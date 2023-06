Když Volkswagen, tak i Tesla. Americká automobilka chce vlastní gigafactory ve španělské Valencii

Španělská Valencie by se brzy mohla stát evropskou kolébkou elektromobility. Před rokem oznámil Volkswagen, že tam chce mít svoji gigafactory. Nyní na veřejnost probublávají informace, že stejný plán má i automobilka Tesla Elona Muska.

Americká automobilka Tesla jedná s úřady ve španělské Valencii o výstavbě továrny na výrobu elektromobilů. Informoval o tom španělský list Cinco Días, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací. List Levante-EMV už ve středu uvedl, že nejmenovaná firma hodlá ve Valencii do výroby elektromobilů investovat více než 4,5 miliardy eur (přes 100 miliard korun).

Španělská Valencie by se tak mohla stát novou kolébkou elektomobility. Gigafactory tam totiž chce postavit i Volkswagen. Jako možnou variantu to zažuje i indický konglomerát Tata Group.

Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, je největším výrobcem elektromobilů na světě. V Evropě má firma zatím pouze jednu továrnu, a to v braniborské obci Grünheide nedaleko Berlína. Továrna zahájila provoz loni v březnu, v současnosti zaměstnává více než 10 tisíc lidí.

Tesla v letošním prvním čtvrtletí zvýšila celosvětový odbyt meziročně o 36 procent na rekordních 422 875 vozů. Čistý zisk jí ale klesl o 24 procent na 2,5 miliardy dolarů (zhruba 55 miliard korun), což byl důsledek výrazného zlevňování aut.

