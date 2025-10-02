OBRAZEM: Japonci otevřeli luxusní hotel s výhledem na hrad, noc vyjde i na půl milionu
Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 tisíc korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik restaurací i výhled na velkolepý Nagojský hrad, napsala agentura Kjódó.
V hotelu Espacio Nagoya Castle, navrženém ve stylu japonského hradu, jsou podle provozovatele pokoje inspirované japonskou samurajskou kulturou a tradičními řemesly. Nachází se v něm také šest restaurací, jeden bar, čtyři konferenční sály, fitness centrum, lázně nebo bazén. Ceny pokojů začínají na čtvrt milionu jenů (35 tisíc korun) za noc.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si luxusní hotel
Naproti hradu stál dlouhé roky místo současného podniku prestižní hotel Nagoya Castle, který v minulosti hostil členy japonské císařské rodiny i zahraniční hodnostáře. Kvůli zastaralému vybavení byl ale před pěti lety uzavřen.
Ve středojaponské Nagoji se plánuje otevření dalších luxusních hotelů v reakci na příliv turistů, mimo jiné i díky očekávanému otevření magnetické levitační železnice. Ta má z Nagoje směřovat do Tokia na východě a v budoucnu do Ósaky na západě země. Vlaky jezdící na magnetickém polštáři předpokládanou rychlostí 505 kilometrů v hodině by se na trase měly objevit okolo roku 2034.
