Z tratí zmizí semafory, vlakovou dopravu čeká automatizované řízení. Cílem je eliminovat lidské chyby

Z tratí zmizí semafory, vlakovou dopravu čeká automatizované řízení. Cílem je eliminovat lidské chyby

Vlaková doprava
Shutterstock
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Internet běžící na 2G sítích už je pro většinu běžných uživatelů dávnou minulostí. Ve vlakové dopravě se přitom využívá dodnes. Následující roky se tak ponesou ve znamení technologické revoluce, protože třicet let starý komunikační systém GSM-R uvolní místo svému nástupci. Na vývoji celoevropského FRMCS standardu se podílí i česká firma TTC Marconi a podle Martina Bajera by první vlaky s novou technologií mohly vyjet už za tři roky.

Nový systém přinese vyšší zabezpečení, pokročilé datové služby nebo efektivnější komunikaci mezi lidmi, vozidly a infrastrukturou. Největší změnou ovšem bude automatizované řízení dopravy. „Trať budou za pár let tvořit čistě už jen koleje, řízení vlaků bude probíhat technologicky, ve virtuálním světě. Pomocí dat vlak dostane informaci, kdy a kde má zastavit,“ vysvětluje Martin Bajer. Mnohým jistě spolu s odstraněním semaforů naskočí otázka bezpečnosti, právě tu má ovšem nový systém zlepšit. „Dochází tady k úplné eliminaci případných lidských chyb. Až řízení převezmou technologie, vlak nikdy neprojede úsek na červenou. Pokud by si strojvedoucí výstrahy z jakýchkoli důvodů nevšiml, vlak to sám vyhodnotí a automaticky zastaví,“ zmiňuje Bajer. 

Možná by se chtělo namítnout, že i technologie občas selžou – s tím ovšem systém FRMCS počítá. „Vždy je tam plán b. Třeba když vlak ztratí signál a znamenalo by to, že pojede naslepo, z bezpečnostních důvodů automaticky zastaví a počká na opětovné navázání spojení. Pokud by výpadek trval déle, jsou tam další mechanismy, které umožní bezpečný průjezd vlaku s manuálním řízením,“ dodává s tím, že systém musí plnit zvýšené nároky na spolehlivost a bezpečnost. Železniční doprava je součástí kritické infrastruktury státu, žádné kompromisy se tu proto nepřipouští. Základem standardu jsou takzvané mission critical nebo také MCX služby, které se vyznačují vyšším zabezpečením proti zneužití a schopností zjednat si v síti prioritu. Právě na takové služby se TTC Marconi zaměřuje.

Vedle MCX služeb jsou pak základem standardu ještě 5G sítě, bez kterých to nepůjde. Podle Bajera nás právě v tomto ohledu čeká ještě spousta práce. Stávající pokrytí nestačí a bude třeba postupně přidávat. „Probíhá spolupráce s operátory, kteří si přirozeně chtějí pokrýt koridory 5G signálem, aby tuto službu mohli nabídnout cestujícím. Ekonomicky nedává žádný smysl, aby vedle sebe stály totožné stožáry se stejnou technologií, proto postupně dochází k synchronizaci,“ vysvětluje.

Ilustrační foto

Z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny. EU chystá železniční revoluci, která může proměnit i Česko

Politika

Evropská komise představila největší dopravní plán v dějinách. Do roku 2040 chce propojit hlavní města EU vysokorychlostními tratěmi a zkrátit cestovní časy o více než polovinu. Vlaky mají jezdit rychlostí přes 250 km/h a proměnit to, jak Evropané cestují, podnikají i žijí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pomohou evropské dotace, ve hře jsou i PPP projekty

Cílem spolupráce s operátory je přirozeně hlavně úspora prostředků, protože samotná implementace FRMCS bude představovat obrovské náklady. Sice není třeba nakupovat nové lokomotivy, dopravci přesto budou muset vlaky na chvíli odstavit, opatřit je novými zařízeními, moduly a technologiemi, zajistit certifikaci a vrátit je zpátky na koleje. To jsou další náklady, u kterých se počítá s evropskými fondy. Ty lze už dnes využít při pokrývání železničních koridorů 5G signálem, do budoucna by pak měly podat pomocnou ruku dopravcům právě při modernizaci vlaků. Kromě toho se pak především v souvislosti s vysokorychlostními tratěmi uvažuje o PPP projektech, tedy o zapojení soukromého sektoru. 

Jak ovšem Martin Bajer zdůrazňuje, případné projekty bude třeba správně nastavit. „Půjde o obrovské zakázky s velkým objemem peněz. Je třeba dát pozor na to, aby se pak takové projekty vzhledem ke své povaze neotevřely jen hrstce nadnárodních společností. Tím by došlo k monopolizaci, a to nikdo nechceme. PPP projekty jsou zajímavý nástroj, mají ale také svá proti,“ upřesňuje a dodává, že klíčové je pořád hledat cesty, jak náklady snižovat. S tím do budoucna pomůže i samotný nový standard FRMCS. Velkou položkou v rozpočtu je dnes právě budování a údržba infrastruktury, třeba semaforů. Tyto náklady FRMCS výrazně sníží, protože potřebnou infrastrukturu „oseká“ na nejnutnější minimum. Navíc kromě kritických služeb dokáže zajistit i některé další, jako například monitorování tratí. Lidarové a kamerové systémy pomohou včas odhalit místa, která vyžadují údržbu. 

