Drahá nafta. Inflace v dubnu vyskočila na 2,5 procenta, zdražily energie i pohonné hmoty

Drahé pohonné hmoty jsou tahounem inflace
Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 procenta.

Dubnové zrychlení inflace souvisí především s vývojem cen energií a pohonných hmot. Zatímco v březnu energie včetně pohonných hmot meziročně ještě zlevňovaly o 1,7 procenta, v dubnu už podle statistiků naopak zdražily o 1,5 procenta. Předchozí pokles cen energií se tak zcela zastavil.

Potraviny naopak v dubnu opět meziročně zlevnily, tentokrát o 1,3 procenta. Byl to ještě výraznější pokles cen než v březnu, kdy činil 1,1 procenta. Nezpracované potraviny zlevnily o dvě procenta.

Loni se meziroční inflace od května držela soustavně až do konce roku nad dvěma procenty, v červnu se dostala až na 2,9 procenta. Letos v prvních třech měsících roku zvolnila a držela se pod dvouprocentním cílem České národní banky. V únoru byla dokonce na nejnižší hodnotě od října 2016. Za zvolněním inflace v prvních měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.

Analytici zvýšení meziroční inflace zhruba k hranici 2,5 procenta očekávali. Za hlavní důvod označují především růst cen pohonných hmot, který podle nich souvisí s napětím a válečným vývojem na Blízkém východě.

Český statistický úřad zatím zveřejnil předběžný odhad dubnové inflace. Konečnou hodnotu oznámí 13. května. V minulosti statistici předběžné údaje vždy potvrdili.

Za elektřinu Češi platili šesté nejvyšší ceny v Evropě. Plyn byl naopak levnější než průměr

České domácnosti patřily ve druhé polovině loňského roku k těm, které v Evropské unii platily jedny z nejvyšších cen elektřiny. Podle nových dat Eurostatu byla elektřina v Česku šestá nejdražší v EU. U plynu byla situace příznivější, jeho ceny zůstaly pod unijním průměrem a meziročně klesly nejvíce ze všech členských států. Pokles cen energií by měl podle energetiků pokračovat i letos.

České domácnosti platily ve druhé polovině loňského roku šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu, na které upozornil Svaz energetiky ČR.

Nejdražší elektřinu pro domácnosti mělo loni Irsko. Česko se přesto zařadilo mezi deset zemí EU, kde cena elektřiny meziročně klesla. Pokles přesáhl pět procent.

Podle ředitele pro legislativu Svazu energetiky ČR Bohuslava Čížka patří Česko při pohledu na ceny silové elektřiny na burze mezi levnější země střední a východní Evropy. Stále je ale výrazně dražší než například Španělsko, Portugalsko nebo Francie a o několik eur dražší než Německo.

„Výslednou cenu ovšem ovlivňuje řada dalších faktorů na straně nabídky i poptávky a z pohledu výše konečné ceny se bohužel Česká republika umisťuje v řadě kategorií na předních příčkách. To potvrzuje, že investice a transformační kroky musí pokračovat,“ uvedl Čížek.

Plyn byl pod unijním průměrem

Příznivější pozici mělo Česko podle Eurostatu u zemního plynu. Ceny pro tuzemské domácnosti se loni držely pod průměrem EU. Ve druhé polovině roku navíc meziročně klesly o deset procent, což byl největší pokles v celé unii. Nejvyšší ceny plynu platily domácnosti ve Švédsku.

Výkonný ředitel Svazu energetiky Josef Kotrba upozornil, že pokles cen pokračoval také na začátku letošního roku. Pomohlo tomu i převedení poplatků za podporované zdroje energie, takzvané POZE, zcela na stát.

„V současnosti se ukazuje, že růst cen energetických produktů na světových trzích v souvislosti s krizí na Blízkém východě se propisuje do tuzemských cen elektřiny a plynu pro domácnosti zatím jen omezeně,“ dodal Kotrba.

Konečné ceny ovlivňují i regulované složky

Podle Svazu energetiky stojí za postavením Česka ve statistikách několik faktorů. Patří mezi ně energetický mix, domácí podmínky, chování zákazníků, ochota měnit dodavatele i nastavení regulovaných složek ceny elektřiny a náklady na sítě.

Statistika Eurostatu vychází z reálně fakturovaných cen energií. Předseda sekce obchodu Svazu energetiky Jiří Gavor uvedl, že při porovnání aktuálních tržních nabídek dodavatelů by se Česko posunulo blíže k průměru EU.

„A pokud za typického reprezentanta zvolíme v Česku velmi oblíbený dvoutarifní otopový odběr, který je v našem současném tarifním systému zvýhodňován oproti běžné sazbě D02, tedy svítím, vařím, tak už se dostáváme k levnějším zemím EU,“ řekl Gavor.

Zákazníci mohou často ušetřit změnou nabídky

Podle ředitele strategie poradenské společnosti EGU Michala Macenauera vychází Česko při srovnávání cen energetických komodit, zejména elektřiny pro maloodběratele, hůře, než odpovídá reálnému stavu české energetiky.

Důvodem jsou podle něj mimo jiné specifika tarifikace a poplatky spojené s podporou obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky instalované v letech 2008 a 2009. Zároveň upozornil, že část zákazníků platí více, než by musela.

Ceny, které zákazníci platí, jsou vyšší, než by platit mohli, tedy jsou vyšší než ceny ceníkové nebo akviziční,“ řekl Macenauer. Podle něj se zákazník často může dostat k nižším nákladům, část lidí ale změnu nabídky nebo dodavatele neřeší. U velkoodběratelů je podle Macenauera problém vysokých cen energií výrazně závažnější než u domácností.

