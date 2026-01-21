150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice
Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.
Jedno z nejcennějších a zároveň nejcitlivějších míst v centru Prahy má jasno o své budoucnosti. Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž RaumScape, která hledala novou podobu náměstí Miloše Formana před hotelem Fairmont Golden Prague, vyhrálo dánské studio ADEPT.
Soutěž vypsala společnost WIC Prague, zastupující vlastníky hotelu Pavla Baudiše a Eduarda Kučeru, ve spolupráci s hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1. Navázala tím na dlouhou debatu o tom, jak má tento exponovaný veřejný prostor vypadat poté, co původní záměr výrazné stavby, takzvané Staroměstské brány, vyvolal rozporuplné reakce odborníků i veřejnosti.
Soukromé peníze, veřejný prostor
Investoři se nakonec rozhodli jít cestou otevřené mezinárodní soutěže. Přihlásilo se 197 ateliérů ze 42 zemí světa, což z RaumScape činí největší architektonickou soutěž v historii České republiky. „Taková parcela už v centru města prakticky neexistuje. Pro architekty z celého světa je to neopakovatelná příležitost,“ říká Igor Kovačević z CCEA MOBA, která soutěž organizovala.
Proměna náměstí přijde zhruba na 150 milionů korun. Náklady v plné výši ponese soukromý investor, město se na financování nepodílí. Podmínkou však bylo zachování veřejného charakteru prostoru. Minimálně tři tisíce metrů čtverečních z celkové plochy 3 200 metrů čtverečních musí zůstat volně přístupných.
Reality
Zásadním urbanistickým gestem je prodloužení osy Pařížské ulice směrem k řece, čímž se historické centrum symbolicky znovu propojí s Vltavou. Významnou roli hraje také zeleň – návrh počítá s výsadbou minimálně 17 stromů a se zlepšením mikroklimatu v jedné z nejzatíženějších částí města.
„Vítězný projekt nejlépe naplnil ambici soutěže: důstojně dotvořit významný veřejný prostor mezi Pařížskou ulicí a nábřežím Vltavy, zklidnit dopravu, přinést více zeleně, zlepšit prostupnost území a citlivě navázat na mimořádně hodnotný památkový kontext historického centra Prahy,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.
Podle něj piazzetta nabízí ojedinělou příležitost, jak v Praze vytvořit originální a kvalitní veřejný prostor, což potvrzuje i rekordní zájem architektonických ateliérů. „Vítězný ateliér přichází s konceptem prolnutí veřejného prostoru s budovou. Architektura je tak vnímaná spíše jako práce s terénem než jako samostatný objekt a jistě se stane oblíbeným místem pobytu Pražanů i návštěvníků města,“ dodává.
Prostor, který má fungovat ekonomicky
Součástí návrhu je také pavilon s nájemními plochami orientovanými do Pařížské ulice. Technické a provozní zázemí je ukryto pod zemí, aby nadzemní část zůstala otevřená veřejnosti. Projekt tak kombinuje veřejný zájem s ekonomickou návratností, kterou investor od začátku považoval za klíčovou. „Celý projekt musí dávat smysl nejen urbanisticky, ale i ekonomicky,“ uvedl již dříve spolumajitel hotelu Pavel Baudiš.
Nové náměstí má být finálním krokem v proměně někdejšího hotelu InterContinental, který Baudiš s Kučerou a Oldřichem Šlemrem koupili v roce 2019. Po rekonstrukci za téměř 10 miliard korun se z něj letos na jaře stal Fairmont Golden Prague.
Vítězství studia ADEPT v Praze navazuje na jeho rostoucí stopu v Česku, především v Ostravě. Dánský ateliér stojí za masterplanem nové čtvrti Žofinka i návrhem Ostrava Towers, jednoho z nejambicióznějších výškových projektů v zemi. ADEPT se dlouhodobě specializuje na velké městské transformace, kde kombinuje veřejný prostor se soukromými investicemi – zkušenost, která v pražské soutěži sehrála důležitou roli.
Reality
Reality
Reality
Reality
