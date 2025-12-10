Japonský minimalismus je nový luxus. A Evropa se mu otevírá
Japonské značky, které vsadily na jednoduchost, kvalitu a trvanlivost, zažívají mimořádný mezinárodní úspěch. Uniqlo hlásí rekordní tržby, Muji otevírá nové vlajkové obchody po světě a další japonské firmy upevňují svou pozici na globálním retailovém trhu. Podle expertů je jen otázkou času, kdy dorazí i do Česka.
Ještě před několika lety byla značka Uniqlo mimo Asii jen okrajovým hráčem. Dnes je však situace naprosto odlišná. Server Burzovní svět uvedl, že skupina Fast Retailing, pod kterou značka spadá, oznámila za fiskální rok 2025 obrat zhruba 22,2 miliardy dolarů a provozní zisk 3,6 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o téměř 13 procent. Tento výsledek potvrzuje, že nenápadný gigant globalizované módy právě prožívá své nejsilnější období.
„Uniqlo vyhrává tím, že nedělá módu,“ napsal Business Insider ve své analýze úspěchu značky. „Nesnaží se honit trendy, a místo toho nabízí kvalitní základ šatníku za férovou cenu. V době, kdy je zákazník přehlcen rychlou módou, tato strategie funguje lépe než kdy dřív.“
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
Podobně sílí i Muji, další ikona japonského minimalismu. Společnost letos oznámila expanzi v Evropě prostřednictvím nových vlajkových obchodů a přizpůsobování sortimentu místním trhům. Muji staví svůj úspěch na jednoduchém designu a dlouhé životnosti, tedy přesně na tom, co současný spotřebitel hledá.
Za úspěchem japonských značek stojí to, co mnoha evropským i americkým módním hráčům začíná chybět. Jedná se o preciznost, funkčnost a naprostou srozumitelnost produktu. Zatímco konkurenti se předhánějí ve vizuální komunikaci a kolekcích na jedno použití, japonské značky staví na filozofii, že „dobrý produkt nepotřebuje šokovat a být na jedno použití“.
Kdy se dočká Česko?
Uniqlo v posledních třech letech zrychlilo expanzi mimo Asii. Posiluje v Evropě, Spojených státech i na Blízkém východě.
Realitní odborníci v Praze již letos potvrdili, že Uniqlo zkoumá český trh a analyzuje lokality v centru města pro svůj vstup po roce 2026. Hospodářské noviny například v říjnu citovaly Tomáše Beránka z poradenské firmy CZ Retail Advisors, který uvedl, že jsou ve hře tři prestižní adresy. Jednou z nich je Palác Hybernia na náměstí Republiky, druhou možností je bývalá centrála Komerční banky v ulici Na Příkopě 33, dnes vlastněná Trinity Bank, kde jsou v přízemí volné obchodní prostory s plánovaným otevřením v roce 2026. Třetí variantou je Dětský dům ve stejné ulici. Pokud by se tak stalo, šlo by o největší módní retailovou událost dekády, srovnatelnou s příchodem IKEA v 90. letech nebo Primarku v roce 2020.
Japonsko odmítlo nabídku Evropské unie, aby se připojilo k jejímu plánu použít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny. Tokio tak zmařilo naděje EU, že pro tuto iniciativu získá globální podporu, napsal server Politico.
Muji už na český trh opatrně nahlíží několik let. Společnost ve svých vyjádřeních zdůrazňuje, že Evropa je nyní strategickou prioritou, což se potvrzuje například v Londýně.
Evropa volá po slow fashion
Zákazníci v celé EU podle analýzy dat průzkumů preferují udržitelnost, funkčnost a univerzální využitelnost. Reagují na to jak módní řetězce, tak e-commerce platformy, které sledují výrazný růst poptávky po jednoduchých, dlouhodobě použitelných produktech. „Japonské značky uspěly, protože přinášejí něco, co západní módní trh z velké části opustil. Jedná se o úctu k materiálu, důraz na detail a schopnost vytvořit produkt, který má dlouhou životnost,“ shrnuje portál TokyoScope ve své analýze návratu značky Muji na výsluní.
Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 tisíc korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik restaurací i výhled na velkolepý Nagojský hrad, napsala agentura Kjódó.
