Rekordman Musk, vykázal největší ztrátu osobního jmění v historii

Šéf společností Tesla a Twitter Elon Musk se dostal do Guinnessovy knihy rekordů způsobem, o který nejspíš nestál. Od listopadu 2021 přišel tento donedávna nejbohatší člověk světa o tolik majetku, že překonal světový rekord v „největší ztrátě osobního jmění v historii”, napsal web The Independent.

Zápis potvrdila společnost Guinness World Records. Odkazuje přitom na časopis Forbes, podle nějž kleslo Muskovo jmění z maxima 320 miliard dolarů v listopadu roku 2021 na 155 miliard dolarů v prosinci 2022, tedy o 165 miliard dolarů (3,7 bilionu Kč). Jiné zdroje uvádějí, že ztráta mohla činit až 200 miliard dolarů. Přesnou sumu je téměř nemožné zjistit, ale zdaleka překonává předchozí rekord 58,6 miliardy dolarů, o něž v roce 2000 přišel japonský investor Masajoši Son.

Hlavní příčinou propadu Muskova majetku je pokles akcií automobilky Tesla, které loni odepsaly zhruba dvě třetiny hodnoty. Tesle podle analytiků přibývá konkurence, potýká se s problémy ve výrobě a Musk se příliš věnuje Twitteru.

Tuto firmu, která provozuje stejnojmennou sociální síť, koupil Musk loni v říjnu za zhruba za 44 miliard dolarů. V průběhu roku prodal velké množství akcií Tesly, aby získal prostředky k financování této akvizice.

V prosinci přišel šéf společnosti Tesla o pozici nejbohatšího člověka na světě, kterou obsadil Bernard Arnault, zakladatel a ředitel francouzského koncernu LVMH, který se věnuje prodeji luxusního zboží.