Tesla si objednala speciální skla za miliony dolarů, a neví proč. Zkoumá, jestli kvůli nové Muskově obří vile

Vedení Tesly začalo vyšetřovat, na co byly určeny tuny speciálního velkoformátového skla, které si firma objednala za miliony dolarů. Jednou z hypotéz je, že měly tvořit fasádu nového obřího domu, který měl vzniknout nedaleko Austinu pro šéfa automobilky Elona Muska a zda a jak to souvisí s Muskovým plánem výstavby zcela nového města pro zaměstnance Tesly či SpaceX zvaného Snailbrook, uvedl deník The Wall Street Journal.

Uvnitř Tesly byl známý jako „Projekt 42“, který počítal s vybudováním obrovské prosklené budovy poblíž sídla automobilky v texaském Austinu, ale mimo hlavní město. Interně byl tajný projekt popsán jako dům pro generálního ředitele Elona Muska, napsal deník The Wall Street Journal. A to by byl problém – použitím firemních peněz na soukromé účely by se mohl Musk dopustit nekalého činu, dodal deník.

Plány projektu, na kterém zaměstnanci Tesly diskrétně pracovali minulý rok, se postupem času měnily, řekli WSJ lidé obeznámení s věcí. Jeden koncept ukazoval strukturu ve tvaru zkrouceného šestiúhelníku s továrnou Tesly v pozadí. Další pak měl podobu rozlehlého proskleného kvádru s obytnou čtvrtí v okolí, přičemž hlavní objekt vypadal, že zahrnuje ložnice, koupelny a kuchyně, uvedly zdroje deníku WSJ. V jednu chvíli se mezi zaměstnanci objevily i spekulace, že by součástí Projektu 42 mohlo být muzeum.

K čemu potřebujeme tolik skla, ptají se zaměstnanci

Zakázka za miliony dolarů na specializované sklo – typ velkoformátových panelů používaných na fasádách budov – vyvolala u některých zaměstnanců obavy, k čemu budou materiály použity. Poté členové představenstva Tesly prošetřovali, zda nebyly zneužity zdroje společnosti a zda v tom hrál roli sám Musk. V rámci interního šetření také vedení Tesly zkoumalo, kolik času zaměstnanci na projektu strávili času.

Výsledek vyšetřování ve firmě a stav projektu se zatím nepodařilo zjistit. Tesla, Musk a Robyn Denholm, který je předsedou představenstva Tesly, na žádosti deníku WSJ o komentář nereagovali.

Zásady společností týkající se toho, co tvoří osobní nebo profesní výdaje vedoucích pracovníků velkých firem, se liší v závislosti na firmě a mohou mít širokou volnost, říkají podle WSJ odborníci na správu a řízení společností. Kompenzační balíčky mohou zahrnovat přístup k firemnímu letadlu, pomoc od finančního poradce nebo třeba členství v prestižním country klubu.

Experti také říkají, že pro správní rady je vzácnější podepisovat souhlas s používáním firemních finančních prostředků pro osobní bydlení, ačkoli se to může stát v souvislosti s částmi domů využívaných jinak k pracovním účelům.

Muskovy plány na utopické město Snailbrook

Gigatovárna Tesly u Austinu je klíčovou součástí Muskova expandujícího obchodního impéria ve státě „osamělé hvězdy“, v němž sídlí i továrny společností SpaceX a Boring Company. Musk a zaměstnanci jeho společností již dříve více či méně konkrétně popsali vizi „utopického města“ s názvem Snailbrook podél řeky Colorado v okrese Bastrop, asi 55 kilometrů jihovýchodně od Austinu, uvedl The Wall Street Journal začátkem tohoto roku.

Nové město Snailbrook Elona Muska u Austinu v americkém Texasu. zdroj: profimedia.cz

Muskova vize spočívá ve vytvoření jakéhosi utopického městečka v sousedství jeho továren Tesla, SpaceX a Boring Company, kde by jejich zaměstnanci mohli žít a pracovat. Muskovi spolupracovníci v souvislosti také hledali nemovitost v oblasti Austinu právě i pro jejich šéfa, uvedl deník.

