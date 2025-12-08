Ústí nad Labem je město odsouzené k úspěchu, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

„Nespořte, nespekulujte, investujte,“ popisuje Jaroslav Ton, spoluzakladatel společnosti Salutem Real, svůj přístup k potenciálním investorům. Firma se dvacet let pohybuje na trhu s rezidenčním bydlením a vytvořila unikátní model. Spojila investiční firmu, development, správu nemovitostí a poskytování nájemního bydlení. Poskytuje vše v jednom.
Jaroslav Ton jako ideální investici vidí nájemní projekty v regionech jako je Ústí nad Labem nebo severní Morava. Jeho společnost Salutem Real si sama domy zrekonstruuje a pronajme. A následně prodá investorovi, kterému slibuje pravidelný výnos, který se nyní pohybuje kolem šesti procent.
Výnos je dám poměrem nízké ceny za nemovitosti v regionech a nájemným srovnatelným s velkými městy. Investor získá vlastnické právo k bytu. „Finance jsou na rozdíl od jiných finančních produktů kryté reálným aktivem,“ vysvětluje Ton. Byt může investor kdykoliv prodat. Veškerá rizika, například z výpadku nájemného, jdou za Salutem Real, investor se nemusí o nic starat.
„Jsme něco jako developer, který byty rozprodá, ale z projektu neodchází. Náš byznys je vlastně dvojí, efektivní rekonstrukce a nájemní,“ popisuje Ton. Jeho firma je v pozici prostředníka mezi investorem a nájemníkem.
Bydlení je nedostupné pro osm z deseti Čechů. Pomoci mohou rekonstrukce starých domů
Bydlení je pro většinu české populace stále hůře dostupné. Podle nového průzkumu agentury STEM/MARK pro Salutem Group představuje problém pro osm z deseti Čechů a více než tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že je ve svém regionu prakticky nemožné najít cenově přijatelný byt či dům. Téměř polovina domácností navíc vydává na bydlení více než třicet procent svých příjmů, což zásadně omezuje jejich schopnost vytvářet úspory a plánovat budoucnost.
Při výběru regionu pro své působení si Salutem Real dělá analýzy, kdy porovnává, kolik ročních příjmů potřebuje investor na pořízení průměrné nemovitosti. V Praze je to okolo dvanácti let, v Ústí nad Labem čtyři roky. Které další regiony skýtají potenciál nižší investice a jejího rychlejšího zhodnocení? „Největší disproporce mezi cenou a návratností investice je mezi Prahou a severními Čechami či severní Moravou,“ odhaluje Ton výsledky analýz.
Regiony „odsouzené k úspěchu“
V obou regionech dohromady žije více lidí než v Praze. V tom vnímá zakladatel společnosti silný potenciál. „Dáváme si pozor, aby region měl perspektivu. O Ústí nad Labem si myslíme, že je to město odsouzené k úspěchu,“ domnívá se Jaroslav Ton. Region byl v druhé polovině minulého století zatížen těžkým průmyslem a poškozeným životním prostředím. Nyní se však rychle zvedá.
„S vysokorychlostní tratí, která se chystá, budete v Praze stejně rychle jako když jedete z jednoho konce hlavního města na druhý.“ Cokoliv je prý do hodiny od metropole, je vlastně jejím předměstím.
Věžáky v Ústí se promění na stovky bytů. Do rekonstrukce se Salutem Group se pustil investor Petr Šmída
Jakým rizikem pro investici do obou zmíněných regionů je fakt, že se tam potýkají s nejvyšší nezaměstnaností a dalšími sociálními problémy? „I my přispíváme k tomu, že se tyto regiony zvedají. Náš typický produkt je ubytovna ve špatném stavu. Koupíme ji, zrekonstruujeme. Vytvoříme standardní prostředí pro střední třídu. Takových bytů je tam nedostatek,“ vysvětluje Ton. Jde podle něj o bezpečný a dlouhodobě předvídatelný byznys.
Jaroslav Ton byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify a Apple Podcasts.
Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.
