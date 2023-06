Zapomeňte na Teslu. Tohle jsou nejluxusnější elektromobily světa

Zatímco Tesla Elona Muska ceny svých modelů snižuje, jiné značky sázejí na opačnou strategii. A podobně jako na Bugatti Veyron mají jen ti skutečně nejbohatší, v kategorii elektromobilů již existují klenoty, které si obyčejný smrtelník nikdy nedopřeje. Ostatně třeba takový vůz Aspark Owl stojí podle portálu TopSpeed na 3,5 milionu dolarů, tedy podle aktuálního kurzu více než 77 milionů korun. Navíc jich je pouhých 50.

Aspark Owl za 3,5 milionu dolarů

Aspark Owl je revoluční elektromobil, který přináší do světa automobilů neuvěřitelnou rychlost a výkon. Vyvinutá japonskou společností Aspark, tento elektrický supersportovní vůz vzbudil ohromný zájem a stal se jedním z nejvíce diskutovaných vozů svého druhu.

Podívejte se na nejluxusnější elektromobily světa

Jedním z nejvíce pozoruhodných prvků elektromobilu Aspark Owl je jeho extrémní akcelerace. S ohromující rychlostí dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za pouhých 1,69 sekundy, čímž překonává všechny dosavadní rekordy. Je to důsledek výkonného elektrického pohonu a nízké hmotnosti díky použití karbonových kompozitních materiálů. Tento neuvěřitelný výkon umožňuje Aspark Owl být jedním z nejrychlejších vozidel na světě.

Lotus Evija za 2,3 milionu dolarů

Evija, která byla poprvé představena v roce 2019, je pojmenována po hindském slově, které znamená „první věc“. A právě tento název odpovídá pozici Evije jako prvního elektrického vozidla od Lotusu. Automobil se pyšní velmi elegantním a agresivním designem, který je typický pro značku Lotus.

Jednou z nejvýraznějších vlastností Evije je její výkon. S celkovým výkonem 2000 koňských sil a 1700 Nm točivého momentu se jedná o jednoho z nejvýkonnějších sériově vyráběných automobilů na světě. Díky těmto výkonným číslům dokáže Evija zrychlit z 0 na 100 km/h za méně než 3 sekundy, což ji řadí mezi nejrychlejší automobily na trhu.

Jako elektrický automobil je Evija vybavena baterií s kapacitou 70 kWh, což jí umožňuje dosáhnout dojezdu přibližně 400 kilometrů na jedno nabití. Navíc je Evija vybavena technologií rychlého dobíjení, která umožňuje nabíjet baterii až na 80% kapacity za pouhých 18 minut. To je obrovský pokrok ve srovnání s tradičními dobíjecími systémy.

Pininfarina Battista za 2,25 milionu dolarů

Pininfarina Battista je elektrický supersportovní automobil, který se stal jedním z nejvíce očekávaných vozidel na trhu. Navržen a vyroben italskou automobilkou Automobili Pininfarina, která je odnoží slavné designové společnosti Pininfarina, tento automobil představuje vrchol inovace a elegance.

Pininfarina Battista je poháněn čtyřmi elektromotory, které se nacházejí na každém kole. Tato elektrická pohonná jednotka je schopna generovat ohromující výkon až 1900 koňských sil (1400 kW). Díky tomu se Battista stává jedním z nejvýkonnějších osobních automobilů na světě. Dosažení rychlosti 100 km/h trvá méně než 2 sekundy a maximální rychlost je přes 350 km/h. Tento výkon umožňuje Battistovi rivalizovat s tradičními benzínovými supersportovními vozy, přičemž nabízí zároveň nulové emise a úžasný výkon bez ohledu na palivo.

Rimac Nevera za 2,1 milionu dolarů

Jedním z hlavních taháků Nevera je jeho bezkonkurenční výkon. Tento elektrický zázrak je poháněn čtyřmi elektromotory, které mu umožňují dosáhnout výkonu až 1914 koní (1408 kW). Díky této síle dokáže Nevera zrychlit z 0 na 100 km/h za pouhé 1,85 sekundy. Maximální rychlost vozidla je ohromujících 412 km/h, což z něj činí jednoho z nejrychlejších automobilů na trhu.

Dalším zásadním prvkem Rimac Nevera je jeho bateriový systém. Automobil je vybaven nejnovější generací lithium-iontových baterií s kapacitou 120 kWh. To poskytuje Neverě obdivuhodný dojezd až 550 km na jedno nabití, což je ve srovnání s jinými elektrickými vozidly impozantní číslo. Rovněž je možné rychle dobít baterie na 80% kapacity za pouhých 19 minut pomocí rychlonabíjecího systému.

Deus Vayanne za 2 miliony dolarů

Deus Vayanne je automobil, který redefinuje pojmy luxusu, výkonu a inovace. Tento automobil vychází ze společnosti Deus Motors, která je známá svými inovativními a futuristickými designy. Deus Vayanne není jen vozidlo, je to umělecké dílo na kolech, které spojuje nejnovější technologické pokroky s neuvěřitelným výkonem a luxusem.

Jedním z nejvýraznějších prvků Deus Vayanne je jeho unikátní design. Automobil má aerodynamické křivky a futuristické linie, které okouzlují na první pohled. Jeho agresivní přední maska s výraznými LED světlomety a chromovaným ozdobným prvkem dodává vozidlu elegantní a dynamický vzhled. Každý detail byl pečlivě promyšlen, aby vytvořil nezapomenutelný estetický dojem.

