Suverenitu dat se nevyplatí podceňovat

Rozmach cloudových technologií a zejména aplikací veřejného cloudu vedl k tomu, že se celá řada firemních dat přesunula z vlastních serverů podniků na infrastrukturu poskytovatelů cloudových služeb. Tento přístup s sebou přinesl podnikům řadu výhod: pružnost a agilitu, zjednodušení správy i finanční efektivitu, kdy se snižují investiční náklady a platí se pouze za skutečně spotřebované zdroje.

V posledních letech se nicméně ukazuje, že „neomezený“ veřejný cloud není všelékem. Geopolitická nejistota i zvyšující se regulační požadavky znamenají, že není jedno, kde jsou citlivá uložena a zpracovávána. Požadavek na to, aby podniky měly nad svými daty maximální kontrolu a chránily je před potenciálně nežádoucím zahraničním vlivem, se označuje jako „suverenita dat“. Jinak nahlíženo jde o princip, podle kterého data podléhají zákonům a správě země, ve které jsou shromažďována, zpracovávána a ukládána.

Výše uvedené se netýká jen provozovatelů kritické infrastruktury nebo finančních služeb, kde jsou určitá pravidla vyžadována již dřívější legislativou. Suverenita dat se stává kritickou otázkou pro prakticky všechny větší podniky. A její význam se ještě zvyšuje spolu s rostoucím využíváním modelů umělé inteligence. Není totiž jedno, na datech jakého původu a kde se příslušné modely trénují, kde se ukládají záznamy interakcí s AI a podobně.

„Podle naší nedávné studie už celých 78 procent organizací přehodnocuje své datové strategie tak, aby zahrnovaly suverénní datová centra a silnější rámce správy. Společnosti modernizují IT infrastrukturu s cílem snížit 100procentní závislost na zahraničních poskytovatelích,“ uvádí Paul Melmon, ředitel pražského R&D centra společnosti Pure Storage, která vyvíjí moderní úložiště dat.

Hlavními architekty světových veřejných cloudů a modelů umělé inteligence jsou americké a čínské firmy; zbytek světa proto zvažuje, jak na tuto situaci reagovat. Legislativní rámce proto chystá i EU. „Navrhovaný zákon o rozvoji cloudu a umělé inteligence má za cíl poskytnout evropským podnikům a veřejným orgánům přístup k bezpečným, udržitelným a interoperabilním cloudovým infrastrukturám. To je důležité, protože nedávné geopolitické události ukázaly, že kontrola nad digitální infrastrukturou může být narušena přes noc – nikoli kvůli technické poruše, ale kvůli politickému tlaku nebo zahraniční jurisdikci,“ vysvětluje Paul Melmon.

Rizika pro podniky jsou jasná

Zmíněný průzkum provedený společností Pure Storage a Technickou univerzitou Sydney potvrdil, že zákazníci se stále více zajímají o to, kde jsou jejich data uložena. Největší obavu mají respondenti v této souvislosti z rizika přerušení služeb. 92 procent připouští, že nedostatečné plánování suverenity dat může vést k poškození reputace společnosti a podle 85 procent hrozí ztráta důvěry zákazníků.

Podnikům lze v této souvislosti doporučit zvážit strategii více poskytovatelů služeb (což má smysl už i proto, že se tím snižuje riziko technologického uzamčení a vzniku závislosti na jediném dodavateli), přijetí suverénních datových center a začlenění zvýšených požadavků na správu dat do obchodních smluv.

Řešením je hybridní přístup

Suverenita dat přitom neznamená, že by se firmy měly vzdát dosavadních nebo budoucích investic do služeb veřejného cloudu. Řada poskytovatelů je schopna garantovat, že data jsou uložena a zpracována pouze v určité zemi (nebo v šířeji vymezené oblasti typu EU). Veřejný cloud lze také využívat pro méně důležité funkce a tím se nepřipravit o nesporné výhody této technologie.