Jaká je aktuální atmosféra uvnitř ODS?
Máme před kongresem, nyní se koná jeden krajský sněm za druhým. Z nich vycházejí nominace na kongres. Několika sněmů jsem se zúčastnil, a nemyslím, že by byla nějaká mrtvolná nebo depresivní atmosféra. Strana normálně pulsuje, žije, sály jsou plné delegátů. Lidé debatují, mám z toho dobrý pocit. Členům na straně záleží. Debata musí vždy přijít, když dochází ke střídání, když byla porážka ve volbách. Byl jsem asi na pěti sněmech, nikde jsem nezažil pohřební atmosféru.
Stranu opustil jihočeský hejtman Martin Kuba, následovalo ho mnoho jeho přívrženců. Jak tento jeho krok ve straně rezonuje?
Debatu o Kubovi jsme nenastolili my. Nastolil ji Martin Kuba tím, že si vybral pro svůj krok toto načasování. Že se něco takového chystá, si vrabci na střeše cvrlikali hodně dlouho. Kdo to sledoval, není překvapen. On se vůbec nezapojil do kampaně před volbami. Mohl se nechat napsat na kandidátku třeba jenom proto, aby ji podpořil. Třeba z posledního místa. Zcela jistě by ho lidé vykroužkovali nahoru. Mohl být vidět mediálně, ale on se nevyjadřoval. Jihočeské kandidáty v tom nechal samotné. Je to škoda, těšil jsem se, že kongres bude soutěžní. Soutěž je základ budoucího úspěchu. Těšil jsem se na souboj Ku Ku, Kuba Kupka.
S Martinem Kubou se dlouho znáte, byli jste spolu ministry v Nečasově vládě. Co se stalo?
On na sobě poslední roky nesmírně zapracoval. Je úspěšný byznysmen, úspěšný politik. Velmi schopný „prodavač“ politiky. Všechna čest. Léta si tykáme. Byl členem výkonné rady a když přijel do Prahy, občas kritizoval způsob, jak naše myšlenky lidem prezentujeme. V tom měl leckdy pravdu. Nyní má jiné plány. Načasování, které si pro svůj krok zvolil, je výhodné pro něj, ne pro nás, to je evidentní. Bylo to ve stejný den, kdy ve Sněmovně probíhala schůze kvůli střetu zájmů Andreje Babiše. Takže ji trochu zastínil. A je to před kongresem. Pro nás by bylo výhodnější, kdyby to udělal až po něm.
Dalibor Martínek: Na jihu Čech povstávají noví husité. Kubité
Husité, naštvaní, že jim zkostnatělá katolická církev upálila proroka Husa, začali začátkem patnáctého století pálit a dobývat české území. Husitů se každý křesťan bál. Nyní, začátkem jednadvacátého století, máme na jihu Čech nového Husa. Je to Kuba.
Jak silně se jeho krok může dotknout ODS? Kuba bude shánět další příznivce, chce vytvořit hnutí na celorepublikové úrovni. Už oslovil některé hejtmany, bude jistě mířit i do řad ODS. Jak to může ODS poškodit?
Ne. Zaprvé přemýšlíme, co máme udělat my v ODS, abychom byli úspěšní. Nepřemýšlíme tolik o tom, co budou dělat ostatní. Lhal bych, kdybych řekl, že to nesledujeme. Ale musíme se soustředit na sebe, leštit ódéesku. Projasnit ji, aby bylo voličům jasné, co zastáváme. A co nechceme. Musíme začít mluvit jasněji. Ano, ano, ne, ne. Žádné možná.
Pokud jde o Kubu, tak v jižních Čechách nás to poškodí, to je jasné. Lidé, kteří odcházejí, jsou „jeho“ lidé. Kuba vyhrál krajské volby na celé čáře, všechna čest. Ale kandidátku si sestavil sám. To je styl ANO na celorepublikové úrovni, kdy jeden člověk rozhoduje a ostatní jdou za ním. On je přitáhne, a když dělají potíže, tak je „popraví“. To dělá Babiš. Je tendence dnes politiku takto dělat. Má to výhody, člověk si staví tým jako ve firmě. Také ODS se z toho musí poučit. Když si zvolí předsedu, tak ten má mít manévrovací sílu. Nejde dělat politiku jenom tak, že balancuji různé zájmy. Z toho vzejde želé.
