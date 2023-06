FOTOGALERIE: Muskův fenomén Tesla má 20 let. Léta čekal na zisk, málem zbankrotoval – a přece změnil svět

Před 20 lety, 1. července 2003, byla v třicetitisícovém kalifornském San Carlos v Silicon Valley založena nenápadná firma s cílem vyrábět malé sportovní elektrické roadstery (na hlavním snímku). Trvalo jí pět let, než s výrobou začala, ale téměř okamžitě změnila globální trh s elektromobily jako nikdo jiný, i když s auty zcela jiného ražení. Jmenuje se Tesla - a ne, u jejího založení ještě nebyl Elon Musk.

Společnost založili Martin Eberhard a Marc Tarpenning. Důvodem byla víra, že elektromobily mohou být úspornější než auta se spalovacím motorem, i to, že na trhu elektromobilů tehdy vznikla velká díra poté, co General Motors v roce 2003 stáhla všechny své elektromobily EV1 - první sériově vyráběné elektrické vozidlo moderní éry. Auta na elektrický pohon totiž byla původně po vynálezu automobilu více než zdatným soupeřem těch benzínových až do poloviny 20. let, než na dlouhé desítky let souboj prohrála kvůli vysokým nákladům na provoz.

Jak vypadaly začátky Tesly? Podívejte se ve fotogalerii:

Téměř všech 105 milionů dolarů počátečního kapitálu Tesly pocházelo od bohatých kalifornských idealistů a rizikových investorů. V roce 2004 k nim přibyl i Elon Musk, který do firmy hned v prvním kole financování investoval 6,5 milionů dolarů z vlastních zdrojů a v dalších kolech financování pak další desítky milionů dolarů, popsala před lety začátky firmy agentura Bloomberg. Do ledna 2009 Tesla získala od investorů 187 milionů dolarů, ačkoli prodala pouhých 147 vozů.

„Silicon Valley je nejlepší na světě ve všem, co dělá,“ byl už tehdy Musk přesvědčen o smyslu své investice, na kterou získal peníze prodejem podílu v úspěšně společnosti PayPal, kterou zakládal. Výše investice mu rovnou vynesla místo předsedy představenstvo Tesly a posléze šéfa firmy, kterým je dodnes.

Ve frontě na první roadstery stáli Clooney či Schwarzenegger

A přestože výroba sportovních roadsterů začala až v roce 2008, dokázala začínající firma udělat kolem svých aut takové haló, že ještě před zahájením sériové výroby roadsteru za 98 tisíc dolarů se tvořily dlouhé pořadníky zájemců.

A ne ledasjakých - byly mezi nimi i celebrity jako herec George Clooney, bývalý herec a tehdejší kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger a zakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin. „Chtěli být prvními ve svém okolí, kdo bude vlastnit děsivě tichý vůz, který dokáže raketově zrychlit z 0 na 100 za čtyři sekundy," podotkl tehdy Bloomberg.

Jak vypadaly původní modely Tesla Roadster v roce 2010? Podívejte se:

Musk také tehdy tvrdil, že dlouhodobým strategickým cílem Tesly je vyrábět cenově dostupná auta pro masový trh s něžnou kolem 20 tisíc dolarů, a že po roadsteru přijdou „běžnější" modely. Ale tato vize se rychle změnila, stejně jako vedení firmy. Roadster se vyráběl jen do roku 2012 a podle dostupných informací se jej prodalo 2450 kusů. V témže roce jej postupně ve výrobě a prodejích nahradil dosavadní Model S. A v lednu 2008 skončili v Tesle i oba otcové zakladatelé Eberhard a Tarpenning.

Vzlety a pády Tesly i Muska

Z Tesly se stala vizionářská technologická firma, která už dávno nevyrábí jen elektromobily, ale vstoupila na trh baterií a solárních technologií. Na začátku globální finanční krize a kvůli propadu zakázek se přitom na konci roku 2008 ocitla na pokraji bankrotu. Tomu se jen těsně vyhnula, když si na poslední chvíli zajistila financování ve výši 40 milionů dolarů.

Elon Musk se díky akciím Tesly stal nejbohatším člověkem na světě, kvůli propadu akcií Tesly o post loni v prosinci přišel, aby se na něj ale zanedlouho vrátil. Kvůli své „twitterové prostořekosti“ na téma, že odkoupí akcie Tesly do čistě svého soukromého vlastnictví čelil žalobě od Americké komise pro burzy a cenné papíry (SEC), která jej stála post šéfa představenstva Tesly (generálním ředitelem ale zůstat mohl) a 20 milionů dolarů zaplacené pokuty.

Šestnáct let ve ztrátě

Přes potíže s výkyvy cen akcií i produkce čistý zisk Tesly ve čtvrtém čtvrtletí loňského vzrostl meziročně o 59 procent na dalších rekordních 3,69 miliardy dolarů (80,4 miliardy korun). To je pro firmu a její investory obzvláště cenné proto, že až do roku 2019 se i přes svou obrovskou tržní kapitalizaci neustále potácela ve ztrátách. Za celý rok loni dodala rekordních 405 278 vozů, byť nesplnila svůj cíl, že meziročně zvýší prodej o 50 procent.