Vhodným přístupem je proto analýza rizik a zajištění suverenity dat pro klíčové aplikace a data. V případě umělé inteligence znamená suverenita dat to, aby citlivá data používaná pro trénování a odvozování nových informací byla auditovatelná, spravovaná a chráněná. Vedle vlastní fyzické suverenity dat pak existuje také suverenita technologická, která obnáší například používané šifrovací technologie a přenositelnost dat.

Spíše než univerzální doporučení lze organizacím poradit, aby posuzovaly požadavky na suverenitu pro každou aplikaci zvlášť a zvolily hybridní přístup, snažily se nicméně omezit závislost na konkrétních poskytovatelích cloudových služeb a hyperškálovaných řešení. Pro mnoho pracovních úloh zůstává podle Paula Melmona veřejný cloud nejefektivnějším řešením. Naopak pokud jde o kritické pracovní úlohy, suverénní hostingové prostředí může být jedinou schůdnou možností. Řešením jsou proto hybridní strategie.

Investice do budoucnosti

Státy a podniky se do budoucna budou muset na modelech suverenity shodnout. Distribuované systémy nelze ponechat bez správy, stejně jako nelze všechny operace s daty uzavřít do suverénního území.

„Vzhledem k tomu, že EU investuje 200 miliard eur do infrastruktury umělé inteligence a stále větší pozornost se věnuje kritické národní infrastruktuře, je pravděpodobné, že se požadavky na suverenitu budou rozšiřovat. Budování nebo zavádění suverénní infrastruktury proto nyní organizacím zajišťuje pozici pro budoucnost, a to bez ohledu na současné předpisy,“ uzavírá Paul Melmon.

Rostoucí fond

Desetimiliardový investiční plán je pro Andreessen Horowitz největší investicí v dosavadní historii. Překonala investiční kolo z roku 2022, kdy v průběhu boomu technologického sektoru fond investoval devět miliard dolarů.

Tehdy fond výrazně vsadil na růst společností pracujících na umělé inteligenci, což mu vyneslo velmi rychlý výnos. Mezi společnostmi, na jejichž růstu se fond podílel, jsou například Databricks, evropský Mistral nebo zbrojně-technologická společnost Anduril Industries.

Výhodou fondu je i jeho personální propojení se současnou administrativou Donalda Trumpa. Bývalý partner fondu Scott Kupor je momentálně šéfem Úřadu pro civilní zaměstnance a Sriram Krishnan, další bývalý člen vedení fondu, je aktuálně hlavním poradcem Bílého domu pro problematiku umělé inteligence.

Žaloba vedle Perplexity míří i na litevskou společnost Oxylabs, texaský start-up SerpApi a bývalou ruskou botnetovou síť AWMProxy. Reddit je obviňuje z poskytování služeb, které měly pomáhat při skrytém stahování obsahu.

Společnost Perplexity na dotaz listu Financial Times uvedla, že žalobu zatím oficiálně neobdržela a že bude důrazně bránit právo uživatelů na svobodný a férový přístup k veřejným informacím. Firmu Reddit obvinila z útoku na otevřenost a veřejný zájem.

Dva zdroje Financial Times uvedly, že Reddit už dříve upozornil Perplexity na možné zneužití dat a nabídl společnosti dohodu o placeném partnerství podobnou té, kterou má s Googlem a OpenAI. Zakladatel Perplexity Aravind Srinivas však podle Financial Times dohodu odmítl.

Soudy v posledních měsících a letech obdržely desítky žalob k desítkám případů využívání autorsky chráněných textů při tréninku generativní AI. Reddit, který vstoupil na burzu v březnu 2024, už v červnu zažaloval firmu Anthropic, jež stojí za chatbotem Claude.

Americký mediální koncern Penske Media v září zažaloval Google ze skupiny Alphabet za souhrny od AI, které se zobrazují v čele vyhledávání. Tvrdí, že nelegálně využívají reportáže jeho titulů jako Rolling Stone nebo The Hollywood Reporter.

Anthropic nedávno souhlasil, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (31,5 miliardy korun) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů. Ti firmu obvinili, že bez jejich souhlasu využila jejich knih k tréninku chatbota Claude.

