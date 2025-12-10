Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Japonský minimalismus je nový luxus. A Evropa se mu otevírá

Japonský minimalismus je nový luxus. A Evropa se mu otevírá

Hlavní tváří značky Uniqlo byl na pařížské prezentaci Roger Federer
Profimedia.cz
Michal Nosek
nos

Japonské značky, které vsadily na jednoduchost, kvalitu a trvanlivost, zažívají mimořádný mezinárodní úspěch. Uniqlo hlásí rekordní tržby, Muji otevírá nové vlajkové obchody po světě a další japonské firmy upevňují svou pozici na globálním retailovém trhu. Podle expertů je jen otázkou času, kdy dorazí i do Česka.

Ještě před několika lety byla značka Uniqlo mimo Asii jen okrajovým hráčem. Dnes je však situace naprosto odlišná. Server Burzovní svět uvedl, že skupina Fast Retailing, pod kterou značka spadá, oznámila za fiskální rok 2025 obrat  zhruba 22,2 miliardy dolarů a provozní zisk 3,6 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o téměř 13 procent. Tento výsledek potvrzuje, že nenápadný gigant globalizované módy právě prožívá své nejsilnější období.

„Uniqlo vyhrává tím, že nedělá módu,“ napsal Business Insider ve své analýze úspěchu značky. „Nesnaží se honit trendy, a místo toho nabízí kvalitní základ šatníku za férovou cenu. V době, kdy je zákazník přehlcen rychlou módou, tato strategie funguje lépe než kdy dřív.“

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Podobně sílí i Muji, další ikona japonského minimalismu. Společnost letos oznámila expanzi v Evropě prostřednictvím nových vlajkových obchodů a přizpůsobování sortimentu místním trhům. Muji staví svůj úspěch na jednoduchém designu a dlouhé životnosti, tedy přesně na tom, co současný spotřebitel hledá.

Za úspěchem japonských značek stojí to, co mnoha evropským i americkým módním hráčům začíná chybět. Jedná se o preciznost, funkčnost a naprostou srozumitelnost produktu. Zatímco konkurenti se předhánějí ve vizuální komunikaci a kolekcích na jedno použití, japonské značky staví na filozofii, že „dobrý produkt nepotřebuje šokovat a být na jedno použití“.

Kdy se dočká Česko?

Uniqlo v posledních třech letech zrychlilo expanzi mimo Asii. Posiluje v Evropě, Spojených státech i na Blízkém východě. 

Realitní odborníci v Praze již letos potvrdili, že Uniqlo zkoumá český trh a analyzuje lokality v centru města pro svůj vstup po roce 2026. Hospodářské noviny například v říjnu citovaly Tomáše Beránka z poradenské firmy CZ Retail Advisors, který uvedl, že jsou ve hře tři prestižní adresy. Jednou z nich je Palác Hybernia na náměstí Republiky, druhou možností je bývalá centrála Komerční banky v ulici Na Příkopě 33, dnes vlastněná Trinity Bank, kde jsou v přízemí volné obchodní prostory s plánovaným otevřením v roce 2026. Třetí variantou je Dětský dům ve stejné ulici. Pokud by se tak stalo, šlo by o největší módní retailovou událost dekády, srovnatelnou s příchodem IKEA v 90. letech nebo Primarku v roce 2020.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Rána pro Brusel. Tokio odmítá zapojit ruská aktiva do podpory Ukrajiny

Money

Japonsko odmítlo nabídku Evropské unie, aby se připojilo k jejímu plánu použít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny. Tokio tak zmařilo naděje EU, že pro tuto iniciativu získá globální podporu, napsal server Politico.

ČTK

Přečíst článek

Muji už na český trh opatrně nahlíží několik let. Společnost ve svých vyjádřeních zdůrazňuje, že Evropa je nyní strategickou prioritou, což se potvrzuje například v Londýně.

Evropa volá po slow fashion

Zákazníci v celé EU podle analýzy dat průzkumů preferují udržitelnost, funkčnost a univerzální využitelnost. Reagují na to jak módní řetězce, tak e-commerce platformy, které sledují výrazný růst poptávky po jednoduchých, dlouhodobě použitelných produktech. „Japonské značky uspěly, protože přinášejí něco, co západní módní trh z velké části opustil. Jedná se o úctu k materiálu, důraz na detail a schopnost vytvořit produkt, který má dlouhou životnost,“ shrnuje portál TokyoScope ve své analýze návratu značky Muji na výsluní.

