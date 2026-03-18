Passer začal stavět největší kancelářský projekt v Praze
Společnost Passerinvest Group Radima Passera zahájila výstavbu nové administrativní budovy Sequoia v pražských Roztylech. Jde o největší kancelářskou budovu, která se v současnosti v Praze staví pro volný trh. Za dva roky nabídne 33 tisíc metrů pronajímatelné plochy.
V pražských Roztylech začala stavba jednoho z největších kancelářských projektů posledních let. Radim Passer ve středu dopoledne symbolicky poklepal kladívkem na základní kámen nové kancelářské budovy, která vyrůstá mezi křižovatkou pražského okruhu s dálnicí D1 a Krčským lesem. Půjde o monumentální a také technologicky aktuálně nejvyspělejší budovu o délce téměř dvou set metrů.
Jedenáctipodlažní budovu navrhlo architektonické studio A8000 pod vedením architekta Martina Krupauera, který mimo jiné vede tým, který připravuje projekt Vltavské filharmonie. Na výstavbě se již pracuje, datum dokončení míří na první polovinu roku 2028.
Na projektu se podílejí dva investoři, společnosti Passerinvest Group a Gemo Jaromíra Uhýrka, která je zároveň zhotovitelem stavby. Passer si drží v projektu většinový podíl.
Nájemce žádný, ambice velké
Architektonicky inovativní budova bude mít jedenáct nadzemních a čtyři podzemní podlaží. Součástí projektu je velká střešní terasa se zelení a relaxační zóny. Díky umístění na hlavní pražské cyklostezce bude nájemcům k dispozici kolárna se šatnami a sprchami.
„V současné době stavíme a připravujeme nejvíce projektů v jeden čas za celou dobu našeho podnikání. Dva multifunkční objekty Hila a Orion stavíme na Brumlovce, Sequoia představuje náš další zcela nový administrativní projekt, který posouvá standardy současného trhu,“ říká Radim Passer, zakladatel a šéf Passerinvest Group.
Radim Passer, jeden z nejbohatších Čechů, vytvořil fenomén pražské Brumlovky – místa, kde se v moderních kancelářských budovách soustředila smetánka nadnárodních firem. Mezi nimi například Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další.
Budova, která bude za dva roky stát na velmi viditelném místě a která má ambici stát se jednou z dominant Prahy, ještě nemá ani jednoho nájemce. „Je to spekulativní projekt,“ přiznává Eduard Forejt, ředitel developmentu Passerinvestu. Jde o neobvyklý přístup, kancelářské projekty v Česku totiž obvykle vznikají, až když se pro ně najde klíčový nájemce. Vzhledem k faktu, že v Praze se v posledních letech kanceláře téměř vůbec nestaví a poptávka převyšuje nabídku, dává plán smysl.
Moderní technologie v hlavní roli
Investice do projektu bude kolem čtyř miliard korun, polovinu zainvestují oba hlavní investoři. Budova bude vybavena tepelnými čerpadly, fotovoltaickými panely a sálavými stropy, což zajistí nízkou spotřebu energie. O výši nájmu se ve společnosti zatím diskutuje, částka by podle aktuálních úvah měla začínat na 23,50 eura za metr čtvereční s tím, že nízké náklady na servis, osvětlení a energie, ušetří nájemcům dvě až čtyři eura.
Sequoia navazuje na již dokončený projekt administrativní budovy Roztyly Plaza a čtyřhektarový revitalizovaný park Nové Roztyly. Po dostavění budovy chystá Passer v přilehlém prostoru residenční výstavbu, projekt Arboretum.
Rok 2026 přinese do Prahy viditelné změny. Dokončení Dvoreckého mostu, start nových tramvajových tratí a pokračující výstavba v bývalých brownfieldech posunou město do další fáze rozvoje. Současně se chystá schválení Metropolitního plánu, který má zrychlit povolování staveb a změnit podobu metropole.
V nejvyšším patře věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse z projektu Nový Rohan. Interiér navrhla designérka Lucie Koldová, dokončení je plánováno na začátek roku 2028.
