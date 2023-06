Kam až to zajde? Na popud Tesly výrobci elektromobilů v Číně masivně zlevňují

Čínský výrobce elektromobilů Nio sníží ceny všech svých modelů a ukončí bezplatnou výměnu baterií pro nové kupce. Informuje o tom agentura Reuters. Firma se potýká s poklesem prodeje. Cenovou válku v Číně odstartovala americká Tesla a na čínském trhu se do ní zapojilo více než 40 značek, včetně Volkswagenu.

Nio ode dneška sníží ceny o 30 tisíc jüanů (bezmála 93 tisíc korun) pro všechny modely, včetně svých přepracovaných sportovně-užitkových vozů (SUV) ES6 a ES8. To představuje slevu od šesti do devíti procent. Společnost také už nebude poskytovat bezplatné služby výměny baterií kupujícím, kteří složí zálohu dnes nebo později.

„Změny jsme interně projednávali poměrně dlouho a zapracovali jsme rady a návrhy od některých uživatelů,“ uvedl ve firemním sdělení generální ředitel společnosti Nio William Li. „Je ten nejlepší čas to zveřejnit... ale nemůžeme udělat radost všem,“ dodal.

Tesla v Číně boduje

Společnost Nio nabízela stávajícím vlastníkům službu výměny baterií zdarma nejméně čtyřikrát měsíčně. Patří mezi hrstku výrobců elektromobilů, kteří sázejí na výměnu baterií jako hlavní možnost napájení elektromobilů. Hlavní rival Tesla výměnu baterií odmítal s tím, že je problematická a nevhodná pro široké použití.

Prodej aut Nio v dubnu a květnu klesl, cenová válka totiž v Číně zesílila a celková poptávka oslabila. Se svými čistě elektrickými vozy s cenou nad 300 tisíc jüanů dodala společnost Nio za prvních pět měsíců zákazníkům 43 854 vozů. Pro srovnání - prodej Tesly v Číně byl ve stejném období více než pětkrát vyšší.

Akcie společnosti Nio v Hongkongu v pondělí vzrostly téměř o šest procent. Od začátku roku ale více než 20 procent ztrácejí.

