Český kapitál míří do medicíny budoucnosti. Nový fond vsadí na AI půl miliardy
Moondust Ventures spouští fond zaměřený na digitální transformaci evropského zdravotnictví. U nového fondu za půl miliardy jsou i Češi.
Investiční společnost Moondust Ventures zakládá fond zaměřený na digitální transformaci evropského zdravotnictví. Moondust Ventures Digital Transformation Fund má být registrovaný v Lucembursku a jeho cílová velikost činí 20 milionů eur, tedy zhruba půl miliardy korun.
Fond se chce zaměřit na evropské startupy a scale-upy, které využívají umělou inteligenci, pokročilou datovou analytiku a digitální platformy ve zdravotnictví, medtechu, biotech oborech a navazujících segmentech. Podle oznámení společnosti má až 70 procent kapitálu směřovat do zdravotnických technologií s dopadem na kvalitu, dostupnost a udržitelnost péče.
Investice do AI a zdravotnických dat
Vznik fondu přichází v době, kdy se zdravotnictví v Evropě potýká se stárnutím populace, nedostatkem personálu a rostoucím tlakem na efektivitu. Právě tyto faktory podle Moondust Ventures vytvářejí prostor pro digitální řešení, která mohou zrychlit diagnostiku, zjednodušit provoz zdravotnických zařízení nebo lépe pracovat s daty.
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Fond chce vystupovat jako aktivní investor, nikoli pouze jako poskytovatel kapitálu. Zakladatelům firem má nabídnout také strategickou podporu, znalost zdravotnického prostředí a kontakty v oboru.
„Digitální transformace není jen o technologiích. Je o lidech, datech a odvaze měnit zavedené modely. Naším cílem je stát po boku zakladatelů, kteří chtějí zdravotnictví posunout o generaci dál,“ uvedl Marios Nicolettis, spoluzakladatel Moondust Ventures.
FONS JK Group drží polovinu Moondust Ventures
Fond vzniká ve spolupráci s FONS JK Group, která v Moondust Ventures drží padesátiprocentní podíl. Pro skupinu jde o další krok v rozšiřování aktivit ve zdravotnických technologiích. Do jejího portfolia patří mimo jiné společnosti STAPRO, Medila, Bionik a Lipidica.
FONS JK Group působí v oblasti zdravotnického IT, laboratorních služeb a technologických investic. Právě propojení investičního kapitálu s praktickou znalostí zdravotnictví má být jednou z výhod nového fondu.
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„Věříme v technologie, které mají skutečný dopad. Podpora fondu Moondust Ventures je pro nás investicí do budoucnosti zdravotní péče v Evropě,“ řekl Leoš Raibr, CEO STAPRO a FONS JK Group.
Cíl: řešení, která obstojí v reálném provozu
Moondust Ventures uvádí, že jeho tým má více než patnáct let společné zkušenosti v oblasti venture kapitálu, technologií a zdravotnictví. Fond zároveň podporuje mezinárodní síť poradců z prostředí klinické praxe, výzkumu, regulace a investic.
Podle společnosti má tato kombinace pomoci lépe rozpoznat nejen technologický potenciál jednotlivých projektů, ale i jejich šanci uspět v reálném zdravotnickém provozu. To je v oboru důležité, protože zdravotnické technologie musí kromě investorů přesvědčit také lékaře, nemocnice, regulátory a plátce péče.
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Zdravotnictví jako investiční téma
Digitální zdravotnictví se v posledních letech stává jedním z výrazných investičních směrů. Vedle umělé inteligence jde například o práci se zdravotnickými daty, vzdálený monitoring pacientů, laboratorní technologie, automatizaci administrativy nebo nástroje pro efektivnější řízení péče.
Nový fond Moondust Ventures chce právě na tyto oblasti navázat. Oznámení zatím mluví o cílové velikosti fondu, nikoli o tom, kolik kapitálu již bylo skutečně upsáno.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.