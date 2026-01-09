V zimě hrozí rampouchy a sníh padající ze střech. Kdo odpovídá za škody a jak se jim lze vyhnout
Sníh a led na střechách nejsou jen zimní kulisou, ale i reálným bezpečnostním rizikem. Při oblevě může dojít k pádu sněhu nebo rampouchů, které mohou zranit chodce nebo poškodit zaparkovaná auta. Kdo za takové škody odpovídá, jak jim předcházet a co dělat, pokud k nehodě dojde?
Sníh a led nahromaděný na střechách domů představují v zimních měsících významné riziko. Jakmile dojde k oblevě, může se větší množství sněhu uvolnit a spadnout na chodník nebo zaparkovaná vozidla. Následky mohou být vážné. Od škody na majetku až po zranění kolemjdoucích.
Kdo odpovídá za pád sněhu ze střechy
Odpovědnost za škody způsobené padajícím sněhem nebo ledem nese majitel nemovitosti. Ten má povinnost zajistit, aby jeho objekt neohrožoval okolí. Odpovídá tedy jak za újmu na zdraví, tak za škody na cizím majetku. Vlastník může tuto povinnost smluvně přenést na správce domu, vždy by však mělo jít o písemnou dohodu.
Jak riziku předcházet
Základem je pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, které kryje škody způsobené třetím osobám. Samotné pojištění však nestačí. Pojišťovna vždy posuzuje, zda majitel přijal odpovídající preventivní opatření.
Důležité je pravidelné odklízení sněhu ze střechy, a to buď svépomocí, nebo prostřednictvím odborné firmy. Zásah hasičů přichází v úvahu pouze ve výjimečných situacích, například při mimořádných kalamitách.
Riziko lze snížit také technickým zabezpečením střechy, například instalací sněhových zábran, sněholamů nebo sněhových háků.
Co dělat, když ke škodě dojde
Pokud dojde ke zranění, je nutné zajistit zdravotní pomoc. Následně je vhodné událost zdokumentovat – pořídit fotografie místa, poškození i střechy, zaznamenat datum a čas a získat kontakty na svědky. V případě závažnějších škod je namístě přivolat policii, která sepíše úřední záznam. Škodu je poté nutné nahlásit pojišťovně.
Má výstražná cedule smysl
Výstražné cedule nebo dočasné zábrany mohou snížit riziko, z hlediska odpovědnosti však majitele plně nechrání. Jejich význam je spíše doplňkový – povinností vlastníka je především aktivně bránit vzniku nebezpečí.
Kdy majitel za škodu neodpovídá
Existují situace, kdy škoda vznikne v důsledku tzv. vyšší moci, například při náhlých a nepředvídatelných povětrnostních jevech. V takových případech majitel ani správce nemovitosti za škodu neodpovídá a náhradu obvykle neposkytuje ani pojišťovna.
Pokud jste naopak poškozený
V případě, že vám padající sníh nebo led poškodí majetek a nemáte havarijní pojištění, můžete náhradu škody vymáhat po majiteli nemovitosti. Jednodušší řešení představuje havarijní pojištění s krytím přírodních nebezpečí, kdy pojišťovna škodu uhradí a případné další vymáhání řeší sama.
