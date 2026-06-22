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newstream.cz Zprávy z firem Umělá inteligence bude řídit opravy vlaků, zpoždění způsobená technickými závadami se mohou stát minulostí

Umělá inteligence bude řídit opravy vlaků, zpoždění způsobená technickými závadami se mohou stát minulostí

Prediktivní údržba na železnici
Shutterstock / poskytnuto TTC
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Plné nástupiště lidí, ale vlak, který měl před dvaceti minutami odjíždět, ještě ani nedorazil. Z rozhlasu se ozývá hlášení o poruše lokomotivy a čekání na její náhradu. Nejen na české železnici nejsou takové situace ničím výjimečným, poruchám zcela zabránit nelze. Přesto podle Jana Otýpky ze společnosti TTC Marconi existuje elegantnější způsob, jak zajistit plynulý chod železnice. Na scénu přichází umělá inteligence. 

Železnice hraje klíčovou roli v osobní i nákladní dopravě už dvě stě let. Díky průběžné modernizaci se dnešní vlaky od těch prvních liší v mnohém, přesto se i dnes řada věcí nechává náhodě. „Na železnici je standardem takzvaná reaktivní údržba. Jednoduše čekáme, až se něco rozbije, a teprve potom to opravujeme. Stačí přitom jeden výpadek ve špatný čas a na špatném místě, aby vznikl dominový efekt a zastavil se pohyb i na evropských páteřních linkách, které denně využívají desetitisíce lidí,“ popisuje Otýpka.  

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Jedinou alternativou byla až doposud preventivní údržba. Ta obnáší intervalovou výměnu jednotlivých součástek podle přesně daného harmonogramu. Nehrozí pak náhlé poruchy a výpadky, na druhou stranu ovšem dochází k výraznému nárůstu nákladů a také velkému plýtvání, protože se často zbytečně vyhazují díly, které by za normálních okolností sloužily ještě dlouhé roky. To nejde dohromady se sílícím tlakem na ceny, ale ani s rostoucím objemem evropského vlakového provozu.

„Do roku 2030 plánuje Evropská unie nárůst osobní vlakové dopravy přibližně o třetinu, u nákladní dokonce až o čtyřicet procent. Tradiční přístupy takový tlak nemohou zvládnout, protože okna pro výluky se zkracují a infrastruktura stárne,“ upozorňuje Otýpka. 

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Skupina TTC kupuje Ayudate. Posiluje v zabezpečení vlaků ETCS

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Česká technologická a realitní skupina TTC dokončila akvizici tuzemské konzultační a projektové společnosti Ayudate. Prostřednictvím firmy TTC HOLDING získala ve společnosti stoprocentní podíl. Hodnotu transakce strany nezveřejnily.

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V hlavní roli umělá inteligence 

S nástupem AI se železničářům dostává do rukou nový důležitý nástroj. „Otevírají se možnosti přesné predikce. AI průběžně čte a vyhodnocuje data. Včas pak dokáže odhalit součástku, která brzy selže. Techniky upozorní dokonce i na to, za kolik dní či týdnů k tomu dojde,“ vysvětluje Otýpka s odkazem na studii zpracovanou před dvěma lety konzultační společností McKinsey a Mezinárodní železniční unií (UIC). Podle ní může predikce snížit náklady na údržbu až o jednu pětinu a zamezit až třetině neplánovaných výpadků. 

V některých zemích už prediktivní údržbu testují. „V Nizozemsku s ní pracuje společnost ProRail, která spravuje přes sedm tisíc kilometrů tratí. Z dostupných dat vyplývá, že počet poruch klesl o čtvrtinu a podíl vlaků jedoucích podle jízdního řádu vzrostl na víc než devadesát procent.“ Do datové infrastruktury nyní investuje i společnost Infrabel v Belgii nebo Siemens ve Španělsku. „Přesnost dodržování jízdního řádu se na trase z Barcelony do Madridu přiblížila sto procentům, navíc klesly provozní náklady.“

Data jsou alfou a omegou

Na trati, ve vozidlech i další infrastruktuře je třeba rozmístit senzory, které bezpečně a bez zpoždění přenášejí data. Typicky se sbírají data z výhybek, záznamy o otevírání dveří jednotlivých vlaků, ale řeší se i zdánlivé drobnosti, jako je spotřeba vody na vlakových toaletách. Moderní kolejová vozidla už jsou těmito senzory vybavena z výroby, na kolejích ale jezdí i desítky let staré vlaky. 

„Na trati se stále používají komunikační systémy staré i třicet let. Nová řešení s nimi musí umět komunikovat, což je technicky nejnáročnější část celého procesu – a také důvod, proč zatím tato řešení v praxi často selhávají,“ popisuje Otýpka, který vidí naději v novém komunikačním systému FRMCS založeném na 5G sítích. Na něj bude evropská železnice postupně přecházet, což umožní rychlejší a objemnější přenosy dat z jedoucích vlaků do vlakových center. 

