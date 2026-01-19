Nový magazín právě vychází!

OBRAZEM: Zasypané domy, prázdné obchody. Kamčatka se ocitla pod sněhem

Kamčatka se potýká s přívaly sněhu, největšími za půl století
ČTK
ČTK
ČTK

Poloostrov Kamčatka na východě Ruska se potýká s přívaly sněhu, jaké nezažil více než 50 let. Místní obyvatelé vyprávějí o pětimetrových závějích, a někteří dokonce musí vylézat z bytu oknem, aby se vůbec dostali ven, uvedl server Meduza s odvoláním na místní média a zprávy ze sociálních sítí.

V regionální metropoli Petropavlovsk-Kamčatskij v prosinci napadlo 370 milimetrů srážek, což představovalo více než trojnásobek obvyklé měsíční normy. V první polovině ledna přibylo dalších 163,6 milimetru srážek, tedy 150 procent měsíční normy, uvedli místní meteorologové podle agentury Kamčatka-Inform. Výška sněhové pokrývky ve městě dosáhla 170 centimetrů, v některých čtvrtích přesáhla 2,5 metru. Místní obyvatelé na sociálních sítích informovali i o pětimetrových závějích. Ve městě platí stav nouze, mimo město zase výstrahy před lavinovým nebezpečím.

Rozmary počasí na Kamčatce za posledních šest týdnů patří do kategorie extrémních a krajně vzácných, uvedla vedoucí místních meteorologů Vera Poljakovová. „Naposledy obdobná situace vznikla na začátku 70. let minulého století, kdy během krátké doby spadlo několik měsíčních průměrů srážek. V současnosti se takové podmínky vyskytují výjimečně,“ řekla Poljakovová na poradě o likvidaci následků mimořádné situace.

Vzhledem ke "sněžnému kolapsu" přestaly v Petropavlovsku-Kamčatském načas jezdit autobusy městské dopravy. Lidi převážely vězeňské vozy ruské gardy a speciální autobusy určené pro pracovníky ve směnném provozu.

Do odklízení sněhu ve městě se zapojili záchranáři a vojáci. Ceny za očištění domů a aut od sněhu vzrostly na inzertním webu Avito až na 80 tisíc rublů (asi 21 500 korun). Příval sněhu také ve městě téměř zastavil svoz odpadu, protože komunální vozy nejsou s to projet ke kontejnerům. Krajská zařízení a školy přešly na dálkový provoz.

Minulý týden úřady informovaly o dvou lidech, kteří přišli o život poté, co se na ně zřítil sníh ze střech.

V obchodech začaly chybět některé potraviny, v supermarketech obchodních řetězců začaly vznikat fronty. Úřady ohlásily, že dohlížejí na to, aby v obchodech nechybělo základní zboží. Obyvatelům doporučily, aby nevycházeli z domů, pokud to není nezbytně nutné. Krizový štáb vytvořil síť dobrovolníků, kteří pomáhají penzistům, invalidům, rodinám s mnoha dětmi a také rodinám vojákům válčících na Ukrajině s odklízením sněhu a donáškou potravin a léků.

Gubernátor Kamčatky Vladimir Solodov nařídil odstranit sníh z hlavních ulic v regionální metropoli.

Obyvatelé poloostrova mezitím na sociálních sítích zveřejňují záběry, jak přežívají v nečasu, včetně situací, kdy se se lékaři se sanitkou snaží přes závěje a sněhem zasypané vchody do domů probojovat k pacientům nebo jak lidé ze sněhem zavátých paneláků skáčou z oken do závějí.

Objevila se i videa se zážitky s „devítipatrovými“ závějemi. Jakkoli jde o dílo umělé inteligence, takto vygenerované záběry ve sledovanosti předstihly i naprosto reálné sněžné lapálie, poznamenal server Sorok tri a dodal, že ruská zima v podání umělé inteligence fascinuje především cizince.

