OBRAZEM: Na české hory se vrátila zima, někde se objevili i běžkaři

Žádné jaro. Na české hory se opět vrátila zima. Alespoň dočasně. V Krkonoších leží až 25 centimetrů sněhu, podobné je to i v Jeseníkách.

Na hřebenech Krkonoš se i nadále drží souvislá vrstva sněhu. Podle informací Horské služby Krkonoše bylo ráno u Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů čtvrt metru sněhu, z toho deset centimetrů bylo nového. Teplota se tam pohybovala okolo nuly a sněžilo, vyplynulo z informací na webu HS. Na hřebenech Krkonoš s příchodem studené fronty s přestávkami sněží od čtvrtka. V údolích se sníh zpravidla neudrží.

Meteorologové na síti X uvedli, že po analýze nově napadlého sněhu od 15. května je letošní rok na hřebenové Labské boudě v nadmořské výšce 1340 metrů nejsněhovější společně s rokem 1991. Údaje tam měřicí stanice zaznamenává od roku 1979 s výjimkou let 2000 až 2002, kdy se na Labské boudě neměřilo.

„Sníh zde leží již čtvrtý den a to nepočítáme sobotu, kdy v ranním termínu měření zrovna sníh neležel. Celkem zde za poslední týden napadlo kolem 40 centimetrů nového sněhu s maximem celkové sněhové pokrývky 23 centimetrů, která byla naměřena automatickým čidlem v neděli večer,“ uvedli meteorologové. V roce 1991 tam bylo po 15. květnu zaznamenáno pět dnů se sněhovou pokrývkou, nejvíce 15 cm 27. května 1991.

Kvůli silnému větru také dnes dopoledne byl mimo provoz horní úsek kabinové lanovky na Sněžku, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu byl v provozu, vyplynulo z informací na webu společnosti Lanová dráha Sněžka (LDS). Teplota na 1603 metrů vysoké Sněžce se dnes v poledne pohybovala těsně pod nulou, ale pocitová teplota byla vlivem větru výrazně nižší, okolo minus osmi stupňů Celsia, vyplynulo z dat měřicí stanice Poštovny Anežka. V nárazech tam v poledne dosahoval vítr rychlosti přes 70 kilometrů v hodině.

Horní úsek lanovky na Sněžku byl kvůli větru mimo provoz také o víkendu, může jezdit do rychlosti větru 60 km/h. Aktuální informace uvádí LDS na webu, situace se může přes den měnit.

Sníh je i v Jeseníkách

Podobná situace jako v Krkonoších je i v Jeseníkách, kde napadlo dalších až deset centimetrů sněhu. Na vrcholcích hor tak leží až čtvrt metru sněhu a provozovatelé tamních ubytovacích zařízení opět vytáhli rolby, aby prohrnuli cestu. Na Ovčárně se objevují i jednotliví běžkaři. Podle meteorologů by však již teplota i na horách měla začít stoupat, od dnešního odpoledne už sněhové přeháňky neočekávají, řekl Roman Volný z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

„Celkový stav vypadá takto: je to poctivých 25 centimetrů. Cestu jsme prohrnuli rolbou. Bokem se na běžkách dá, ale sníh je hodně mokrý. Momentálně je jeden stupeň nad nulou. Už v neděli se pár běžkařů objevilo,“ řekl provozní restaurace a hotelu na vysílači Praděd Tomáš Hrazdil. Doplnil, že dnes dopoledne na horách stále ještě chumelilo. Podle dispečera jesenické horské služby Martina Chalupy je na Ovčárně do 15 centimetrů mokrého sněhu.

Podle meteorologů se nejvyšší sněhovou pokrývkou nyní pyšní Králický Sněžník ležící na česko-polské hranici, kde napadlo 27 centimetrů sněhu. Na Šeráku v púondělí ráno leželo 15 centimetrů sněhu. „V noci na dnešek připadlo mezi pěti až deseti centimetry. Na horách se už otepluje, například na Šeráku jsou již dva stupně. Předpokládáme, že sněžit by mohlo ještě do oběda, odpoledne už nebude,“ uvedl meteorolog Roman Volný.

S ohledem na počasí doporučují pracovníci jesenické horské služby návštěvníkům, aby se při cestě do hor dobře oblékli. „Uvidíme, jak sníh dlouho vydrží, lidé by však měli s nízkou teplotou a sněhem počítat, zvolit by měli kvalitní oblečení a obuv,“ doplnil dispečer jesenické horské služby Martin Chalupa.