Spolehlivost komunikačních sítí a ochrana dat patří mezi hlavní výzvy kritické infrastruktury státu.

Kritická infrastruktura vstupuje do nové éry, prim hraje rychlá síť a umělá inteligence

Zprávy z firem

Spolehlivost sítí a ochrana dat před jejich falšováním i úniky. To jsou dnes hlavní témata nejen pro firmy, ale také pro kritickou infrastrukturu státu, kde na chyby není ani nejmenší prostor. „Když volám kolegovi a nedovolám se, zkusím to za chvíli znovu. Ale když volám záchranku, druhý pokus už obvykle nemám,“ říká Martin Bajer ze společnosti TTC Marconi, která v oblasti kritické infrastruktury a kritické komunikace působí coby poskytovatel technologických řešení.

Newstream & Partner, Klára Sýkora (Sudová)

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Tam se následně data analyzují. Modely prediktivní diagnostiky fungovaly už dříve, pracovaly například s časovými řadami a dalšími přístupy. Umělá inteligence jim ale dala větší přesnost a otevřela nové možnosti. „Data se v reálném čase porovnávají s tím, jak se zařízení chovala v minulosti. Tedy před tím, než docházelo k poruchám. Systém se tak učí a závady potom dokáže předvídat s velkou pravděpodobností.“

Tady ovšem proces nekončí. Aby predikce dávaly smysl, je třeba umět je přeměnit v konkrétní akci. „Technik v terénu musí dostat informaci, co, kdy a kde je třeba udělat.“ Otýpka dodává, že zapomínat se nesmí na bezpečnost, protože železnice patří do kritické infrastruktury státu. Navíc je třeba přesvědčit techniky s desetiletími praxe a zavedenými postupy, aby věřili algoritmu a moderním technologiím. Když se to všechno povede, přínosy prediktivní údržby mohou být podle Otýpky obrovské. 

Česká účast v evropské „železniční revoluci“

Sběr a analýzy dat jsou pro skupinu TTC denním chlebem. Pracuje s nimi mimo jiné v energetice, kde se prediktivním modelům dlouhodobě věnuje. Díky využití umělé inteligence a strojového učení dnes předchází výpadkům distribuční sítě nejen v Evropě, ale i zemích Blízkého východu. Na podobném principu by teď měla probíhat i komunikace na železnici. „Celý proces je postaven na sběru obrovského množství dat z mnoha senzorů, na schopnosti tato data online zpracovávat a přenášet je do datových center, kde probíhají další analýzy a predikce. V těchto oblastech působí řada firem z naší skupiny, proto vidíme příležitost vybudovat vertikální řetězec služeb, které k sobě vzájemně patří,“ popisuje Otýpka s tím, že železnice je už dnes pro skupinu klíčovou oblastí, a proto chce být u toho, až prediktivní údržba přijde i k nám. 

TTC nyní jedná s prvními potenciálními partnery a zákazníky o možnostech pilotního projektu. „Věříme, že první řešení by se mohla objevit v reálném provozu do konce příštího roku,“ dodává Otýpka. 

České firmy se mají zaměřit na rozvoj rychlovlaků

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Začínala v devadesátkách, kdy svůj boom zažívaly telekomunikace, dnes je u toho, když podobný rozvoj přichází v energetice. Skupina TTC má velké cíle v Česku i zahraničí a chce přispět ke spolupráci tuzemských firem nebo rychlejšímu inovačnímu rozvoji. Pomůže jí s tím ekosystém BRAIN CONNECT Prague, který funguje od letošního května. Jak ostatně říká člen představenstva Luboš Müller, inovace má celá skupina v Dna. Před více než třiceti lety totiž vznikala na základech Výzkumného ústavu telekomunikací.

Newstream & Partner, Klára Sýkora (Sudová)

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Jan Palaščák: Vedra udeří na elektrické sítě. Budou zase blackouty?

Jan Palaščák: Vedra udeří na elektrické sítě. Budou zase blackouty?
iStock
Jan Palaščák
Jan Palaščák

Česko čeká teplotně nadprůměrné léto a s ním i otázka, zda se mohou opakovat blackouty. Podle zakladatele energetické skupiny Amper Jana Palaščáka jsou soláry snadný terč, ale hlavním viníkem výpadků elektřiny nejsou. Tím jsou přehřívající se sítě, slabá odolnost infrastruktury, sucho a problémy konvenčních elektráren s chlazením.

