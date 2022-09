Summit o rozvoji: Město by mělo měnit své brownfieldy za hotové byty

Jak podpořit stavební rozvoj a řešit problémy metropole? To je hlavní téma aktuálního Summitu architektury a rozvoje, který se koná v pražském Obecním domě. Sdružení pro architekturu a rozvoj definuje osm bodů, které mají vést k cíli.

Prvním je nový metropolitní plán. „Prahu je nutné plánovat jako město pro dva miliony lidí,“ tvrdí sdružení. „Věřím, že se podaří schválit ho v příštím volebním období,“ prohlásil primátor Zdeněk Hřib. Dalším klíčovým bodem je dotažení nového stavebního zákona. „V tuto chvíli je novela projednávána v několika variantách. Stále není ukotveno postavení stavebních úřadů,“ prohlásil na summitu Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj. Podle něj bude příprava zákona akcelerovat.

Jako další klíčová témata jsou rozvoj brownfieldů. „Je spousta programů na rozvoj brownfieldů,“ uvedl Bartoš. Podle něj malé investice na počátku přinášejí obrovský multiplikační efekt.

Dalším tématem summitu je spolupráce Prahy a soukromého sektoru. Jedna z tezí zní, že hlavní město má mnoho jiných úkolů než stavět vlastní byty. Nicméně si může směnou nevyužitých veřejných pozemků a brownfieldy za byty, které postaví soukromí investoři, vytvořit velmi silný fond vlastního bydlení.

Tuto myšlenku podpořil i Dušan Kunovský, majitel společnosti Central Group, největšího stavebníka bytů v Česku. „Každý byt přináší státu asi jeden a půl milionu korun,“ říká Kunovský. Podle něj by bylo dobré, aby se na revitalizaci brownfieldů podílel stát. Zároveň doporučuje, aby se DPH z výstavby nových bytů snížilo z patnácti na deset procent. Zbývajících pět procent by se staly příjmem obcí, na jejich území byty vznikají.

Dalším tématem summitu je ochrana životního prostředí a památek. „Společenská kontrola staveb je potřebná, ale rozvoj metropole nemůže být rukojmím různých aktivistických skupin,“ tvrdí Sdružení pro architekturu a rozvoj.

