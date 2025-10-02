OBRAZEM: Škoda Group začala s testy vlaku, který staví pro Arrivu
Dnes začalo testování nové vlakové soupravy od Škoda Group pro společnost Arriva. Model vlaku Škoda 26Ev, který bude jezdit rychlostí až 200 km/h, je při testech vystaven proudění vzduchu, při kterém se sleduje jeho odolnost proti bočnímu větru a chování v různých klimatických podmínkách, jež mohou nastat v běžném provozu. Nové elektrické vlaky budou jezdit na Arrivou vysoutěžených linkách z Prahy do Chebu a Klatov od prosince 2028, po elektrifikaci trati by mohly jezdit také do Železné Rudy.
Při testování je model čelního vozu ve velikosti 1:25 umístěn v největším aerodynamickém tunelu VZLU Aerospace (dříve Výzkumný a zkušební letecký ústav) na otáčecí desce s imitací železničních kolejí a je vystaven proudění vzduchu o rychlosti až 270 km/h. Na odborném průběhu zkoušek se podílejí specialisté z výzkumných institucí Výzkumného ústavu kolejových vozidel (VÚKV) a VZLU Aerospace.
FOTOGALERIE: Podívejte se na testy vlaku Škoda 26Ev
„Měříme pomocí tenzometrické váhy a na základě ukazatelů zjišťujeme aerodynamické charakteristiky toho hlavového vozu. Používáme k tomu různé rychlosti proudění vzduchu. Je to navrženo tak, aby ta simulace byla věrohodná a byla naprosto přesná,“ řekl Jan Červinka z VZLU Aerospace. Testování bude trvat několik dní, delší dobu potrvá vyhodnocování výsledků. Vyhodnocení výsledků 30 různých zkoušek bude následně použito pro certifikační procesy.
Vlaky za miliardy
Smlouvu na dodání 22 elektrických vlakových souprav za přibližně 300 milionů eur (kolem 7,4 miliardy korun) uzavřely společnosti Arriva a Škoda Group letos v červenci. „Doufáme, že její provoz bude co nejvíc efektivní a ekologický s důrazem na snižování emisí z dopravy. Proto je její aerodynamika nejen v těchto ohledech velmi důležitou částí projektu jejího vzniku,“ uvedl generální ředitel Arrivy Daniel Adamka.
Z objednaných vlaků jich bude 16 třívozových s kapacitou 224 sedících cestujících a osm čtyřvozových jednotek s kapacitou 315 sedících pasažérů. Vlaky budou vybaveny automaty s občerstvením nebo bistrem, digitálními a audiovizuálními systémy, zásuvkami, klimatizací a internetovým připojením. Součástí bude také rozšířená možnost přepravy jízdních kol.
Arriva uspěla ve veřejné soutěži ministerstva dopravy na provoz dálkových vlakových linek Ex6 Praha – Plzeň – Cheb a R16 Praha – Plzeň – Klatovy a Železná Ruda. Podmínkou soutěže bylo nasazení nových moderních vlaků. Smlouva na 15 let začne platit od prosince 2028. V současnosti na těchto linkách jezdí České dráhy.
