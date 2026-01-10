OBRAZEM: Bruslí celé Česko. Na Baťově kanále i v zámeckém parku
Díky mrazivému počasí v posledních dnech se v Česku bruslí na řadě míst. Kluziště a ledové plochy upravily obce, hasiči, různé spolky či dobrovolníci. Lidé si mohou vybrat i z řady zajímavých lokalit, bruslí se například na zamrzlých kanálech v zahradě zámku v Holešově na Kroměřížsku. K dispozici je také zamrzlý rybník u zámku ve Vizovicích, lidé využívají také na led na Baťově kanále.
Ani teploty kolem minus pěti stupňů Celsia, studený vítr a nutnost očistit led od sněhu neodradily lidi, kteří vyrazili bruslit do holešovské zahrady. V blízkosti zámku měli k dispozici dlouhou trasu na zamrzlých vodních kanálech. S vnuky přišel i místní obyvatel Ferdinand Kukla. „Já už jsem brusle odložil, teď jsem tady s vnuky, dcerou a zetěm. Ale dřív jsem hrával pravidelně hokej. Chodívali jsme sem bruslit,“ řekl Kukla.
Za největší výhodu bruslení v zámecké zahradě považuje trasu dlouhou zhruba 1,5 kilometru. „Je tady volnost, velké prostory. Dá se to krásně po kanálech objet, což běžně na kluzištích nemáte. Člověk si tady krásně zajezdí, děti i dospělí,“ uvedl. Ocenil také hezké prostředí zahrady s výhledem na zámek.
K historii zámku patří, že lidé pravidelně chodili bruslit do zámecké zahrady. „Lidé si led musí upravit sami, například tatínci upravují plochu pro děti jako improvizované hřiště na hokej,“ uvedla Dana Podhajská, mluvčí Městského kulturního střediska v Holešově, které zámek spravuje.
Bruslařům je k dispozici také zamrzlý rybník u vizovického zámku. Lidem se kvůli snazšímu přístupu otevřela také spodní brána v areálu zámku. Ledová plocha pro bruslení vznikla také na Baťově kanále. Provozovatelé občerstvení v přístavu v Babicích na Uherskohradišťsku zajistili také osvětlení plochy, večer se tam konal táborák a lidé si mohli opéct špekáčky. Na dnešek je pro děti připravené pohádkové překvapení. Například na ledové ploše u sokolovny ve Vizovicích bude v neděli karneval.
Plavání v ledové vodě bolí. Přesto se k němu lidé znovu a znovu vracejí – kvůli pocitu, který přichází po výkonu. „Utrpení vyměníte za endorfiny, které v těle vydrží klidně i dva dny,“ řekl zimní plavec Karel Zeman, který se v sobotu zúčastnil tradiční akce Otužilci na Labi v Pardubicích. Letos se konal už její 53. ročník a na start se postavilo zhruba 140 plavců.