Jeden systém pro celou Evropu

Výhodou je, že standard FRMCS se řeší v rámci celé Evropy. Výsledkem tak bude jednotný systém, který přijmou všechny státy, což výrazně usnadní a zrychlí mezinárodní vlakovou dopravu. Vlaky projíždějící napříč vícero státy už nebudou muset měnit komunikační systémy, ale budou umět komunikovat s FRMCS a 5G vysílači. Spolupráce je pak důležitá i při samotném vývoji a implementaci, protože našim dopravcům pomohou zkušenosti a poznatky z dalších zemí. „Třeba v Německu nebo Španělsku jsou dál, technologii už testují na zkušebních tratích, zatímco u nás se teprve řeší pokrytí 5G signálem. Na druhou stranu v obou případech se jedná o mnohem větší země, takže investice tam budou výrazně vyšší,“ říká Bajer. 

Rusko a KLDR obnoví osobní vlaky mezi Moskvou a Pchjongjangem

Rusové se chystají otevřít nejdelší přímý železniční spoj na světě

Zprávy z firem

Rusko a KLDR obnoví přímé železniční spojení pro cestující mezi Moskvou a Pchjongjangem, poprvé od roku 2020. Oznámily to ruské dráhy.

ČTK 

Rusko a KLDR obnoví osobní vlaky mezi Moskvou a Pchjongjangem

Rusové se chystají otevřít nejdelší přímý železniční spoj na světě

Zprávy z firem

Rusko a KLDR obnoví přímé železniční spojení pro cestující mezi Moskvou a Pchjongjangem, poprvé od roku 2020. Oznámily to ruské dráhy.

ČTK

Přečíst článek

První vlaky u nás vyjedou už za tři roky

Na FRMCS se pracuje už dlouhé roky. Jednak proto, že stávající GSM-R postupně dožívá, dochází součástková základna a za deset let skončí podpora. Druhým důvodem je fakt, že technologie se posouvají dál mílovými kroky a ani tak konzervativní obor, jakým železnice bezesporu je, tuto skutečnost nemůže ignorovat. V tuto chvíli existuje druhá verze FRMCS, která zatím není komerčně nasaditelná, ale už má definované základní vlastnosti a probíhá její testování. 

Testují se krizové složky standardu, přeshraniční provoz, tedy fungování roamingových služeb, a řada dalších věcí. „Je třeba otestovat, že je standard správně napsaný a že vše funguje, jak má. Výsledky stávajících testů se propíší do třetí verze systému a přidají se k nim zase další funkce. Tak budeme pokračovat, dokud nebudeme mít finální verzi vhodnou ke komerčnímu nasazení,“ upřesňuje Bajer, který počítá s tím, že první vlaky s novou technologií by mohly vyjet v roce 2028. Půjde sice jen o zkušební vlaky, už ale pojedou v ostrém provozu. Postupně se pak budou přidávat další. Masivnější nasazení FRMCS by pak mohlo přijít kolem roku 2030.

Trump se opřel do kritiků. Kdo je proti clům, je hlupák, uvedl

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social označil za hlupáky lidi, kteří nesouhlasí se cly, které uvalil na dovoz z řady zemí světa. Spojené státy jsou podle šéfa Bílého domu nyní nejbohatší a nejrespektovanější zemí na světě, kde není téměř žádná inflace a ceny na akciovém trhu jsou rekordní. Země podle Trumpa zažívá nebývalé investice a všude vyrůstají nové továrny. Každému, kromě osob s vysokým příjmem, bude podle něj vyplacena dividenda ve výši nejméně 2000 dolarů, tedy asi 42 tisíc korun.

Nejvyšší soud USA tento týden začal projednávat, zda má Trump pravomoc uvalit rozsáhlá cla, která se stala středobodem zahraniční politiky jeho administrativy. Ta se odvolala k Nejvyššímu soudu USA poté, co soudy nižších instancí určily, že Trump použitím určeného pro nouzové situace k uvalení cel překročil své pravomoce.

„Lidé, kteří jsou proti tarifům, jsou HLUPÁCI,“ napsal Trump. Republikánský prezident ve čtvrtek řekl novinářům, že by bylo pro USA zničující, pokud by soud označil jeho cla za nelegální. Dodal, že chce pro tento případ připravit náhradní plán.

Do USA proudí biliony dolarů a země brzy začne splácet dluh ve výši 37 bilionů dolarů (777,4 bilionu korun), uvedl rovněž republikánský prezident. „Každému bude vyplacena dividenda ve výši minimálně 2000 dolarů (kromě osob s vysokými příjmy!),“ dodal Trump. V následujícím příspěvku na své sociální síti napsal, že bez zavedení cel by nebylo možné dosáhnout žádného z přínosů pro USA, které zmínil v prvním příspěvku.