Hotel Espacio Nagoya Castle

OBRAZEM: Japonci otevřeli luxusní hotel s výhledem na hrad, noc vyjde i na půl milionu

Enjoy

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 tisíc korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik restaurací i výhled na velkolepý Nagojský hrad, napsala agentura Kjódó.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Supermodelka Kate Moss letos oslavila padesátiny

„Mládí vpřed“ už neplatí. Stárnoucí generace X převrací svět módy

Enjoy

Denisa Holajová

Přečíst článek

Největší v historii. SpaceX by mělo vstoupit na burzu už příští rok a změnit dějiny burzy

SpaceX a její první civilní posádka ve vesmíru
SpaceX
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Elon Musk bude zase o něco bohatší. Alespoň tomu nasvědčují spekulace kolem uvedení jím založené společnosti SpaceX na burzu. K IPO by mělo dojít již v příštím roce, přičemž hodnota společnosti by mohla dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů. Tím by se SpaceX stal nejhodnotnějším IPO v historii.

SpaceX mění svět již řadu let. Vesmírný startup proměnil způsob, jakým USA dobývají vesmír, Starlink, který spadá pod SpaceX, proměnil rozšíření internetu na planetě. A velmi brzy se SpaceX zapíše také do dějin financí. V současnosti jeden z nejhodnotnějších startupů světa totiž uvedl, že by již v příštím roce rád upsal část akcií na burze. Konkrétně si chce říct o více než 30 miliard dolarů, čímž by hodnota celé společnosti dosáhla částky 1,5 bilionu dolarů. Konečná částka bude ale ještě předmětem nabídky a poptávky mezi investory.

Pokud se to společnosti podaří, půjde o rekordní IPO v historii, které překoná doposud největší vstup na burzu. Tím je nadále zahájení veřejného obchodování s akciemi saúdsko-arabské těžební společnosti Saudi Aramco z roku 2019, kdy prodala 1,5 procenta akcií za 29,4 miliardy dolarů. Nicméně hodnota firmy tehdy dosáhla částky 1,7 bilionu dolarů.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI chce dobýt Wall Street. IPO by firmu ocenilo víc než SpaceX

Trhy

Americká společnost OpenAI si připravuje půdu pro primární veřejnou nabídku akcií, která by mohla tuto firmu ocenit až na 1 bilion dolarů (21 bilionů korun), uvedla agentura Reuters, podle níž by šlo o jeden z největších vstupů na burzu všech dob. OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci.

ČTK

Přečíst článek

Stamiliardová valuace

Ačkoli celková hodnota SpaceX bude o pár set miliard nižší, pro stávající akcionáře to bude i tak kolosální úspěch. V roce založení 2002 měla hodnotu 27 milionů dolarů. Statusu jednorožce (tedy valuace přesahující 1 miliardu dolarů) se dočkala o osm let později. Hranici sta miliard překonala v roce 2021 a před rokem patřil SpaceX s hodnotou 350 miliard dolarů mezi pětici nejhodnotnějších soukromých společností světa.

Ještě 5. prosince Elon Musk jednal s případnými investory o prodeji části akcií, který by podle The Financial Times SpaceX nacenil na 800 miliard dolarů. Tím by SpaceX překonal hodnotu novodobého „rivala“ v závodě o nejhodnotnější startup světa OpenAI (aktuálně s naceněním okolo 500 miliard dolarů).

Krátce na to ale přišla zpráva o možném IPO v příštím roce. Je tedy možné, že se prodej akcií, k němuž podle FT.com ve SpaceX dochází pravidelně každý půlrok, neuskutečnil.

CEO Tesly Elon Musk chce bilionový bonus

Stanislav Šulc: Je bilionový bonus pro Elona Muska šílenstvím? Jen napůl

Leaders

Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen“ 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Firma, která změnila vesmír

SpaceX, kterou v roce 2002 založil Elon Musk, se stala dominantní silou v dobývání vesmíru. Jejím hlavním posláním je radikálně snížit náklady na lety do vesmíru a učinit z lidstva meziplanetární druh, především skrze kolonizaci Marsu. Společnost přepsala historii zavedením znovupoužitelných prvních stupňů raket Falcon 9 a Falcon Heavy, což z ní učinilo nejlevnějšího a nejfrekventovanějšího dopravce na trhu.

Kromě nákladní dopravy zajišťuje s lodí Crew Dragon transport astronautů NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Masivní projekt Starlink poskytuje vysokorychlostní internet po celé planetě pomocí tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. V současnosti firma upírá zrak na základnu Starbase v Texasu, kde vyvíjí obří systém Starship. Ten je klíčový nejen pro cesty na Mars, ale byl vybrán i NASA pro návrat lidí na Měsíc v rámci programu Artemis.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš bude řídit stát jako firmu. Takže nás zaprodá, jako Agrofert

Názory

Často se mi vytýká, že říkám, že by se stát měl řídit jako firma. No, možná bych měl říkat, že je lepší řídit stát jako rodinnou firmu, anebo ještě líp, že by stát měl do jisté míry fungovat jako rodina. To jsou slova Andreje Babiše z jeho knihy O čem sním, když náhodou spím. Aktuálně na Aukru k dostání za hezkých 18 korun.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

PRVNÍ MÍSTO získal absolvent Akademie výtvarného umění v Praze David Budil za projekt Cirkulární Centrum Plzeň.