Martin Kuba opouští po 22 letech ODS a chce založit nové hnutí
Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS. Odůvodnil to tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí, řekl. Hnutí vznikne nejprve na jihu Čech, ale Kuba ale nevyloučil možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt. Končící předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Kuba nevyužil prostor před lednovým kongresem strany pro vystoupení s alternativním programem.
Jedna věc je být úspěšný v jižních Čechách. Mám jižní Čechy rád. Ale vím, není to nic nového, že tamní vždy byli obrovští místní patrioti. Pamatuji, jak první tamní hejtman Jan Zahradník, který jde nyní také za Kubou, když přijel do Prahy, tak bojoval jako lev za dálnici D3. Vzal si k tomu klidně lidi z opozice. Ja to jihočeský patriotismus. Jižní Čechy nade vše. Rozumím tomu a je to vlastně hezké. Vede to k velko-koaličnímu pojetí politiky. Pojďme všichni kopat za jižní Čechy. A ono to tam funguje. Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách. Asi může mít snahu začít kooperovat s lokálními hnutími, Netolický, Vondrák, ale to stejné dělá STAN. A má to limitovaný úspěch.
Proč se Martina Kuby nikdo neptá, proč nekandidoval? Mohl vyzvat Petra Fialu, mohl nyní vyzvat Martina Kupku. Neudělal to. Bál se? Že celostát je něco jiného než jižní Čechy?
Možná nyní trochu zlehčujete význam kroku Martina Kuby, jeho samotného, na dopad do ODS. Možná členové ODS přemýšlejí o Martinu Kubovi…
Nezlehčuji. Nemohu mluvit za jiné. Jenom říkám, že když jsem jezdil po krajských sněmech, tak podle mnoha lidí měla kritika, kterou vznesl Martin Kuba, nějaké opodstatnění. Lidé touží po politikovi „z masa a kostí“. To funguje. Ale nezaznamenal jsem žádné plány na dezerci. Konec konců, i v jižních Čechách i opravdoví ódéesáci, kteří tam drží vlajku z dob, kdy Martina Kubu nikdo neznal, zůstávají.
Jaké ponaučení si ODS bere z prohraných voleb? Co změní?
Musíme projasnit politiky, nejen komunikaci. Musíme ODS vyleštit, a zásadněji a jasněni oslovovat náš hlavní elektorát. To jsou podnikatelé, drobní, střední i velcí. Tam jsem cítil největší rozpaky. Ne v posledních týdnech, delší dobu. Oni musejí cítit, že jsme ochotni krvácet za základní věci jako jsou svoboda, kapitalismus, soutěž. Nyní jsme vládli v pětikoalici, to bylo těžké.
Poškodila značku ODS vláda v pětikoalici?
Nebyla jiná možnost. Piráty jsme vykopli, možná pozdě. Platíme daň za příliš mnoho kompromisů. Lidé potom mají pocit, že výsledným produktem je želé, rosol. Přitom reálně jsme zemi odevzdali v lepším stavu, než v jakém jsme ji přebírali. Ekonomika roste. Německá, se kterou jsme spojeni pupeční šňůrou, se už třetí rok potácí v recesi. Inflaci jsme dostali zpátky do dvouprocentního koridoru. Co si budeme povídat, lidem se v této zemi nežije špatně. Nicméně uznávám, že z našeho vládnutí zůstává jakýsi nemastný, neslaný dojem. Kompromisů bylo moc. Lidé neměli pocit, že se za ně rveme víc.
Volby vám možná prohrál obecný sentiment, že vláda nedokázala zvládnout energetickou krizi, inflaci. Jak to vnímáte?
