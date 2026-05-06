Drahá nafta. Inflace v dubnu vyskočila na 2,5 procenta, zdražily energie i pohonné hmoty
Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 procenta.
Dubnové zrychlení inflace souvisí především s vývojem cen energií a pohonných hmot. Zatímco v březnu energie včetně pohonných hmot meziročně ještě zlevňovaly o 1,7 procenta, v dubnu už podle statistiků naopak zdražily o 1,5 procenta. Předchozí pokles cen energií se tak zcela zastavil.
Potraviny naopak v dubnu opět meziročně zlevnily, tentokrát o 1,3 procenta. Byl to ještě výraznější pokles cen než v březnu, kdy činil 1,1 procenta. Nezpracované potraviny zlevnily o dvě procenta.
Převod plateb
Loni se meziroční inflace od května držela soustavně až do konce roku nad dvěma procenty, v červnu se dostala až na 2,9 procenta. Letos v prvních třech měsících roku zvolnila a držela se pod dvouprocentním cílem České národní banky. V únoru byla dokonce na nejnižší hodnotě od října 2016. Za zvolněním inflace v prvních měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.
Analytici zvýšení meziroční inflace zhruba k hranici 2,5 procenta očekávali. Za hlavní důvod označují především růst cen pohonných hmot, který podle nich souvisí s napětím a válečným vývojem na Blízkém východě.
Český statistický úřad zatím zveřejnil předběžný odhad dubnové inflace. Konečnou hodnotu oznámí 13. května. V minulosti statistici předběžné údaje vždy potvrdili.
