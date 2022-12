Elon Musk: Z vizionáře vyvrhelem za pár měsíců

Mezi osobnostmi roku 2022 ční zakladatel Tesly a Space X Elon Musk. Rok 2022 v jeho podání však nebyl jen plný úspěchů, ačkoli právě automobilka Tesla reportovala jedny rekordní zisky za druhými.

Ještě teď máme v živé paměti infarktové finále mistrovství světa ve fotbale. Kouzelník předchozí generace Lionel Messi se popasoval s kouzelníkem nastupující generace Kylianem Mbappéem. První dal tři góly, druhý dokonce čtyři (když počítáme i zásahy v penaltovém rozstřelu).

A tomu všemu přímo v Kataru přihlížel další kouzelník. Elon Musk. Jeho fotografie ze stadionu zaplavovaly Twitter. Fotili si jej všichni sedící poblíž. A Musk jim pohotově mával, plácal si s mladšími diváky.

Elon Musk je magnetem, přitahuje pozornost jako málokterý jiný byznysman v dějinách lidstva. Podobně jako Steve Jobs zejména v poslední fázi svého života také Musk umí ohnout realitu směrem, kterým si usmyslí. Ukázal to na elektromobilitě, kterou prosazoval od konce první dekády tohoto století. A která se stala dominantní vizí pro celý automobilový průmysl.

Díky tomu je Tesla, vlastně minoritní výrobce aut, nejcennější automobilovou firmou světa.

Rekordní dodávky

Právě Tesla je stále hlavním zdrojem Muskova bohatství. Překonala již fázi technologického start-upu, přehoupla se do provozního zisku. A v průběhu roku reportovala jedny rekordní dodávky i zisky za druhými.

Nic na tom nemění ani problémy, kterým globální výrobci aut i spotřebitelé čelí. Tedy oslabení poptávky v Číně, nárůst cen energií v Evropě, rostoucí konkurence elektromobilů na celém světě.

Přesto akcie Tesly jen v prosinci odepsaly více než 200 miliard dolarů, což mimochodem odpovídá tržní kapitalizaci druhé nejdražší automobilky světa Toyotě. Za celý rok pak Tesla odepsala 70 procent hodnoty a nyní je její tržní kapitalizace necelých 400 miliard dolarů.

Muskova hra s Twitterem

Co za tím stojí? Tesla je investory stále vnímána jako technologická firma, jejíž hodnota na klesajícím trhu padá rychleji než akcie hodnotových firem. A trhy kvůli nejistotě spojené zejména s přetrvávající pandemií v Číně a také s válkou na Ukrajině padaly letos značně rychle.

To je však jen půlka příběhu propadu hodnoty Tesly. Tou druhou půlkou je sám Elon Musk a jeho hrátky s Twitterem, který de facto lemovaly celý letošní rok.

Vše začalo v polovině dubna, kdy Elon Musk oznámil záměr koupit sociální síť Twitter, a to za částku kolem 44 miliard dolarů. Majetek v té době nejbohatšího muže planety přitom přesahoval čtyřnásobek této částky, přesto Musk okamžitě zahájil také jednání o zapojení těžkých investorských vah, které by se nákupu zúčastnily.

Ale také začala velká obranná fáze dosavadního vedení Twitteru, které spustilo obrannou akci proti nepřátelskému převzetí Muskem (nebo někým jiným).

Bitva o Twitter

Tím se rozpoutala doslova válka o Twitter, do níž byl zatažen i soud. Podstatou sporu se přitom stala cena. Po prvním šoku si totiž vedení Twitteru uvědomilo, že prodej sociální sítě vlastně možná není tak špatný nápad, zvláště pokud bude za cenu, kterou Musk slíbil.

Na padajícím trhu však cena akcií začala klesat a Musk si uvědomil, že jím nabízená částka je více než štědrá. A začal dělat vše pro to, aby mohl z dealu vycouvat. Začal naznačovat, že vedení Twitteru zásadně nadsazuje počty uživatelů a ignoruje falešné, tzv. robotické účty. Soudně se začal dožadovat odkrytí skutečných čísel.

A hodnota Twitteru tak razantně propadla, že se na soud obrátilo i vedení Twitteru, že Musk (v té době zhruba desetinový vlastník) cíleně podniká kroky na znehodnocení firmy.

Nakonec nejspíš právníci vysvětlili Elonu Muskovi, že je na čase sáhnout do kapsy, vysypat 44 miliard dolarů a zkrátka se smířit s tím, že Twitter musí akvírovat, a to za původně nabízenou sumu. Protože jinak by zaplatil téměř stejné částky po prohrané soudní při a navíc by měl jen ostudu. Takhle má alespoň Twitter.

Utržený miliardář

Tím však letošní příběh nekončí. Musk začal hned první den po akvizici sociální sítě úřadovat v jejím ústředí. Vyhodil téměř všechny dosavadní manažery, ohlásil výrazné propouštění a všem řekl, že buď budou pořádně makat, nebo si mohou hledat práci jinde. Asi úplně nepočítal s tím, že si spousta lidí začne skutečně hledat práci jinde.

A nebyla to jediná „prohra“, které Musk musel od akvizice Twitteru čelit. Další následovaly. Musk ohlásil zpoplatnění části služby, čímž řada významných uživatelů ohlásila přesun na jiné sítě, zejména Telegram nebo Mastodon (obě tyto sociální sítě za poslední měsíce hlásí výrazný nárůst uživatelů i přístupů).

Dále Musk ohlásil, že vyhazuje veškeré kontrolory obsahu a chce vrátit do hry pozastavené účty kvůli „názorům“, a to včetně TheRealDonaldTrump. Americký exprezident však reagoval tím, že má vlastní sociální síť a Twitter ho už nezajímá.

Elon Musk přihlíží finále fotbalového mistrovství světa v Kataru. Foto: Profimedia.cz

A v neposlední řadě Musk sám začal „cenzurovat“ Twitter, když nechal znedostupnit například účet zveřejňující polohu jeho soukromého letadla. Takže najednou se ukázalo, že Muskovi nešlo o deklarovanou svobodu slova, ale o snahu přilákat kontroverzní osobnosti alt-right scény, které v posledních letech dostaly na Twitteru ban.

Propad hodnoty majetku

Celý rok tak Elon Musk bude uzavírat spíše s negativní bilancí. Skandály převážily pozitivní dopad jeho vizí. A projevuje se to také na jeho majetku. A to výrazně.

Do roku 2022 Musk vstupoval jako nejbohatší muž planety s majetkem přesahujícím 270 miliard dolarů. Kvůli prodejům akcií Tesly (aby měl na akvizici Twitteru), ale i kvůli propadu trhů a propadu hodnoty Twitteru, který přeplatil, nyní jeho majetek Bloomberg odhaduje na zhruba 145 miliard dolarů. Propad činí bezprecedentních 132 miliard dolarů.

Musk tak v žebříčku miliardářů agentury Bloomberg spadl na druhou příčku a na vrcholu jej nahradil pan luxus a majitel módního impéria LVMH Bernard Arnault s majetkem 159 miliard. Pro pořádek: třetím je nejbohatší Asiat Gautam Adani s majetkem ve výši 110 miliard dolarů.