OBRAZEM: Škoda Group začala s testy vlaku, který staví pro Arrivu

Začalo testování nové vlakové soupravy Škoda 26Ev pro Arrivu
Dnes začalo testování nové vlakové soupravy od Škoda Group pro společnost Arriva. Model vlaku Škoda 26Ev, který bude jezdit rychlostí až 200 km/h, je při testech vystaven proudění vzduchu, při kterém se sleduje jeho odolnost proti bočnímu větru a chování v různých klimatických podmínkách, jež mohou nastat v běžném provozu. Nové elektrické vlaky budou jezdit na Arrivou vysoutěžených linkách z Prahy do Chebu a Klatov od prosince 2028, po elektrifikaci trati by mohly jezdit také do Železné Rudy.

Při testování je model čelního vozu ve velikosti 1:25 umístěn v největším aerodynamickém tunelu VZLU Aerospace (dříve Výzkumný a zkušební letecký ústav) na otáčecí desce s imitací železničních kolejí a je vystaven proudění vzduchu o rychlosti až 270 km/h. Na odborném průběhu zkoušek se podílejí specialisté z výzkumných institucí Výzkumného ústavu kolejových vozidel (VÚKV) a VZLU Aerospace.

„Měříme pomocí tenzometrické váhy a na základě ukazatelů zjišťujeme aerodynamické charakteristiky toho hlavového vozu. Používáme k tomu různé rychlosti proudění vzduchu. Je to navrženo tak, aby ta simulace byla věrohodná a byla naprosto přesná,“ řekl Jan Červinka z VZLU Aerospace. Testování bude trvat několik dní, delší dobu potrvá vyhodnocování výsledků. Vyhodnocení výsledků 30 různých zkoušek bude následně použito pro certifikační procesy.

Vlaky za miliardy

Smlouvu na dodání 22 elektrických vlakových souprav za přibližně 300 milionů eur (kolem 7,4 miliardy korun) uzavřely společnosti Arriva a Škoda Group letos v červenci. „Doufáme, že její provoz bude co nejvíc efektivní a ekologický s důrazem na snižování emisí z dopravy. Proto je její aerodynamika nejen v těchto ohledech velmi důležitou částí projektu jejího vzniku,“ uvedl generální ředitel Arrivy Daniel Adamka.

Společnost RegioJet pořídí 34 hybridních vlakových jednotek za devět miliard korun od společnosti Škoda Group

Jančura zmodernizuje flotilu. RegioJet nakoupí několik desítek hybridních jednotek

Společnost RegioJet pořídí 34 hybridních vlakových jednotek za devět miliard korun od společnosti Škoda Group. Tyto vlaky budou umožňovat provoz v nezávislé trakci i využívat trakční elektřinu na elektrifikovaných úsecích. Nové vlaky, které RegioJet nasadí od prosince 2029 na tratích severovýchodních Čech, by měly mít nízké emise, být ekonomicky udržitelné a méně hlučné.

Z objednaných vlaků jich bude 16 třívozových s kapacitou 224 sedících cestujících a osm čtyřvozových jednotek s kapacitou 315 sedících pasažérů. Vlaky budou vybaveny automaty s občerstvením nebo bistrem, digitálními a audiovizuálními systémy, zásuvkami, klimatizací a internetovým připojením. Součástí bude také rozšířená možnost přepravy jízdních kol.

Arriva uspěla ve veřejné soutěži ministerstva dopravy na provoz dálkových vlakových linek Ex6 Praha – Plzeň – Cheb a R16 Praha – Plzeň – Klatovy a Železná Ruda. Podmínkou soutěže bylo nasazení nových moderních vlaků. Smlouva na 15 let začne platit od prosince 2028. V současnosti na těchto linkách jezdí České dráhy.

Že by se blýskalo na lepší časy? Tesla má za sebou rekordní čtvrtletí

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí zvýšil odbyt meziročně o 7,4 procenta na rekordních 497 099 vozů. Zájem o auta podpořil blížící se konec daňových úlev na nákup elektromobilů ve Spojených státech, který kompenzovat slabší poptávku v Evropě.

Odbyt výrazně překonal odhady analytiků. Ti v anketě společnosti Visible Alpha v průměru očekávali, že Tesla dodá 443 919 vozů, uvedla agentura Reuters.

Tesla také uvedla, že ve čtvrtletí vyrobila 447 410 automobilů. To je o 4,8 procenta méně než před rokem.