Bílý dům již dříve uvedl, že pokud soud prohraje, zavede cla jinými prostředky, například zákonem, který prezidentovi umožní zavést dovozní poplatky až do výše 15 procent na 150 dní.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching
Aktualizováno

Vytváříme „mašinu“ na výstavbu dostupného bydlení, říká Dušan Kunovský

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stavíme byty v Praze dvaatřicet let a je možná čas udělat krok mimo Prahu, říká Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Kunovský se snaží prosadit takzvaný „baťovský systém“ výstavby formou Design&Build, který by umožnil ve velkém stavět dostupné nájemní, družstevní i soukromé byty.

„Vnímám obrovskou společenskou poptávku po výstavbě efektivního, dostupného, nájemního bydlení,“ říká Kunovský v podcastu Realitní Club. Nyní vyšel velký průzkum veřejného mínění, podle kterého je zhoršující se dostupnost bydlení největším českým problémem. Uvedlo to téměř padesát procent dotázaných lidí. Až s odstupem bylo pro čtvrtinu dotázaných klíčové zdravotnictví a sociální služby. Pro deset procent to byla bezpečnost, cituje Kunovský výsledky průzkumu.

Central Group se snaží přicházet s doporučeními a zahraničními zkušenostmi, jak zlepšit dostupnost bydlení. „Kdo se nesnaží hledat řešení, nemá právo situaci kritizovat,“ tvrdí.

Bytová výstavba

Bytů přibude, levnější ale nebudou. Developeři čekají další zdražování

Reality

Více než tři čtvrtiny developerských firem plánují v příštím roce zvýšit výstavbu nových bytů. Očekávají, že zájem o vlastní bydlení bude i nadále růst. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo padesát developerů působících v České republice.

nst

Přečíst článek

Vytvořili jsme odborný think tank předních organizací a institucí - iniciativu pro dostupné bydlení,“ uvádí Kunovský. Iniciativa analyzuje a přichází s konkrétními kroky. Zároveň uvádí příklady ze světa, které nefungují. „Cesta do pekel je často dlážděná dobrými úmysly,“ uvádí Kunovský příklad z Německa, které zregulovalo trh s nájemním bydlením. Výsledkem bylo, že se nabídka zmenšila a ceny vzrostly. Nakonec regulaci zrušil německý ústavní soud.

Zásadní problém českého bytového trhu je podle něj fakt, že je málo bytů. A jak vypadá „baťovský systém“ výstavby dostupného bydlení? „Je to systém dostupných bytů, nájemních, družstevních i vlastnických. Pro veřejné i soukromé investory. S využitím typových projektů,“ popisuje šéf Central Groupu. Projekt vzniká asi rok a jsou v něm zapojeny například Česká spořitelna, KPMG, ČVUT nebo další partneři jako jsou Wienerberger nebo ČSOB. „Zkrátka největší hráči na trhu.“

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kunovský si od systému Design&Build slibuje rozjezd masivní výstavby. Cituje další výzkum, podle kterého je pro 85 procent obyvatel důležitější investice do dostupného bydlení než do dopravy.

V dopravě přitom už systém nastavený je, každoročně do ní stát investuje přes sto miliard korun. „U bydlení tento systém chybí, proto jsou investice státu jen v jednotkách miliard ročně a ještě nejsou jisté. Nejde jenom o velikost investic, chceme postavit funkční „investiční mašinu“ se vzorovými postupy. Třeba vytvořením typových projektů, což snižuje cenu až o dvacet procent.“

Jde i o typové smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Když se nastaví „mašina“, čeká Kunovský, že by ke konci volebního období mohlo jít na výstavbu dostupného bydlení kolem dvaceti miliard veřejných korun ročně.

Takto se promění Hagibor.

Praha mění další brownfield. Nová čtvrť u metra ukazuje, kam míří ceny bytů

Reality

Z brownfieldu u metra Želivského vzniká nová městská čtvrť. Developer Crestyl zahájil výstavbu páté rezidenční budovy Kappa, která nabídne přes 250 bytů a přiblíží projekt Hagibor další fázi dokončení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Financování je klíčové. Podle Kunovského by mělo být kombinované. Z deseti až třiceti procent, podle síly regionu, by pocházelo z dotací. Svou úlohu by měly hrát zvýhodněné úvěry, které obhospodařuje Národní a rozvojová banka. Řada měst má také vlastní úspory, tam je otázka prioritizace investic.

„Dokud není postavená „mašina“, může to být i politicky rizikové,“ poznamenává Kunovský. A také využít komerční financování. „Není ostuda si vzít hypotéku, není ani ostuda si vzít půjčku na něco, co se zhodnocuje a co je potřeba.“

Dušan Kunovský, majitel a šéf největšího tuzemského developera, byl hostem pořadu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.

Dušan Kunovský

Miliardář Kunovský se chce stát novým Baťou. Rozvíjí obří projekt výstavby nájemního bydlení

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Dušan Kunovský, Central Group

Modleme se, aby nedošlo ke kolapsu schvalování nových bytů, říká Dušan Kunovský

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Dušan Kunovský, Central Group

Dušan Kunovský: Konec krize s bydlením se blíží. Připravujeme se na další boom

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
