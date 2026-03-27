Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Zisky čínského giganta BYD klesly. Cenová válka drtí elektromobilový trh

Zisky čínského giganta BYD klesly. Cenová válka drtí elektromobilový trh

Čínské automobilky oslabily
ČTK
nst
nst

Největší čínský výrobce elektromobilů BYD zaznamenal loni první pokles zisku za čtyři roky. Navzdory růstu tržeb firmu zasáhla tvrdá cenová konkurence na domácím trhu, která tlačí marže dolů. Společnost proto zrychluje expanzi do zahraničí, kde už dnes generuje stále větší část svých prodejů.

Čistý zisk společnosti BYD se v loňském roce meziročně snížil o 19 procent na 32,6 miliardy jüanů (zhruba 100 miliard korun). Firma tak vykázala první pokles celoročního zisku za poslední čtyři roky, přičemž propad byl výraznější, než očekávali analytici. Ti podle průzkumu společnosti LSEG předpokládali pokles zhruba o 12 procent.

Tržby automobilky sice vzrostly o 3,5 procenta na 804 miliard jüanů, tempo jejich růstu však bylo nejpomalejší za posledních šest let. Negativně se na výsledcích podepsal především slabší prodej na domácím trhu, kde panuje mimořádně ostrá cenová konkurence mezi výrobci elektromobilů.

Na trhu s čistě elektrickými vozy přitom BYD dlouhodobě soupeří s americkou automobilkou Tesla, kterou vede miliardář Elon Musk. Konkurenční boj v Číně podle předsedy správní rady BYD Wang Čchuan-fu dosahuje vrcholu a celé odvětví prochází „brutální vyřazovací fází“, v níž přežijí jen nejsilnější hráči.

Firma na situaci reaguje výrazným posilováním své přítomnosti v zahraničí. Zatímco dříve prodávala většinu vozů na domácím trhu, podíl zahraničních aktivit na celkovém prodeji se loni více než zdvojnásobil na 22,7 procenta. V prvních dvou měsících letošního roku pak dosáhl už zhruba 50 procent, což naznačuje rychlý posun strategie směrem k globálním trhům, včetně Evropy.

Škoda končí v Číně. Z kdysi klíčového trhu je propadák

Zprávy z firem

Škoda Auto končí v Číně. Ještě před několika lety přitom šlo o její největší trh a jeden z pilířů globální expanze. Teď automobilka přiznává porážku. Prodej vozů ukončí v polovině letošního roku a definitivně tak uzavře kapitolu, která začala mimořádným úspěchem.

ČTK

Signálem zpomalování je také vývoj zaměstnanosti. Počet pracovníků společnosti se loni snížil přibližně o desetinu na necelých 870 tisíc. Firma tak zjevně přistupuje k úsporám a optimalizaci nákladů v prostředí rostoucího tlaku na ceny i ziskovost.

Výsledky BYD potvrzují širší trend na čínském trhu elektromobilů, který je sice největší na světě, zároveň však čelí intenzivní cenové válce. Ta nutí výrobce snižovat ceny, což sice podporuje prodeje, ale výrazně omezuje jejich ziskové marže. Pro řadu firem tak může být rozhodující právě schopnost prosadit se na zahraničních trzích.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

BYD

Glosa Zdeňka Pečeného: Je to čínské a přijelo si to pro vás aneb jak BYD vystrnadil Teslu

Názory

Zdeněk Pečený

Stát inkasuje miliony navíc z drahých paliv. Řidiči platí víc, rozpočet ale zároveň krvácí jinde

Ceny pohonných hmot rostou
iStock
nst
nst

Raketový růst cen benzinu a nafty přináší státní kase desítky milionů korun denně navíc díky vyššímu výběru DPH. Zároveň ale zdražování energií zvyšuje výdaje státu, takže celkový efekt pro rozpočet zůstává nejistý.

Rostoucí ceny pohonných hmot v posledních týdnech výrazně navyšují příjmy státu. Důvod je jednoduchý – čím vyšší je konečná cena benzinu a nafty, tím více stát vybere na dani z přidané hodnoty. Podle analytiků jde aktuálně o vysoké desítky milionů korun denně navíc oproti období před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě.

Zatímco DPH s cenou paliv roste, spotřební daň zůstává stejná, protože je pevně stanovená na každý litr. V Česku činí 12,84 koruny u benzinu a 9,95 koruny u nafty. K výsledné ceně se pak připočítává ještě marže prodejců, která se dlouhodobě pohybuje kolem tří korun za litr.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš zostra na distributory paliv: Nezneužívejte konflikt a zlevněte

Money

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, Mol a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedl to na svém facebooku. Společnost Orlen sdělila, že podniká v souladu se zákony a ceny jsou určovány trhem. Benzin Natural 95 za poslední týden v Česku podle údajů společnosti CCS zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 koruny za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 koruny za litr.

ČTK

Za zdražováním stojí především vývoj na ropném trhu, který ovlivnil konflikt zahájený na konci února. Jen za poslední týden zdražil benzin Natural 95 o více než dvě koruny na zhruba 41 korun za litr. Nafta zdražila ještě výrazněji – téměř o pět korun na bezmála 48 korun za litr. Ve srovnání s koncem února je benzin dražší přibližně o osm korun a diesel dokonce o patnáct korun.

Analytici odhadují, že stát nyní na vyšším výběru DPH inkasuje zhruba 54 milionů korun denně. Pokud by současné ceny vydržely delší dobu, znamenalo by to pro rozpočet miliardové příjmy navíc každý měsíc. Výsledná částka přitom může být ještě vyšší, pokud lidé tankují více než obvykle, což se podle provozovatelů čerpacích stanic dělo zejména v prvních týdnech po začátku konfliktu.

Slovensko zavedlo dvojí ceny paliv

Michal Nosek: Nafta jen pro vyvolené: Slovensko testuje, kam až sahá jeho loajalita k EU

Názory

Dvojí ceny nafty podle poznávací značky nejsou jen krizovým opatřením, ale otevřeným experimentem s diskriminací. Slovensko si v ropné nouzi zkouší, jestli pravidla Evropské unie platí jen tehdy, když se to hodí.

Michal Nosek

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že stát na drahých palivech vydělává. Realita je ale složitější. Stejné zdražování, které zvyšuje daňové příjmy, totiž zároveň zvyšuje i výdaje státu – především kvůli dražším energiím. Celkový dopad na veřejné finance tak není jednoznačný.

Vláda se proto chystá situaci řešit. Na programu má mimo jiné jednání o možném omezení marží nebo dalších krocích vůči čerpacím stanicím. Dosavadní kontroly ministerstva financí přitom ukázaly, že marže prodejců po vypuknutí konfliktu spíše klesaly.

Související

čerpací stanice, ilustrační foto

Čerpací stanice nezohlednily letní propad cen ropy, pohonné hmoty zdražují

Money

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda: Strnad přišel o 155 miliard. Na burzovní trůn se vrací ČEZ

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině
CSG, užito se svolením
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group po silném vstupu na burzu naráží na realitu trhu. Po slabším přijetí výsledků a zhoršeném globálním sentimentu její akcie klesly pod upisovací cenu a firma ztratila pozici nejhodnotnější české společnosti. Tu znovu přebírá ČEZ.

Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) se na burze v Amsterdamu poprvé od vstupu na trh propadly pod upisovací cenu 25 eur za akcii. Krátce po desáté hodině se obchodovaly až kolem 24,66 eura.

Firma tak zároveň přišla o pozici nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti v Česku. Zatímco ještě včera její tržní kapitalizace na pražské burze dosahovala zhruba 645 miliard korun, nyní klesla přibližně na 615 miliard.

Na první místo se tak vrací energetický gigant ČEZ, jehož hodnota se aktuálně pohybuje kolem 635 miliard korun.

Prudký obrat po silném startu

CSG přitom na burzu vstoupila teprve před dvěma měsíci a zpočátku zažívala velmi silný růst. Už čtvrtý den obchodování, 28. ledna, dosáhla její tržní kapitalizace zhruba 816 miliard korun. Od té doby ale firma přišla přibližně o 200 miliard korun své hodnoty.

Michal Strnad
Aktualizováno

Přelomový rok pro Strnada: CSG vydělala přes 21 miliard

Zprávy z firem

Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group.

ČTK

Propad se výrazně promítl i do majetku většinového vlastníka a šéfa skupiny Michala Strnada. Jeho jmění kleslo z přibližně 770 miliard korun na zhruba 615 miliard. Za pouhé dva měsíce tak „zchudl“ asi o 155 miliard korun.

Co stojí za poklesem

Bezprostředním impulzem byly výsledky hospodaření za rok 2025, které firma zveřejnila ve středu. Ty investory zcela nepřesvědčily – slabší byla zejména divize malorážového střeliva, na což upozornili i analytici banky Jefferies.

Negativně byl vnímán i fakt, že společnost nezvýšila svůj výhled na letošní rok. Investoři, kteří po silném startu očekávali další růst, tak reagovali spíše zklamáním.

Roli hraje i širší kontext. Na globálních trzích panuje nervozita spojená s konfliktem v Perském zálivu. Zatímco zbrojařské firmy čelí výkyvům sentimentu, energetické společnosti z aktuální situace naopak těží – rostoucí ceny ropy a dalších komodit podporují růst jejich akcií. I proto se nyní na vrchol českého burzovního žebříčku vrací právě ČEZ.

Související

John Nicholson

Evropa potřebuje silný obranný průmysl. CSG má velký potenciál, říká generál Nicholson

Leaders

Newstream & Partner

Doporučujeme