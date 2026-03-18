Passer začal stavět největší kancelářský projekt v Praze

Sequoia
Passerinvest Group, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Passerinvest Group Radima Passera zahájila výstavbu nové administrativní budovy Sequoia v pražských Roztylech. Jde o největší kancelářskou budovu, která se v současnosti v Praze staví pro volný trh. Za dva roky nabídne 33 tisíc metrů pronajímatelné plochy.

V pražských Roztylech začala stavba jednoho z největších kancelářských projektů posledních let. Radim Passer ve středu dopoledne symbolicky poklepal kladívkem na základní kámen nové kancelářské budovy, která vyrůstá mezi křižovatkou pražského okruhu s dálnicí D1 a Krčským lesem. Půjde o monumentální a také technologicky aktuálně nejvyspělejší budovu o délce téměř dvou set metrů.

Jedenáctipodlažní budovu navrhlo architektonické studio A8000 pod vedením architekta Martina Krupauera, který mimo jiné vede tým, který připravuje projekt Vltavské filharmonie. Na výstavbě se již pracuje, datum dokončení míří na první polovinu roku 2028.

Na projektu se podílejí dva investoři, společnosti Passerinvest Group a Gemo Jaromíra Uhýrka, která je zároveň zhotovitelem stavby. Passer si drží v projektu většinový podíl.

Nájemce žádný, ambice velké 

Architektonicky inovativní budova bude mít jedenáct nadzemních a čtyři podzemní podlaží. Součástí projektu je velká střešní terasa se zelení a relaxační zóny. Díky umístění na hlavní pražské cyklostezce bude nájemcům k dispozici kolárna se šatnami a sprchami.

„V současné době stavíme a připravujeme nejvíce projektů v jeden čas za celou dobu našeho podnikání. Dva multifunkční objekty Hila a Orion stavíme na Brumlovce, Sequoia představuje náš další zcela nový administrativní projekt, který posouvá standardy současného trhu,“ říká Radim Passer, zakladatel a šéf Passerinvest Group.

Budova, která bude za dva roky stát na velmi viditelném místě a která má ambici stát se jednou z dominant Prahy, ještě nemá ani jednoho nájemce. „Je to spekulativní projekt,“ přiznává Eduard Forejt, ředitel developmentu Passerinvestu. Jde o neobvyklý přístup, kancelářské projekty v Česku totiž obvykle vznikají, až když se pro ně najde klíčový nájemce. Vzhledem k faktu, že v Praze se v posledních letech kanceláře téměř vůbec nestaví a poptávka převyšuje nabídku, dává plán smysl.

Moderní technologie v hlavní roli

Investice do projektu bude kolem čtyř miliard korun, polovinu zainvestují oba hlavní investoři. Budova bude vybavena tepelnými čerpadly, fotovoltaickými panely a sálavými stropy, což zajistí nízkou spotřebu energie. O výši nájmu se ve společnosti zatím diskutuje, částka by podle aktuálních úvah měla začínat na 23,50 eura za metr čtvereční s tím, že nízké náklady na servis, osvětlení a energie, ušetří nájemcům dvě až čtyři eura.

Sequoia navazuje na již dokončený projekt administrativní budovy Roztyly Plaza a čtyřhektarový revitalizovaný park Nové Roztyly. Po dostavění budovy chystá Passer v přilehlém prostoru residenční výstavbu, projekt Arboretum.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Microsoft zvažuje žalobu na OpenAI. Přitom ve startupu drží největší podíl

Zakladatel OpenAI Sam Altman
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Na OpenAI se řítí další soudní spor. Podobné problémy přitom oddalují potenciální vstup na burzu, k němuž mohlo dojít již letos.

V sektoru AI se denně odehrává řada důležitých událostí. Vedle těch technických a technologických také právní. A k jedné z takových se nyní schyluje. Microsoft totiž podle listu Financial Times zvažuje žalobu na startup OpenAI, který je tvůrcem a provozovatelem modelu GPT. Důvodem jsou smlouvy mezi OpenAI a Amazonem a Microsoft se obává, že přijde o část exkluzivity, kterou na využívání modelu GPT drží. Paradoxně Microsoft v této firmě drží 27procentní podíl a je největším investorem.

Předmětem případné soudní pře je novinka Amazon Web Services nazvaná Frontier, na níž AWS spolupracuje právě s OpenAI díky investici ve výši 50 miliard dolarů, kterou AWS OpenAI poskytla. Služba má umožňovat fungování takzvaných AI agentů na produktech a službách využívajících AWS.

Exkluzivita do roku 2032

To přitom teoreticky naráží na loňské ujednání mezi OpenAI a Microsoftem, který za snížení podílu ve firmě z původních 49 procent na aktuálních zhruba 27 procent získal exkluzivitu na to, že veškeré AI cloudové služby, které OpenAI bude v budoucnu nabízet, pojedou na řešení Microsoftu Azure. A to až do roku 2032.

„Jde o mimořádně výhodné ujednání pro Microsoft, kterému cloudové AI služby OpenAI pomohly dosáhnout rekordních tržeb,“ uvádí server FT.com. „Známe naši smlouvu. Pokud ji poruší, zažalujeme je. Pokud Amazon a OpenAI chtějí vsadit na kreativitu svých smluvních právníků, vsadil bych na nás, ne na ně,“ cituje server zdroj obeznámený s kauzou.