Tesla si ale obecně v posledních letech vede lépe než zbytek odvětví a zvyšuje tržby a zisk na nové rekordy. Lépe než konkurenti zvládla pandemii a problémy s globálním dodavatelským řetězcem a chystá další investice. V únoru oznámila firma plány na vybudování další gigafactory v mexickém Monterrey, podle zatím nepotvrzených informací také Tesla jedná o další továrně v Evropě, konkrétně ve Francii či Španělsku. Pozici nejhodnotnější automobilky světa ještě nějakou dobu rozhodně udrží.

Jak šel čas aneb Historie Tesly v datech:

1. července 2003 - firmu pod názvem Tesla Motors založili Martin Eberhard a Marc Tarpenning v kalifornském San Carlos. Status spoluzakladatelů později získali i J. B. Straubel, Ian Wright a Elon Musk;

únor 2004 - v prvním kole financování přispěl Elon Musk 6,5 miliony dolarů a stal se předsedou představenstva;

srpen 2007 - firmu opouští zakladatel Martin Eberhard;

listopad 2007 - generálním ředitelem se stal izraelský inženýr Ze´ev Drori;

březen 2008 - zahájena sériová výroba roadsterů;

říjen 2008 - Musk převzal pozici generálního ředitele;

prosinec 2008 - firma si zajistila financování ve výši 40 milionů dolarů a vyhnula se bankrotu;

květen 2009 - Mercedes Daimler převzal 10procentní podíl v automobilce;

červen 2009 - Tesla obdržela půjčku od federálního ministerstva energetiky ve výši 465 milionů dolarů; splatila ji do května 2013;

21. května 2010 - Tesla oznámila strategické partnerství s Toyotou, která souhlasila s nákupem kmenových akcií Tesla v hodnotě 50 milionů dolarů;

29. června 2010 - Tesla vstoupila na burzu Nasdaq. Nabídla 13,3 milionu akcií za 17 dolarů za akcii. Společnost získala 226,1 milionu dolarů. Akcie uzavřely na 23,89 dolaru, což Teslu ocenilo na 2,2 miliardy dolarů.

2010 - firma přesunula sídlo do Palo Alto v Kalifornii;

2012 - začalo budování sítě rychlonabíjecích stanic Supercharger, v ČR se první objevila o čtyři roky později. K červnu 2022 Tesla provozuje 36 165 Superchargerů na 3971 stanicích po celém světě.

duben 2015 - Tesla představila obří dobíjecí baterii pro domácnosti Powerwall a baterii pro komerční použití Powerpack;

14. října 2015 - firma představila asistenční systém pro řidiče Autopilot;

květen 2016 - první smrtelná nehoda Tesly při použití Autopilota v Modelu S;

červen 2016 - Tesla oznámila plány na nákup společnosti pro solární instalace Solar City za 2,6 miliardy dolarů; smlouva byla uzavřena v listopadu 2016;

únor 2017 - firma se přejmenovala na Tesla Inc.; změna měla odrážet skutečnost, že Tesla neprodává již jen automobily;

srpen 2018 - Musk na Twitteru napsal, že zvažuje převzetí Tesly do soukromého vlastnictví za 420 dolarů na akcii. Byl kvůli tomu vyšetřován Americkou komisí pro burzy a cenné papíry, která jej zažalovala kvůli klamání veřejnosti.

Spor skončil urovnáním, Musk musel odstoupit z postu šéfa představenstva a on i firma zaplatili pokutu 20 milionů dolarů. Generálním ředitelem automobilky ale Musk zůstal. Soud jej definitivně zprostil obvinění až v únoru 2023.

červenec 2020 - firma oznámila, že poprvé byla v zisku čtyři čtvrtletí v řadě;

říjen 2021 - po nárůstu cen akcií Tesly překonala tržní kapitalizace firmy hranice jednoho bilionu dolarů, což se předtím podařilo pouze Applu, Googlu, Amazonu a Microsoftu;

prosinec 2021 - Tesla přesunula své sídlo - stejně jako Musk své bydliště - do Austinu v Texasu, podle všeho zejména kvůli výhodnějším daním;

leden 2023 - Tesla snížila ceny svých vozidel ve Spojených státech a některých evropských zemích až o 20 procent, aby podpořil poptávku; poté ceny snížila ještě několikrát;

Modely Tesly:

model představen sériový prodej Roadster 19. července 2006 2008-2012 Model S březen 2009 od června 2012 Model X únor 2012 od září 2015 Model 3 březen 2016 od července 2017 nákladní vůz Semi listopad 2017 zatím ne Roadster 2. generace listopad 2017 zatím ne Model Y březen 2019 od března 2020 Cybertruck listopad 2019 zatím ne

Hlavní továrny Tesly:

kdy název místo produkce 2006-2011 Lotus Cars Hethel, V. Británie Roadster 2006-2008 Menlo Park Menlo Park, Kalifornie, USA Roadster od 2010 Tesla Factory Fremont, Kalifornie, USA Model S, Model X, Model 3, Model Y od 2016 Gigafactory 1 Storey County, Nevada, USA baterie, Powerwall, Powerpack, Megapack od 2017 Gigafactory 2 Buffalo, stát New York, USA solární panely, střechy, superchargery od 2019 Gigafactory 3 Šanghaj, Čína Model 3, Model Y od 2022 Gigafactory 4 Berlín, Německo Model 3, Model Y, baterie od 2022 Gigafactory 5 Austin, Texas Model 3, Model Y, Semi únor 2023 Gigafactory 6? Monterrey, Mexico oznámen plán na stavbu

pramen: businessinsider.com, čtk, wikipedie, bloomberg