Pod kapotou Deus Vayanne se skrývá působivá síla. Tento automobil je vybaven neuvěřitelně výkonným elektromotorem, který dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za pouhých několik sekund. Díky pokročilým technologiím v oblasti baterií a energetického managementu dokáže Deus Vayanne ujet na jedno nabití velkou vzdálenost, což z něj činí ideální volbu pro dlouhé cesty.

Hispano Suiza Carmen Boulogne za 2 miliony dolarů

Hispano Suiza Carmen Boulogne je mistrovské dílo, které ztělesňuje dokonalé spojení nadčasové elegance a nejmodernější technologie. Společnost Hispano Suiza, renomovaný španělský výrobce luxusních automobilů, má bohatou historii trvající více než sto let a Carmen Boulogne je důkazem jejího odhodlání vyrábět výjimečné vozy.

Pod kapotou tohoto výjimečného vozu se ukrývá vysoce výkonná elektrická pohonná jednotka, která poskytuje vzrušující výkon. Díky vyspělým elektromotorům a nejmodernější technologii baterií dosahuje Carmen Boulogne ohromujícího zrychlení a bez námahy se rozjede z 0 na 100 km/h během pouhých několika sekund.

Každý vůz Hispano Suiza Carmen Boulogne je pečlivě ručně vyráběn, přičemž kvalifikovaní řemeslníci věnují nespočet hodin tomu, aby zajistili maximální dokonalost každého detailu. Exkluzivitu tohoto automobilu ještě umocňuje jeho omezená výroba, která z něj činí skutečný sběratelský kousek pro automobilové nadšence a znalce.

Drako GTE za 1,3 milionu dolarů

Drako GTE je ohromující elektrický automobil, který spojuje nekompromisní výkon s špičkovou technologií. Vytvořen společností Drako Motors, tento supersportovní automobil nabízí neuvěřitelnou kombinaci výkonu, agresivního designu a ekologického pohonu.

Jedním z hlavních taháků Drako GTE je jeho elektrický pohon. Automobil je vybaven čtyřmi elektromotory, které jsou umístěny u každého kola, což poskytuje neuvěřitelnou trakci a kontrolu. S celkovým výkonem 1200 koní a 8500 Nm točivého momentu je GTE schopen dosáhnout ohromujících výkonových čísel. Díky této síle zrychluje z 0 na 100 km/h za pouhých 2,1 sekundy, což ho řadí mezi nejrychlejší automobily na světě.

Výkon však není jedinou oblastí, ve které se Drako GTE vyniká. Automobil je vybavený pokročilým systémem řízení a adaptivním odpružením, které zajišťují vynikající stabilitu a jízdní vlastnosti. Drako Motors se také zaměřili na jemně naladěnou ergonomii interiéru, aby poskytli řidiči a spolujezdci nejenom pohodlí, ale také možnost přizpůsobit si automobil dle svých preferencí.

Rolls-Royce Spectre za 413 tisíc dolarů

Automobil Rolls-Royce Spectre je ztělesněním luxusu a exkluzivity. Tento ohromující automobil vytvořený legendární britskou automobilkou Rolls-Royce přináší do světa automobilového designu a řemeslného umění novou dimenzi. Jde o limitovanou edici, která zdůrazňuje jedinečný a extravagantní charakter značky.

Design Rolls-Royce Spectre je grandiózní a provokativní. Každý detail byl pečlivě zpracován a vyroben s nejvyšší precizností. Karoserie je elegantní a aerodynamicky tvarovaná, a přitom přináší do popředí sílu a autoritu. Některé prvky designu jsou inspirovány historickými modely Rolls-Royce, čímž se uctívá bohatá a slavná tradice značky.

Výkon Rolls-Royce Spectre je stejně impozantní jako jeho design. Poháněný silným a výkonným motorem, tento luxusní automobil nabízí plynulou a tišší jízdu, která je charakteristická pro všechny modely Rolls-Royce. Nejnovější technologie a inovace jsou využity ke zlepšení výkonu a efektivity, přičemž se vždy dbá na zachování klidu a pohodlí pro posádku.

Cadillac Celestiq za 300 tisíc dolarů

Cadillac Celestiq je luxusní elektrický automobil, který přináší do světa automobilového průmyslu eleganci, inovaci a vysokou úroveň personalizace. Tento exkluzivní model vytvořený společností Cadillac symbolizuje spojení luxusu, technologií budoucnosti a precizního zpracování.

Design Cadillacu Celestiq je ikonický a sofistikovaný. Působivé tvary a elegantní linie zdůrazňují jeho luxusní charakter. Karoserie je vyrobena z kvalitních materiálů, jako je hliník a uhlíkové vlákno, což zajišťuje nejen estetický dojem, ale také pevnost a lehkost. Panoramatická střecha, která se skládá z průhledných OLED panelů, umožňuje cestujícím vychutnat si nejen krásný výhled, ale také proměnlivé osvětlení interiéru.

Lucid Air Sapphire za 249 tisíc dolarů

Lucid Air Sapphire je přelomový elektrický automobil, který reprezentuje špičkovou technologii, vynikající výkon a ohromující luxus. Vytvořen americkou automobilkou Lucid Motors, tento automobil představuje novou éru elektromobility a nabízí nekompromisní kombinaci výkonu, inovace a elegancie.

Design Lucid Air Sapphire je nadčasový a esteticky působivý. Své elegantní linie, plynulé tvary a precizní detaily zdůrazňují jeho luxusní povahu. Karoserie je vyrobena z lehkých a pevných materiálů, jako je hliník a uhlíkové vlákno, což zlepšuje výkon a aerodynamiku vozidla. Ledková přední světla a dynamické zadní světelné proužky přidávají k jeho celkovému atraktivnímu vzhledu.

