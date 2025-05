Figurky Labubu již zasáhly i Prahu. Lidé se o ně v prodejnách hádají

Nápojová bistra Bubblify, která figurky Labubu prodávají jako doplňkový sortiment, hlásí extrémní zájem. Většina těchto postaviček se vyprodá během hodiny. Obdobné nákupní a sběratelské šílenství zachvátilo i další světové metropole. V Londýně dokonce z obav z možných zranění ve frontách čínský výrobce pozastavil prodej ve svých obchodech. V Praze k potyčkám zákaznic nedochází, ale hádky se již vyskytly. “Jinak jsou lidé ukáznění,” říká Andrea Fenn, která má koncept Bubblify na starost.

Zájemkyně a zájemci, kteří propadli asijskému šílenství a touží po přívěsku s chlupatou postavičkou, od nákupu neodradí ani vysoká cena. Módní doplněk, který něktří oděvní designéři pro nevkusnost zatracují, stojí 1490 korun a v nabídce je běžně k dispozici pouze omezené množství kusů.

„Zájem o figurky Labubu, které nabízíme na našich pobočkách Bubblify, je opravdu obrovský. Denně dostáváme desítky zpráv od zákazníků. Ptají se, zda máme Labubu skladem, kdy dorazí další, na kterých konkrétních pobočkách jsou dostupné, nebo kdy plánujeme soutěže,” popisuje zájem Andrea Fenn, která Bubblify řídí.

O postavičky mají ze tří čtvrtin zájem ženy, muži tvoří jen čtvrtinu zákazníků, ale někteří dokonce žádají o možnost rezervace, aby měli jistotu, že jim jejich Labubu neunikne. “Ozývají se nám ale také influenceři, kteří by s námi rádi spolupracovali, aby se ke své vlastní Labubu dostali,” dodává k dobovému fenoménu, který ovládl sociální sítě.

„Labubu si u nás kupují téměř výhradně čeští zákazníci. Na našich sociálních sítích nás sledují převážně lokální fanoušci, takže turisté o naší nabídce často vůbec nevědí, a pokud si některý z nich Labubu přece jen zakoupí, bývá to spíše náhodou, když zabloudí do naší pobočky a zrovna tam ještě nějaké figurky zůstaly skladem,” říká manažerka, která příběh Labubu začala rozvíjet na Blízkém východě.

„Poprvé jsme je do nabídky zařadili v Dubaji, kde má Bubblify dvě pobočky. Odtud nás napadlo je dále rozšířit i do Česka, kde nabírají na popularitě čím dál více,” vypráví s tím, že největší zájem je o kolekce The Monsters Have a Seat a The Monsters Exciting Macarons.

