Z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny. EU chystá železniční revoluci, která může proměnit i Česko

Z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny. EU chystá železniční revoluci, která může proměnit i Česko

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Evropská komise představila největší dopravní plán v dějinách. Do roku 2040 chce propojit hlavní města EU vysokorychlostními tratěmi a zkrátit cestovní časy o více než polovinu. Vlaky mají jezdit rychlostí přes 250 km/h a proměnit to, jak Evropané cestují, podnikají i žijí.

Evropa chce přepsat mapu svého cestování. Evropská komise v listopadu představila ambiciózní plán, který počítá s tím, že do roku 2040 budou všechny hlavní dopravní uzly v EU propojeny vysokorychlostní železnicí s minimální rychlostí 200 km/h. Tam, kde to umožní terén i infrastruktura, mají vlaky jezdit až 250–320 km/h, píše server agentury Bloomberg.

Cílem je nejen urychlit cestování, ale také posílit udržitelnou mobilitu a konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Z pohledu Česka má plán dvojí význam. Zatímco první etapa se zaměřuje hlavně na západní a severní Evropu, Praha, Brno i Ostrava mají šanci stát se strategickými uzly tranzitní dopravy, které propojí nové severojižní a východozápadní koridory.

Cílem je přetáhnout cestující z letadel a aut zpět na koleje a zároveň oživit ekonomiku. Pokud se plán podaří naplnit, cestování po kontinentu se zásadně zrychlí. Cesta z Berlína do Kodaně se má zkrátit ze sedmi na čtyři hodiny, z Varšavy do Vídně na polovinu a z Lisabonu do Madridu dokonce z devíti na tři hodiny. „Pokud mají lidé možnost cestovat rychle, pohodlně a bezpečně, zvolí vlak. Musíme jim ale dát tu volbu,“ uvedl eurokomisař pro udržitelnou dopravu Apostolos Tsitsikostas.

Investiční megaprojekt za 345 miliard eur

Podle odhadů komise bude na realizaci potřeba do roku 2040 celkem 345 miliard eur, do roku 2050 dokonce 540 miliard. EU plánuje přispět zhruba deseti procenty, zbytek mají zajistit národní rozpočty a soukromí investoři.

Podle výpočtů by se však investice měla vrátit. Evropská komise očekává, že přímé a nepřímé přínosy, tedy nižší emise, menší přetížení silnic a letišť či růst produktivity, mohou do poloviny století dosáhnout až 750 miliard eur.

Z hlediska byznysu půjde o jednu z největších příležitostí desetiletí. Stavebnictví, inženýring, výrobci vlaků, technologické firmy i finanční instituce se mohou zapojit do dlouhodobých projektů s evropským přesahem.

Nejde jen o koleje, ale i o jízdenky

Evropská komise zároveň plánuje zjednodušit přeshraniční cestování. V roce 2026 chce představit návrh, který umožní nákup kombinovaných jízdenek napříč dopravci i druhy dopravy. Cílem je odstranit absurdity, kdy stejný vlak mezi Bruselem a Kolínem stojí jinou částku podle toho, přes jakého dopravce si jej cestující koupí. 

Podle dopravních expertů má Česko potenciál stát se tranzitním srdcem celé střední Evropy. Jeho geografická poloha mezi Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem z něj dělá přirozený křižovatkový bod, kudy by v budoucnu mohly vést jak severojižní, tak východozápadní vysokorychlostní koridory. Evropská komise označuje právě schopnost propojit různé směry dopravy za klíčovou pro fungování celé sítě. Praha by se tak mohla stát nejen cílovou stanicí, ale i přestupním uzlem mezi západoevropskými a východoevropskými trasami.

VRT v Česku

Průměrná sazba hypoték na počátku listopadu zůstala na říjnových 4,91 procenta, je tak stále nejníže od dubna 2022. Za celý letošní rok klesla o přibližně třetinu procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Listopad přinesl na hypoteční trh stabilizaci nebo stagnaci, záleží na úhlu pohledu. Nejvýhodnější podmínky aktuálně nabízejí hypotéky s tříletou fixací, jejichž průměrná sazba se pohybuje lehce nad hranicí 4,5 procenta,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Pětileté fixace u hypoték do 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV) se aktuálně pohybují lehce pod hranicí 4,8 procenta, zatímco tříleté fixace jsou o několik bazických bodů levnější. Dlouhodobé desetileté fixace naopak stagnují těsně pod hranicí 5,4 procenta, stejně jako jednoroční fixace, které se drží okolo 4,9 procenta. Rozdíly naznačují opatrnost bank při stanovování cen napříč délkami fixací.

Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení je sice meziročně vyšší, ale stále nedosahuje úrovní z roku 2020, kdy byly objemy sjednaných hypoték rekordní. Důvodem jsou vysoké ceny nemovitostí, opatrnost domácností při přijímání dlouhodobých závazků a nejistota ohledně dalšího vývoje ekonomiky. „Aktuální sazby kolem pěti procent jsou sice nižší než loni, ale pro řadu zájemců o vlastní bydlení zůstávají nad hranicí finanční dostupnosti,“ upozornil Sýkora.

Úrokové sazby hypoték se dále drží lehce pod pětiprocentní hranicí. „Potvrzuje se tak to, že banky v této nejisté době nebudou se sazbami výrazněji hýbat, dokud neuvidí jasný směr české i světové ekonomiky. Je nepravděpodobné, že by se to v blízké době změnilo,“ uvedl vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Stagnace sazeb a opatrnost bank při jejich snižování přichází v období, kdy na trh proudí zvýšený počet žádostí o refinancování hypoték. Letos totiž hromadně končí fixace sjednané v letech 2020 a 2021, kdy se úrokové sazby běžně pohybovaly pod dvěma procenty. Klienti, kteří tehdy uzavřeli pětiletou fixaci s úrokem 1,89 procenta, jsou dnes postaveni před realitu refinancování za více než dvojnásobnou sazbu. Měsíční splátka hypotéky tři miliony korun se splatností 30 let tak vzroste z 10 900 korun na 15 900 korun.

Praha mění další brownfield. Nová čtvrť u metra ukazuje, kam míří ceny bytů

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Z brownfieldu u metra Želivského vzniká nová městská čtvrť. Developer Crestyl zahájil výstavbu páté rezidenční budovy Kappa, která nabídne přes 250 bytů a přiblíží projekt Hagibor další fázi dokončení.

Lokalita Hagibor patří k nejrozsáhlejším transformačním územím v širším centru Prahy. Na místě bývalého brownfieldu mezi Vinohradskou a Počernickou ulicí vzniká pod taktovkou developerské skupiny Crestyl nová městská čtvrť, která propojuje bydlení, kanceláře a veřejné prostory. Koncepci veřejného prostoru vytvořil světově uznávaný krajinářský architekt Michel Desvigne, autor projektů v Paříži, Tokiu či Detroitu.

Crestyl nyní zahájil výstavbu páté rezidenční budovy s názvem Kappa, která vyroste v těsném sousedství stanice metra Želivského. Budova nabídne více než 250 bytů, od jednotek 1+kk po rodinné byty 5+kk s plochou až 180 metrů čtverečních. Byt o velikosti cca 118 metrů čtverečních vyjde na zhruba 25 milionů korun.

V přízemí budou obchody, restaurace a služby, rezidenti budou mít k dispozici recepci, podzemní garáže s dobíjecími stanicemi pro elektromobily a zelený vnitroblok určený k odpočinku. Dokončení projektu je naplánováno na konec roku 2027.

Autorem architektonického návrhu je kancelář Ian Bryan Architects (IBA), která stojí i za ostatními rezidenčními domy Hagiboru. Stejně jako ony bude i Kappa usilovat o mezinárodní certifikaci BREEAM, potvrzující vysoké standardy energetické úspornosti a udržitelnosti.

Nová čtvrť ve východní části metropole

Projekt Hagibor postupně mění tvář dlouho opomíjené části Prahy 10. První dvě rezidenční budovy, Alfa a Beta, byly dokončeny v roce 2022, další dvě, Gamma a Delta, získaly kolaudaci v létě 2024. Celkem zde vyroste šest administrativních objektů a centrální pěší bulvár s náměstím, který propojí jednotlivé části čtvrti a nabídne restaurace, kavárny, supermarket, drogerii, lékárnu i fitness centrum. 

Plocha dnešního Hagiboru má pestrou minulost. Už od 30. let 20. století zde působil židovský sportovní klub Hagibor, podle kterého místo dodnes nese jméno. Po válce oblast převzal stát a v 50. letech zde vznikl technický areál Českého rozhlasu se studii, sklady a kancelářemi. Po roce 1989 se areál postupně vyprázdnil a stal se nevyužívaným brownfieldem. Teprve v poslední dekádě začala jeho přeměna v moderní čtvrť, která dnes představuje jeden z nejambicióznějších developerských projektů v Praze.