Jenomže podle druhé strany nemusí jít o tak jasný případ, jak si Microsoft v tuto chvíli myslí. Microsoft totiž údajně může čelit antimonopolnímu řízení právě kvůli svému cloudovému byznysu, a to nejen v USA, ale také v Evropské unii a ve Velké Británii.

Jde o slovíčka. Za miliardy

Jednou ze strategií, jak Amazon a OpenAI chtějí obejít licence Microsoftu, je používání správných slov. Microsoft totiž má licencovaný přístup prostřednictvím API, Amazon tak musí celý systém stavět jinak. A také jej jinak marketovat.

„Aby se Amazon vyhnul problémům s Microsoftem, vydal interní nařízení, jak celý systém nazvaný Stateful Runtime Environment (SRE) popisovat,“ uvádí FT.com. „Zaměstnanci AWS mohou klientům říkat, že SRE je poháněno, propojeno nebo umožněno OpenAI. Ale mají zakázáno tvrdit, že SRE umožňuje přístup do ChatuGPT, nebo si jej ‚volá‘ prostřednictvím API,“ stojí podle FT.com v dokumentu. Zároveň je prý zásadní, aby zaměstnanci netvrdili, že AWS má přístup k nenovějším modelům OpenAI.

Problém pro IPO

Pokud by pře skutečně skončila u soudu, bude to podle Financial Times další zásadní rána pro případný vstup OpenAI na burzu, k němuž podle různých indicií mohlo dojít již letos. Valuace jednoho z nejhodnotnějších startupů světa po nejnovějším a velmi úspěšném kole financování narostla na zhruba 850 miliard dolarů a hodnota firmy po IPO by téměř jistě překročila hranici bilionu dolarů.

Vedle tohoto případného soudu ale OpenAI čelí ještě sledované žalobě ze strany Elona Muska, který patřil ke spoluzakladatelům OpenAI, ale po několika letech se s hlavní figurou startupu Samem Altmanem rozešli ve zlém.

Podle žaloby Muska se Altman zpronevěřil původní neziskové myšlence, s níž OpenAI založili a na níž firma vyrostla a vytvořila úspěšný GPT model. Tomu ostatně odpovídá i loňská zásadní transformace společnosti: vznikla nová entita, v níž původní neziskovka (OpenAI Foundation) získala 26procentní podíl, Microsoft, který v původní entitě držel 49procentní podíl, získal 27 procent a zbývajících 43 procent drží zaměstnanci a ostatní investoři, zejména SoftBank, NVIDIA či Thrive Capital.

Raškův Natland spojuje síly s advokátem Eisenreichem. Míří na byznys v problémech

Raškův Natland spojuje síly s advokátem Eisenreichem. Míří na byznys v problémech
ilustrační foto, iStock
nst
nst

Firmy v problémech, dluhy a insolvence. Právě na tyto situace míří nový projekt Natlandu a advokáta Jana Eisenreicha.

Investiční skupina Natland vstupuje hlouběji do byznysu s problémovými firmami a dluhy. Spojuje se s advokátem Janem Eisenreichem a zakládá novou platformu Solvance Recovery Partners. Ta se má zaměřit na složité případy – od správy pohledávek přes restrukturalizace až po insolvence. Ambicí je zasahovat tam, kde už běžné poradenství nestačí a kde hrozí ztráta hodnoty firem či aktiv. Uvedla to skupina Natland v tiskové zprávě. 

Nová platforma reaguje na rostoucí počet složitých dluhových situací ve firmách. Podle zakladatelů se navíc často řeší příliš pozdě.

„Sledujeme trend, kdy firmy a jejich věřitelé začínají situaci řešit až na poslední chvíli. To často vede k neřízené insolvenci a zbytečným ztrátám,“ říká advokát Jan Eisenreich.

Právě včasný zásah má být hlavní přidanou hodnotou projektu. Solvance chce kombinovat právní služby, financování i manažerské řízení krizových situací.

Kombinace práva, peněz a řízení

Platforma má stát na propojení právní expertizy a kapitálu. Vedle právního řešení insolvence chce zajistit i financování a aktivní řízení restrukturalizací.

„Honza Eisenreich je pro nás partnerem, který kombinuje hlubokou znalost trhu s respektem v odborné komunitě. Dokáže vyhledávat příležitosti a přetavovat je v udržitelné právně-finanční struktury. Jeho reputace nám dává důvěru ve společný projekt,“ uvedl zakladatel Natlandu Tomáš Raška.

Skupina Natland má více než dvacetiletou zkušenost s investicemi do středně velkých podniků, realit či finančních služeb. V minulosti se věnovala i správě pohledávek nebo financování sporů.

Dluhopisové krize jako varování

Impulzem pro vznik projektu jsou i problémy z posledních let, zejména pády firem financovaných dluhopisy. „Viděli jsme řadu insolvencí velkých skupin, zejména v segmentu dluhopisářů. Máme za to, že to může být jen část celkového problému,“ říká Eisenreich. Podle něj tak roste prostor pro specializované hráče, kteří dokážou řídit složité situace mezi věřiteli, dlužníky a investory.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