Toto léto přicházelo po špičkách, v prvních dvou červnových týdnech teploty často nedosahovaly ani dvaceti stupňů. Podle všeho ale šlo o příslovečný klid před bouří, kdy už během několika dní mají teploty začít stoupat až k supertropickým hodnotám doprovázeným dlouhými obdobími sucha. Taková vedra skutečně představují hrozbu pro přenosové a distribuční sítě. Vždyť pětatřicítky a výše se do přelomu století ve střední Evropě vůbec nevyskytovaly, takže na ně naše infrastruktura není stavěná.

Itálie ukazuje, co vedro umí

Ostatně přehřátí a rozpínání elektrických kabelů způsobilo blackout, který začátkem července loňského roku postihl řadu italských měst včetně Florencie, Milána a Bergama. K výpadku přispělo také skokové zvýšení spotřeby o přibližně osminu poté, co celá Itálie pustila klimatizaci naplno. Mimochodem, jeden lokální výpadek země zaznamenala už i letos, totiž koncem května v Turíně, a to ze stejných příčin jako loni.

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Názory

ČEPS tvrdí, že za červencový blackout může jeden špatně opravený drát. Jenže souběh selhání v Ledvicích, chaos v dispečinku a otázky z Evropy ukazují, že skutečný problém je mnohem hlubší – a dražší.

Jan Palaščák

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Český blackout nebyl o solárech

A když už se ohlížíme za loňským létem, jinak poměrně mírným: když 4. července postihl velkou část Čech v našich končinách bezprecedentní výpadek dodávek elektrické energie, jistá část informačního prostoru měla okamžitě jasno, že může za to nadvýroba bavorských FVE v onen velmi letní den. Ve skutečnosti však lapálii způsobil pád vedení vysokého napětí a hlavně následné nedodání výkonové rezervy obecně, zejména pak ze strany uhelné elektrárny Ledvice. Svůj podíl na kalamitě měly také složitá topologie sítí v daný okamžik v důsledku odstávek a dispečink ČEPS jako provozovatele přenosové sítě.

Vedro škodí hlavně konvenčním zdrojům

Na fotovoltaické elektrárny totiž mají extrémní teploty jen malý nebo i záporný vliv a náhlé změny ve výrobě způsobené oblačností dokážou meteorologické predikce solidně zachytit. Extrémní vedra tak komplikují spíše výrobu z konvenčních zdrojů s chladicím okruhem. Voda nezbytná ke chlazení elektráren je teplejší, a pokud zároveň panuje sucho, nemusí jí být dostatek. Loni touto dobou bylo utlumeno či dokonce odstaveno 17 z 18 francouzských jaderných elektráren, zejména těch podél Garonne, Loiry a Rhôny. V některých případech šlo o plánovanou údržbu, kapacita ztracená ve dnech 1. a 2. července přímo v důsledku veder však činila nejméně 7 GW neboli zhruba 15 procent výkonu všech francouzských jaderných elektráren.

Žádný blackout ani vyšší účty za elektřinu. S koncem uhelných zdrojů v Česku nic takového nehrozí, uklidňují analytici

Zprávy z firem

Tykačova Sev.en oznámila konec tří uhelných zdrojů. Analytici vysvětlují, proč se spotřebitelé nemusí bát dramat v podobě blackoutů nebo rostoucích účtů za elektřinu.

ČTK

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Bez modernizace sítí bude riziko růst

Stejné problémy mělo v té době Švýcarsko a například i naši severní sousedé se dlouhodobě potýkají s potížemi při chlazení svých uhelných elektráren. V kombinaci s tím, jak supertropy ohrožují přenosovou a distribuční infrastrukturu, se tedy jedná o dlouhodobý problém, který se bude s postupující změnou klimatu jen zhoršovat. Nejde přitom ani tak o český scénář zaviněný sérií pochybení jako spíše o výše zmíněné „italské“ scénáře, které opravdu mohou být častější. Alespoň pokud nebudeme dále modernizovat distribuci energie směrem k vyšší odolnosti sítí, a to nejen s ohledem na měnící se vzorce výroby a spotřeby, ale právě také na extrémní počasí.

El Niño není hlavní český problém

Mimochodem, v médiích často zmiňovaný jev El Niño se teprve formuje a jeho efekt bude nejsilnější na přelomu roku, bez ohledu na to, že ve střední Evropě je tak jako tak obtížně kvantifikovatelný. I přesto byla zima 2015/16 v Česku druhou nejteplejší od začátku měření, k čemuž přispělo také tehdy řádící „super El Niño“, jedno z úplně nejsilnějších v zaznamenané historii. To, a případně i velmi mírné zvýšení cen některých zemědělských komodit na globálních trzích, je ovšem vše, co sebesilnější El Niño dokáže způsobit v našich končinách.