Tuto debatu jsme řešili. Ano, možná se na energetickou krizi mohlo reagovat o něco rychleji, razantněji. A možná by to mohlo mít lepší vliv na vývoj inflace. Ale posuzoval bych to v relaci k ostatním zemím. Ani Němci, Francouzi, Maďaři nebo Slováci si tím neprošli lépe. Nyní je francouzská politika ve stádiu rozkladu, Německo je v recesi. Míra inflace odpovídala tomu, jak je kdo blízko Rusku. Byl rozdíl v tom, jak je kdo závislý na jejich plynu. Inflace mohla být nižší, kdyby se razantně zasáhlo dřív. Ve výsledku předáváme zemi další vládě v situaci, kdy zadlužování země je zkrocené.
Jaké bude nové směřování ODS?
Musí se v mnohém změnit, zlepšit. Myslím, že má na to, aby to zvládla. Za prvé musíme projasnit řeč. Ano je ano a ne je ne. Žádné radikální lidovecké možná. Lidé musejí vědět, o co nám jde. Svoboda, kapitalismus. Za druhé, musíme politické vize promítnout do praxe. Nemůžeme jenom mluvit, musíme si to odpracovat. Na kongresu bude diskuse otevřenější, než byla dřív. Kandidáti budou grilovaní.
Myslím, že nově zvolený předseda by měl mít možnost vytvořit si svůj tým. Dát šéfovi větší svobodu, jsem o tom pevně přesvědčen. Politická strana není firma, ale předsednictvo je něco jako firemní představenstvo, které dohlíží, aby parník plul správným směrem. Ale zároveň strana potřebuje lidi, kteří budou dodávat „palivo“. Aby parník jel kupředu a rychle. V tomto budeme potřebovat otevřít stranu lidem, kteří mají kompetenci. A připravit se, aby se nestalo, co se nám v minulosti stalo, že když vyhrajeme volby, tak nejsme připraveni a ztratíme první rok. Musíme mít připravené konkrétní zákony. Kdo nenastoluje agendu, prohrává. Reagovat nestačí. Co se neudělá první rok, neudělá se nikdy.
Za další, jde i o způsob komunikace. Když jsem vedl kandidátku do evropských voleb, strašně mi vadilo, že nechytáme moderní komunikační kanály. Jsme sto let za opicema. Politika musí mít jasné tváře. Teď se to hodně zlepšilo, mladá ODS udělala velký kus práce. Ale jsme na půl cesty, toto se musí dotáhnout. Je to o „prodávání“ politiky.
V neposlední řadě jde o moc. Když budeme mít lidi, kteří mají vládnout, tak musejí mít moc. My jsme nevyměňovali lidi. Ale slušnost není jedinou politikou moci. Když se stane, že máme nepříjemnou situaci, kterou řeší nějaké instituce, a po čtyřech letech našeho vládnutí stojí v čele všech těchto institucí lidé, které tam zanechal Andrej Babiš, tak je něco špatně. Vsadím se, že když nyní nastoupí jejich vláda, bude to úplně jiný fičák.
Bude pokračovat projekt Spolu, nebo se ODS osamostatní, půjde svou cestou?
ODS se musí postavit na vlastní nohy. Teď jde o ODS. Musíme v ODS nabýt budoucí vítěznou mentalitu. Naší ambicí je vyhrát jako ODS. Ale zároveň není žádný důvod chodit v botách s hřebíky na podrážkách po hřbetě Spolu. Spolu mělo svůj význam. Brzy nás čekají komunální volby, senátní volby, které si „žánrově“ žádají spolupráci s blízkými stranami. Budeme mluvit o ODS, ale nebudeme nadávat na Spolu, kdybych to měl říct v jedné větě.
Budete kandidovat do vedení ODS?
Dlouho jsem to zvažoval. Bude mi pětašedesát. Ale cítil jsem zájem, když jsem s lidmi mluvil. Dostal jsem nominaci v Ústeckém kraji. To byl první sněm vůbec. Řekl jsem si dobře, budu objíždět krajské sněmy, pokud mi to čas umožní. Nyní mám čtyři nominace, kamkoliv jsem přijel, tak jsem ji zatím dostal. A to jsme někde na začátku. Takže asi ano. Budu-li cítit tento zájem, budu ještě dva roky své služby nabízet. Čistě jako řadový místopředseda, který bude dohlížet, abychom drželi pravicový kurz.
