražský trh s novými byty zažil v roce 2025 historický boom. V metropoli se prodalo 7 800 nových bytů, což znamená nový prodejní rekord a meziroční růst o osm procent. Poprvé v historii se tak v Praze prodaly dva roky po sobě více než sedm tisíc bytů, přičemž nejsilnější byl závěr roku – ve čtvrtém čtvrtletí se prodalo 1 800 jednotek.

Za rekordními čísly se ale dál prohlubuje nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou, která žene ceny na nová maxima.

„Téměř osm tisíc prodaných bytů loni v Praze je zcela rekordní výsledek. Trh ale stále brzdí dlouhodobě nefungující povolování nových staveb,“ říká Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group. Podle něj je dalším zásadním problémem neadekvátní růst cen stavebních dodavatelů. „Je nutné, aby se přehřáté stavebnictví zklidnilo a dodavatelské ceny se snížily. Jinak ceny připravovaných bytů poletí dál nahoru,“ dodává.

Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží

Reality

Společnost Central Group Dušana Kunovského, největší stavitel bytů v hlavním městě, odkládá zahájení výstavby všech nových projektů. Stavebnictví se totiž podle něj nezdravě přehřívá a ceny stavebních dodávek nepřiměřeně rostou.

Přečíst článek

Zatímco prodeje v roce 2025 výrazně rostly, nabídka volných bytů klesla o 10 procent na pouhých 5 150 jednotek, což je nejnižší úroveň od roku 2022. Průměrné ceny nových bytů se přiblížily hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční – nabídková cena překročila 177 tisíc Kč/m², prodejní 174 tisíc Kč/m². Tempo růstu cen je dvouciferné a dál převyšuje růst mezd i inflaci.

„Ceny pořád rostou a říkáme si, kdy se to zastaví. Jedním z klíčových faktorů je to, že nám neroste nabídka. Kdyby byla dvojnásobná, ceny by byly stabilní,“ říká Marcel Soural, majitel skupiny Trigema.

Silnou poptávku podpořilo také postupné snižování hypotečních sazeb k úrovni kolem 4,5 procenta. Podle dat ČBA Hypomonitor dosáhl objem nově poskytnutých hypoték 321 miliard korun, meziročně o 41 procent více, což je druhý nejvyšší objem v historii.

Z regionálního pohledu si cenově nejdostupnější pozici dlouhodobě drží Praha 9, kde se průměrné ceny pohybují kolem 163 tisíc Kč/m². Na opačném konci stojí Praha 2 s cenami přesahujícími 233 tisíc Kč/m². Z hlediska dispozic jsou nejdražší garsoniéry a velké byty 5+kk (nad 180 tisíc Kč/m²), zatímco nejprodávanější byty 2+kk a 3+kk se drží kolem 169 tisíc Kč/m².

Okolí stanice metra Nové Butovice, kde developerská firma Trigema plánuje stavět mrakodrap nazvaný Top Tower

Aktuální data: Prodej nových bytů v Praze letos míří k rekordu

Reality

V Praze se za tři čtvrtě roku prodalo šest tisíc nových bytů. Meziročně je to o dvanáct procent víc. Celkově by se letos mohlo prodat v hlavním městě více než 7 500 bytů, což by znamenalo nový pražský prodejní rekord. Vyplývá to z analýzy developerských společností Central Group, Skanska a Trigema.

Přečíst článek

„Praha 9 si vytvořila vlastní cenový trh. Ceny jsou tam nižší než ve zbytku Prahy, což je jasně dané tím, že se tam výrazně staví a nabídka je výrazně vyšší než v jiných lokalitách,“ doplňuje Soural.

Problémem trhu zůstává dlouhodobě omezená nabídka. Ke konci roku 2025 bylo v Praze v nabídce pouze 5 150 nových bytů a od ledna do listopadu bylo povoleno jen 5 280 bytů – zhruba polovina toho, co město podle Institutu plánování a rozvoje potřebuje, tedy minimálně 10 tisíc bytů ročně.

„Nabídka nových bytů byla ke konci roku ještě nižší než její dlouhodobý průměr, kolem kterého se pohybuje už od roku 2022, a zůstává výrazně pod reálnými potřebami trhu,“ říká Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential. Podle něj doplňování nabídky brzdí nefunkční povolování, nedostatek vhodných pozemků i kapacit ve stavebnictví.

„Ke zlepšení situace by mohlo dojít nejdříve po roce 2027 v souvislosti s úpravami stavebního zákona a přijetím Metropolitního plánu. Do té doby bude přetrvávající nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou dál tlačit ceny vzhůru,“ dodává Michálek.

České stavebnictví nadále roste

Bydlení v roce 2026: trh se normalizuje, ceny zůstanou vysoko

Reality

Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

Levné hypotéky jsou pryč, byty nezlevní a čekání na „správný moment“ se může prodražit. Rok 2026 ukáže, že český trh bydlení se nehroutí, jen definitivně vystřízlivěl.

Rok 2026 nebude pro české bydlení rokem zvratů, ale potvrzením nové reality. Trh se normalizoval – bez cenového kolapsu, ale i bez euforie. Očekávání, že byty výrazně zlevní, se definitivně rozplynulo. Důvod je prostý: poptávka se vrací, nabídka zůstává omezená.

Domácnosti se smířily s hypotékami kolem čtyř procent a odložená poptávka se znovu objevuje na trhu. Tlak na ceny dnes nevychází ani tak ze stavebních nákladů, ale z prostého faktu, že se zejména ve velkých městech staví málo. Výrazné zlevnění novostaveb proto není realistické.

Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club.
video

Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu

Reality

Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.

Přečíst článek

Změna v chování kupujících

Zásadně se však mění chování kupujících. Neřeší cenu za metr, ale měsíční splátku a pocit hodnoty. Kvalitní projekty v dobrých lokalitách se prodávají i v pomalejším trhu, zatímco průměrná výstavba bude muset bojovat cenou, pobídkami nebo čekat.

Praha zůstává bezpečným přístavem pro kapitál, ale s nízkým výnosem. Skutečný růstový potenciál se přesouvá do regionů – zejména tam, kde vzniká nová dopravní infrastruktura. Železnice, okruhy a nové terminály mění realitní mapu rychleji než samotná výstavba.

Rok 2026 tak nebude o otázce, zda ceny klesnou. Ale kde porostou rychleji a kde se investice ještě vyplatí. Trh bydlení už není o spekulaci. Je o trpělivosti, kvalitě a schopnosti číst mapu dřív, než ji ostatní uvidí.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Přečíst článek

Bytová výstavba
video

Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

Reality

Levné hypotéky jsou pryč, byty nezlevní a čekání na „správný moment“ se může prodražit. Rok 2026 ukáže, že český trh bydlení se nehroutí, jen definitivně vystřízlivěl.

Přečíst článek