Další komentáře Jana Palaščáka

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Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

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ČNB vytáhla nahoru úročení Dluhopisů Republiky

ČNB vytáhla nahoru úročení Dluhopisů Republiky
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Vyšší sazby ČNB pomohly střadatelům. Ministerstvo muselo přidat na Flexi Bondech.

Zvýšení sazeb ČNB zkomplikovalo život ministerstvu financí. U Flexi Bonds muselo pár dní před ukončením objednávek zvýšit úrokovou sazbu z 3,5 na 3,75 procenta.

Flexi Bondy ponesou víc

Dluhopisy Republiky ještě nebyly emitovány, a už došlo ke změně jejich podmínek. A to ve prospěch občanů, kteří si je objednali. „Výnos u Flexi Bondu je roven repo sazbě ČNB,“ potvrdil mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. Dodal, že změna, tedy zvýšení úrokové sazby z 3,5 na 3,75 procenta, byla provedena vzápětí po oznámení bankovní rady ČNB o úpravě úrokových sazeb směrem nahoru.

Změna platí pro všechny zájemce o dluhopisy, nezávisle na tom, zda si je již objednali či dokonce zaplatili. Sazba 3,75 procenta platí od 15. července do 15. října, tedy po dobu platnosti první emise. Možnost si dluhopisy objednat končí tuto neděli (28. června) a mezní termín pro zaplacení pak 7. července.

Největší zájem je o fixní dluhopisy

Flexi Bondy (tzv. vyměnitelné státní pokladniční poukázky) mají dobu splatnosti tři měsíce a po uplynutí této doby, tedy 15. října 2026, budou peníze do nich vložené spolu s výnosem automaticky investovány do nákupu dalších dluhopisů, tedy další emise, na další tři měsíce. Takto bude proces pokračovat dál, pokud si ovšem majitel dluhopisu nebude přát investování ukončit a peníze vybrat. Prvním termínem automatické reinvestice bude 15. říjen a posledním datem, do nějž je možné si reinvestici rozmyslet, bude 9. říjen. Dluhopisů s úročením rovným čtrnáctidenní repo sazbě ČNB si občané objednali za 22,8 miliardy korun.

Státní dluhopis srovná banky do latě, dají klientům lepší podmínky, tvrdí ekonom Křeček

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O Dluhopisy Republiky, což je půjčka státu na své útraty, je větší zájem, než se čekalo. Lidé si zatím objednali dluhopisy za 44 miliard korun, plánovaný objem byl 20 miliard. Ministerstvo financí poptávku vyslyší a dluhopisů vydá víc, nabídka státu bude pokračovat až do konce června. Podle Štěpána Křečka, hlavního ekonoma společnosti BH Securities, dává nákup dluhopisu smysl. Dluhopis slibuje dobré a bezpečné zhodnocení. Podle Křečka jsou podmínky státního dluhopisu tlakem na banky, aby vylepšily úroky či snížily poplatky u spořících účtů a termínovaných vkladů.

Dalibor Martínek

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Srozumitelnost se počítá

Největší zájem měli lidé o pevně úročený dluhopis, jehož úroková sazba na konci pětileté doby splatnosti vynese 4,544 procenta. Zatím si jich lidé upsali za bezmála 40 miliard korun, tedy skoro dvojnásobek objemu objednaných Flexi Bondů a čtyřnásobek Proti-inflačních dluhopisů. Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka to přičítá tomu, že fixní dluhopis je pro lidi nejčitelnější, má totiž nejjednodušší podmínky. Takový přístup českých domácností ostatně podle Peterky odpovídá pravidlu investování. „Když se na to podíváme i optikou velkých světových investorů, tak tito investoři říkají, že člověk má investovat tam, kde tomu rozumí. A je zřejmé, že právě ten fixní dluhopis je nejsrozumitelnější,“ říká Peterka.

Zájem českých retailových investorů – celkově si lidé do dnešního dne objednali Dluhopisy Republiky za 72,4 miliardy korun – jej nepřekvapuje. Finanční gramotnost v Česku podle něj roste a navíc, lidé zejména starší ročníky, podle něj mají na svých celoživotních úsporách nastřádanou pěknou řádku miliard.

Alena Schillerová (ANO), ministryně financí

Češi volí jistotu, rekordně investují do státních dluhopisů

Money

Zájem o státní dluhopisy v čase covidu ještě posílil, v právě skončené 12. emisi Dluhopisů Republiky si Češi objednali státní dluhopisy za 5,6 miliardy korun. To je vůbec nejvíce od zahájení jejich prodeje na konci roku 2018. Uvedlo to ministerstvo financí.

ČTK, vku

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Nové Dluhopisy Republiky: Stát se poučil z chyb. Bude to ale skutečně win-win?

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Ivana Pečinková

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