Hlavním kandidátem na budoucího předsedu ODS je Martin Kupka. Našel se ovšem vyzyvatel, mladý Radim Ivan ze severní Moravy. Na čí straně stojíte. Ivan tvrdí, že současné vedení ODS je rigidní…
Zaprvé jsem rád, že je soutěž. Na posledních kongresech žádná soutěž nebyla. Soutěž je základem, motivuje lidi k lepším výkonům. Konkurence je důležitá v byznysu, ve sportu, i v politice. Jsem rád, že to Radim Ivan zdvihnul. Rozfoukává stojaté vody, tak to má být. Upozorňuje na věci, které je třeba zlepšit. Na druhé straně, je to mladický elán, ale proti tomu je Martin Kupka jiný kalibr. Má za sebou úspěch jako hejtman i jako ministr. Řekl bych, že to byl nejlepší ministr minulé vlády. Skvěle rozjel výstavbu dálnic. Kupka hraje s podstatně vyššími kartami. Ale je dobře, že máme souboj. Škoda, že není souboj Kupka Kuba.
Fiala obviňuje ANO: Rozpočtová hra má zakrýt Babišovy problémy
Hra vznikající koalice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok je podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně. Kabinet se poradí, jak bude postupovat, řešení je víc, dodal později Fiala. Podle dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) znamená počínání nastupující koalice jen vyšší deficit a rozhazování peněz.
Zimní měsíce dávají trávícímu systému zabrat. Chlad, stres a těžká jídla vytvářejí kombinaci, která snadno vyvolá nadýmání i tlak v břiše. Co dělat, aby žaludek a střeva fungovaly normálně? V dalším díle seriálu Biohacking přinášíme tipy na zlepšení trávení. A některé fungují už během několika minut.
Trávicí obtíže, zejména nadýmání, pocit tlaku v břiše a zpomalené vyprazdňování, se v zimních měsících objevují častěji než v jiných obdobích roku. Prosinec je typický kombinací těžších jídel s vyšším podílem tuků a cukrů, vliv má i střídání teplot a celkově zvýšený stres spojený s koncem roku. Tyto faktory se vzájemně posilují a mohou narušovat optimální funkci trávicího traktu. Chladnější počasí snižuje periferní prokrvení, což může způsobit zpomalenou funkci střev, zatímco větší množství typicky slavnostního jídla představuje pro organismus větší zátěž.
Nehltejte
Trávicí trakt reaguje na způsob a rychlost konzumace jídla. Nyní v prosinci je to relevantní, protože jíme často ve spěchu nebo v mírně stresovém emočním rozpoložení. Rychlá konzumace vede k vyššímu objemu polknutého vzduchu, opožděné aktivaci signálů sytosti a větší fermentační zátěži ve střevech. Výzkum dlouhodobě ukazuje, že již samotné zpomalení při jídle snižuje plynatost i tlak v břiše, protože umožňuje efektivnější mechanické i chemické zpracování potravy a stabilnější motilitu žaludku.
Biohacking: Prokrastinace není lenost. Mozek reaguje na stres, hrozby a emoční napětí
Prokrastinace není otázkou lenosti ani nedostatku disciplíny, ale složitým fenoménem, který vzniká na pomezí emocí, myšlení a fyziologických mozkových procesů. Časté odkládání úkolů je většinou výsledkem aktivní strategie zvládání nepříjemných emocí - rozhodujeme se podle okamžité potřeby snížit stres a zmírnit vnitřní napětí.
Skladba jídla je druhým klíčovým faktorem. V zimních měsících mají lidé přirozenou tendenci kombinovat těžší tuky, sladší potraviny a také rychle fermentovatelné sacharidy (FODMAPs), což představuje pro enzymatické procesy zvýšenou zátěž. Taková jídla se tráví pomaleji, což zvyšuje sklon k fermentaci v tenkém i tlustém střevě.
