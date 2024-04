„Mládí vpřed“ už neplatí. Stárnoucí generace X převrací svět módy

A je to tady. Stárnoucí populace Husákových dětí boří léta zažité pravidlo, že módní průmysl je posedlý mládím. Neúprosná demografická křivka se týká nejen Česka. Na Západě cílí módní značky na ekonomicky silnou generaci X, tedy na lidi narozené mezi roky 1965 a 1980. Mladší generace sice rychleji naskakují na měnící se trendy, ale jde-li křivka ekonomického cyklu dolů, jejich peněženky rychle hubnou.

Zatímco módní influenceři lákají zákazníky z generace Z a stále častěji z dospívající generace Alfa, skutečnou kupní sílu mají Gen-X a ještě starší pováleční Boomers.

Jak konstatuje magazín Business of Fashion, historicky opomíjená skupina žen ve věku mezi 45 a 65 lety je na vrcholu kupní síly a má také více času na nákupy. To ji činí atraktivní pro dražší značky, které chtějí oslovit stabilní spotřebitele s vysokými útratami.

Starší spotřebitelé jsou nejen rostoucí silou, ale pro maloobchod jsou obzvlášť cenní v době ekonomické nejistoty. Mladší skupiny, které měly méně času na vybudování finanční základny, jsou vůči výkyvům zranitelnější.

„Přitažlivost pro spotřebitele, kteří mají právě teď nejvíce peněz, má spoustu výhod,“ říká Anita Schillhorn van Veen, manažerka reklamní agentury McKinney. To se odráží v módních kampaních, do nichž značky nyní angažují padesátileté modelky, jako jsou Kate Moss (kampaň pro Balenciagu) či Cindy Crawford (kampaně MCM a Donna Karan).

Nedělejte ze všeho jen věk

Na druhou stranu, pro reklamní agentury, zvyklé dnes na virální TikTok nebo televizní reklamu, jsou starší spotřebitelé výzvou. Jsou důvtipní a očekávají vyšší úroveň služeb a personalizace. Může to vyžadovat přesné zacílení a čas – zasílání zpráv na základě věku je už dlouho passé.

„Čím jste starší, tím méně se zajímáte o věci, které vyvolávají humbuk, a chcete věci, které vydrží a budou zábavné a radostné,“ tvrdí Schillhorn van Veen.

Tito nakupující jsou ale také online, zejména na Facebooku a Instagramu. A rádi konverzují o módě a kráse napříč věkovými skupinami. Hlavní pravidlo, jak prodávat starším spotřebitelům, tak nakonec zní: Nedělejte ze všeho jen věk.