Firma už několik měsíců upozorňuje, že ukončení platnosti daňové úlevy 7500 dolarů (více než 155 tisíc korun) ke konci září by mohlo podpořit její prodej. Nabízí také různé pobídky a slevy, aby prodeji dál pomohla, a vyžívá daňovou úlevu k nabídce atraktivního leasingu.

Nabíjení elektromobilu

Podíl elektromobilů bude narůstat, je třeba vyřešit jejich nabíjení a transformovat síť

Obnovitelné zdroje, elektromobilita nebo digitální transformace energetiky. To jsou témata, která nejen na unijní půdě budí vášnivé debaty. Zároveň jsou to jedny z vůbec největších výzev dneška. Nároky na elektrickou infrastrukturu se totiž chtě nechtě zvyšují – a následující roky nám ukáží, jak dobře jsme připraveni. Brněnský Mycroft Mind už dnes svými predikcemi přispívá k tomu, abychom nemuseli čelit nepříjemným překvapením. 

Čeká se pokles

Analytici ale po tomto neobvyklém růstu odbytu čekají ve čtvrtém čtvrtletí pokles. Odbyt za celý rok podle odhadů společnosti Visible Alpha klesne o deset procent zhruba na 1,61 milionu. Aby Tesla tento odhad splnila, bude muset v posledních třech měsících roku dodat 389 498 vozidel.

Evropa ale pro Teslu zůstává slabým místem. Podle údajů evropského automobilového sdružení ACEA se prodej vozů Tesla v Evropské unii za leden až srpen propadl téměř o 43 procent a podíl automobilky na evropském trhu klesl na 1,2 procenta. Před rokem činil 2,1 procenta.

Tesla čelí na trhu s elektromobily stále větší konkurenci od jiných výrobců, zatímco modelová řada tohoto průkopníka elektromobility se alespoň vizuálně téměř nemění. Navíc na důležitém americkém trhu se mnoho kupujících rozhoduje pro auta s hybridním pohonem nebo se spalovacím motorem.

Evropa následuje Wall Street. Její akcie jsou na rekordu

Evropské akcie jsou na rekordu, jejich hlavní index po zahájení obchodování zdolal hranici 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Evropský trh navazuje na středeční růst na Wall Street, kde jsou klíčové indexy rovněž blízko rekordů.

Správní rada Tesly navrhla novou odměnu pro generálního ředitele Elona Muska, o které budou akcionáři hlasovat na začátku příštího měsíce. Pokud by Musk splnil řadu cílů týkajících se tržní hodnoty a provozních výsledků, mohla by odměna činit až jeden bilion dolarů.

Musk je nejbohatším člověkem na světě. Časopis Forbes tento týden uvedl, že se Musk stal prvním člověkem na světě s majetkem více než 500 miliard dolarů (10,4 bilionu korun).

Poslední velká transakce? Buffett za deset miliard dolarů kupuje petrochemickou divizi firmy Occidental

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta se dohodla na převzetí petrochemické divize firmy Occidental Petroleum za 9,7 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). Podniky to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Pro Berkshire je to největší akvizice od roku 2022, uvedla agentura Reuters.

Převzetí divize s názvem OxyChem by podle agentury AP mohl být rovněž poslední velkou Buffettovou transakcí před jeho odchodem z čela společnosti Berkshire. Od začátku příštího roku totiž Buffetta ve funkci výkonného ředitele a prezidenta firmy nahradí Greg Abel.

Společnost Occidental, která je významným producentem ropy a plynu, v poslední době prodává některá svá aktiva a snaží se zredukovat zadlužení. Berkshire je největším akcionářem Occidentalu, vlastní v podniku podíl kolem 27 procent.

Evropa následuje Wall Street. Její akcie jsou na rekordu

Evropské akcie jsou na rekordu, jejich hlavní index po zahájení obchodování zdolal hranici 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Evropský trh navazuje na středeční růst na Wall Street, kde jsou klíčové indexy rovněž blízko rekordů.

Occidental uvedl, že většinu peněz z prodeje divize OxyChem použije ke snížení dluhu. Předpokládá se, že převzetí bude dokončeno ještě v letošním roce. „Transakce posílí naši finanční pozici,“ uvedla šéfka Occidentalu Vicki Hollubová. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že divizi OxyChem a jejím zaměstnancům se bude i pod novým vlastníkem nadále dařit.

Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Pětadevadesátiletý Buffett řídí společnost Berkshire od roku 1965, patří patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.

Buffett opět šetří a trhy se bojí. Proč Berkshire sedí na 347 miliardách a neinvestuje

Timur Barotov