Jednodušší skladba jídel nebo dočasné zařazení jednodušších pokrmů může výrazně snížit objem vznikajících plynů. Řada lidí je citlivá na FODMAPs, přičemž problémy rostou se zkonzumovaným množstvím těchto potravin. Mezi běžné FODMAPs patří hlavně jablka, hrušky, mango, meloun, třešně, cibule, česnek, květák, luštěniny, pšeničné pečivo, mléčné výrobky s laktózou a sladidla typu sorbitol či xylitol.
Biohacking: Pozdní snídaně? Vědci ji spojují s vyšším rizikem nemocí i smrti
Nová studie publikovaná v září 2025 přináší dosud nejkomplexnější pohled na to, jak se časování jídel u starších dospělých mění v průběhu let a jak souvisí s morbiditou, genetickými predispozicemi a dlouhodobou mortalitou. Výzkum, který probíhal více než třicet let na rozsáhlém vzorku starších dospělých, ukazuje, že denní rozvržení příjmu potravy úzce odráží fyzické i psychické zdraví a jeho změny mohou sloužit jako hodnotný ukazatel biologického stavu organismu.
Zásadní roli hraje také délka pauz mezi jídly. K aktivaci migrujícího motorického komplexu, který je zodpovědný za tzv. úklidové peristaltické vlny, dochází přibližně tři až pět hodin po jídle. Tyto vlny zabraňují stagnaci potravy ve střevech a omezují nadměrnou fermentaci. V období Vánoc, kdy je časté nepravidelné nebo příliš časté jedení, se tento mechanismus oslabuje, což přispívá ke zpomalenému trávení a zvýšené plynatosti. Naopak pokud vědomě zařadíme delší pauzy mezi jídly pouze i jednou → alespoň jednou či dvakrát týdně, pomůže to obnovit rytmus střevní motility poměrně rychle.
Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.
Rychlou úlevu dokážou poskytnout i čaje, jejichž účinky se v chladném období ještě zvýrazní, protože teplé nápoje zároveň podporují prokrvení trávicího traktu. Zázvor zvyšuje střevní motilitu a urychluje vyprazdňování žaludku, fenykl s kmínem působí pozitivně proti kumulaci plynů a uvolňují hladké svalstvo, zatímco máta peprná vykazuje spasmolytické účinky již několik minut po požití. Tyto teplé nálevy navíc pomáhají kompenzovat typické zimní ochlazení těla, které je často spojeno s méně efektivním trávením.
Dýchejte zhluboka
Stres, který je koncem roku obvykle vyšší, má na trávení zásadní vliv. Je jeho skrytým sabotérem. Zpomaluje toitž sekreci trávicích šťáv, oslabuje peristaltiku a prodlužuje dobu trávení. Krátká relaxační intervence před jídlem, jako je několik hlubokých nádechů nebo krátká vědomá pauza, může posílit parasympatickou aktivitu a zároveň snížit riziko nadměrné plynatosti či křečí. K rychlé úlevě přispívá i lehká fyzická aktivita po jídle, například 10–15 minut chůze, která podporuje motilitu střev. Také teplo aplikované na oblast břicha napomáhá uvolnění hladkého svalstva a zmírňuje bolestivý tlak.
Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára
Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.
Z dlouhodobého hlediska podporuje zdravé trávení zejména stabilní rytmus stravování, dostatek rozpustné vlákniny, adekvátní hydratace, pravidelný pohyb a dostatečný příjem mikroživin. V zimě se vyplatí dbát na vyšší podíl teplých jídel, omezit kombinace fermentovatelných sacharidů a zařazovat potraviny s přirozeně zahřívacím efektem, jako jsou kořenová zelenina (mrkev, řepa, pastinák, celer), dýně, sladké brambory, pórek, česnek, zázvor a koření typu skořice, kardamom, hřebíček, chilli, kurkuma či pepř. Trávicí systém reaguje rychle a konzistentně, pokud mu poskytneme podmínky odpovídající fyziologii a sezónnímu rytmu.