Mladí architekti ukazují, jak by měla vypadat budoucnost měst

Reality

Udržitelnost už není doplňkem architektury, ale jejím novým jazykem a letošní přehlídka DIPLOM.KY to potvrzuje s nebývalou silou. Ze 114 diplomových prací vystupují projekty, které s odvahou přehodnocují materiály, města i krajinu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Elon Musk

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Dárky s trvanlivostí. Konec vánočních zbytečností, Češi chtějí kvalitu

Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky. E-shopy hlásí rekordní návštěvnost, technologické firmy zaznamenávají dvojnásobný objem vyhledávání a logistické společnosti popisují extrémní nápor. Spotřebitelé však podle dat nakupují uvážlivěji – více porovnávají, upřednostňují kvalitu a stále častěji využívají mobilní nákupy.

Letošní listopad ukázal, jak výrazně se české Vánoce proměnily. Data Luigi’s Boxu, společnosti poskytující inteligentní vyhledávání více než čtyř tisícům evropských e-shopů, potvrzují, že zájem o online nakupování začal růst už 1. listopadu. Tempo přitom nepolevilo až do týdne Black Friday, kdy objem vyhledávání napříč e-shopy vzrostl o třetinu.

Nejvýrazněji rostly segmenty luxusního zboží

„Letos vidíme výrazný posun od čistě cenově orientovaného nakupování k výběru kvalitnějších a trvanlivějších dárků. Luxusní segment je nejsilnější v historii,“ říká Gejza Nagy, šéf Luigi’s Box. Podobný trend sledují i samotné e-shopy. „Český zákazník je mnohem sofistikovanější než před pěti lety. Ví, co chce, dlouho porovnává a skutečně nakupuje až ve chvíli, kdy nabídka dává smysl,“ doplňuje Marek Liška, obchodní ředitel módního e-shopu Answear, který patří mezi klienty Luigi’s Boxu.

Stále větší význam mají také mobilní zařízení. Podle letošního britského reportu Shopify proběhlo během Black Friday a Cyber Monday zhruba 60 procent objednávek z mobilu, což se potvrzuje i v Česku. „Mobil se stal hlavní nákupní platformou. Kdo nemá rychlou aplikaci nebo dokonale odladěný mobilní web, přichází o zákazníky,“ uvádí Lucie Konečná, e-commerce analytička společnosti Shoptet.

Předvánoční nákupy

Lukáš Kovanda: Spotřebitelská důvěra je na šestiletém maximu. Maloobchod se může těšit na „žně“

Money

Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku v listopadu výrazně narostla na nejvyšší úroveň od roku 2019. Dosahuje 111,7 bodu, přičemž dlouhodobý průměr let 2003 až 2024 odpovídá hodnotě rovných 100 bodů. Naposledy byla důvěra spotřebitelů v tuzemské hospodářství vyšší v prosinci 2019, vyplývá dále z dat ČSÚ. To bylo ještě před propuknutím pandemie covidu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Logistika jede na doraz, ale rychlost doručení se zlepšila

Posílené týmy hlásí i logistické firmy. „Letos je sezóna extrémně silná, v některých dnech jsme odbavovali až o 35 procent více balíků než loni. Přesto se průměrná doba doručení zkrátila, protože výrazně investujeme do automatizace,“ říká Daniel Marek z PPL. Podobně situaci vnímá i Zásilkovna. Zajímavé signály přicházejí také od platebních služeb. „Roste počet plateb rozdělených do několika splátek. Nejde o nedostatek financí, ale o snahu lépe řídit rozpočet v době všeobecného zdražování,“ vysvětluje Miroslav Uďan z Twista.

Z průzkumů zároveň vyplývá, že Češi dávají přednost praktickým dárkům s každodenním využitím – tedy přesnému opaku někdejších oblíbených vánočních drobností. „Zákazníci chtějí dárky, které mají hodnotu a vydrží několik let. Kvalitní oblečení, obuv, domácí vybavení či knihy,“ říká Martin Jahoda, spoluzakladatel značky Willsoor. Výrazně rostla i poptávka po kvalitní zimní obuvi. „Češi kupují méně párů, ale vybírají ty lepší a odolnější. U obuvi došlo k posunu od kvantity ke kvalitě,“ potvrzuje Jana Procházková, marketingová ředitelka Footshopu.

Zákazníci se vracejí k důvěře v e-commerce

Zřejmě nejvýraznější posun je psychologický. Po dvou letech opatrnějšího utrácení opět roste spotřebitelská důvěra. Češi letos plánují utratit za dárky o 5–10 procent více, přičemž celkový objem předvánočního trhu může překročit 75 miliard korun. „Domácnosti přestaly nákupy odkládat. Mírná inflace a růst mezd umožnily spotřebitelům plánovat Vánoce bez stresu,“ hodnotí trend ekonom Petr Sklenář.

Související

vánoční cukroví (ilustrační foto)

Domácí vanilkové rohlíčky stojí 136 korun za kilo. V obchodech jsou až jedenáctkrát dražší

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme