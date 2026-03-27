Zisky čínského giganta BYD klesly. Cenová válka drtí elektromobilový trh
Největší čínský výrobce elektromobilů BYD zaznamenal loni první pokles zisku za čtyři roky. Navzdory růstu tržeb firmu zasáhla tvrdá cenová konkurence na domácím trhu, která tlačí marže dolů. Společnost proto zrychluje expanzi do zahraničí, kde už dnes generuje stále větší část svých prodejů.
Čistý zisk společnosti BYD se v loňském roce meziročně snížil o 19 procent na 32,6 miliardy jüanů (zhruba 100 miliard korun). Firma tak vykázala první pokles celoročního zisku za poslední čtyři roky, přičemž propad byl výraznější, než očekávali analytici. Ti podle průzkumu společnosti LSEG předpokládali pokles zhruba o 12 procent.
Tržby automobilky sice vzrostly o 3,5 procenta na 804 miliard jüanů, tempo jejich růstu však bylo nejpomalejší za posledních šest let. Negativně se na výsledcích podepsal především slabší prodej na domácím trhu, kde panuje mimořádně ostrá cenová konkurence mezi výrobci elektromobilů.
Na trhu s čistě elektrickými vozy přitom BYD dlouhodobě soupeří s americkou automobilkou Tesla, kterou vede miliardář Elon Musk. Konkurenční boj v Číně podle předsedy správní rady BYD Wang Čchuan-fu dosahuje vrcholu a celé odvětví prochází „brutální vyřazovací fází“, v níž přežijí jen nejsilnější hráči.
Firma na situaci reaguje výrazným posilováním své přítomnosti v zahraničí. Zatímco dříve prodávala většinu vozů na domácím trhu, podíl zahraničních aktivit na celkovém prodeji se loni více než zdvojnásobil na 22,7 procenta. V prvních dvou měsících letošního roku pak dosáhl už zhruba 50 procent, což naznačuje rychlý posun strategie směrem k globálním trhům, včetně Evropy.
Škoda Auto končí v Číně. Ještě před několika lety přitom šlo o její největší trh a jeden z pilířů globální expanze. Teď automobilka přiznává porážku. Prodej vozů ukončí v polovině letošního roku a definitivně tak uzavře kapitolu, která začala mimořádným úspěchem.
Signálem zpomalování je také vývoj zaměstnanosti. Počet pracovníků společnosti se loni snížil přibližně o desetinu na necelých 870 tisíc. Firma tak zjevně přistupuje k úsporám a optimalizaci nákladů v prostředí rostoucího tlaku na ceny i ziskovost.
Výsledky BYD potvrzují širší trend na čínském trhu elektromobilů, který je sice největší na světě, zároveň však čelí intenzivní cenové válce. Ta nutí výrobce snižovat ceny, což sice podporuje prodeje, ale výrazně omezuje jejich ziskové marže. Pro řadu firem tak může být rozhodující právě schopnost prosadit se na zahraničních trzích.
