Plaketa pro vítěze prosincového kola Visa Czech Top Shop putovala do Brna

Plaketu pro vítěze prosincového kola soutěže Visa Czech Top Shop převzalo T-Mobile Magenta Experience Center v Brně. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo přímo v prostorách prodejny za účasti zástupců soutěže, společnosti Visa, partnerských firem i týmu T-Mobile.

Vítězem prosincového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stalo T-Mobile Magenta Experience Center v Brně. Slavnostní předání ocenění proběhlo přímo v prostorách prodejny. Mezi přítomnými nechyběli Petr Hauba ze společnosti Visa, Ondřej Holoubek z Global Payments, zástupci T-Mobile a ani Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.

Zážitkový a komunitní prostor místo klasické prodejny

Brněnské Magenta Experience Center je druhou pobočkou tohoto unikátního konceptu, který T-Mobile poprvé představil před pěti lety v pražském OC Arkády Pankrác. Na rozdíl od klasických prodejen funguje jako otevřený zážitkový a komunitní prostor, kde se technologie neprodávají, ale přirozeně představují v reálném kontextu každodenního života.

Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet chytrou domácnost, digitální zábavu, herní zóny i nejnovější technologické inovace.

Z showroomu vytvořili kulturní hub. Brněnská pobočka operátora bodovala v soutěži top prodejen

Prosincové kolo soutěže Visa Czech Top Shop uzavřelo loňský ročník a zároveň doplnilo finálovou dvanáctku o posledního měsíčního vítěze. Inspektoři tentokrát ocenili prodejny, které posouvají tradiční pojetí retailu dál – směrem k zážitku, komunitě a smysluplnému využití prostoru. Vítězné trio reprezentuje inovativní brand experience centrum, specializovaný rodinný obchod a lokální prodejna s jasně vyhraněným zaměřením.

Prostor pro akce, streamy i podcasty

Významnou roli hraje také eventová funkce prostoru. Magenta Experience Center disponuje kompletním technickým zázemím pro pořádání akcí, včetně technologií umožňujících živé přenosy, streamování a hybridní formáty. Součástí centra je rovněž plně vybavené podcastové studio, které si může rezervovat a využít kdokoliv – nejen firmy, ale i jednotlivci, tvůrci nebo neziskové projekty. Prostor tak dlouhodobě slouží nejen komerčním aktivitám, ale také veřejně prospěšným, kulturním a neziskovým akcím, kterým Magenta Experience Center dává aktivně prostor.

Ocenění za komplexní zákaznický zážitek

„Magenta Experience Center v Brně ukazuje, že kamenná prodejna může být místem, kam lidé nepřicházejí jen nakupovat, ale také se inspirovat, setkávat se a objevovat nové možnosti technologií. Právě komplexní zákaznický zážitek, otevřenost prostoru a jeho komunitní přesah byly důvodem, proč porota tuto prodejnu ocenila,“ uvedla Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.

Radost z vítězství neskrýval ani tým T-Mobile. „Je symbolické, že jsme ocenění Visa Czech Top Shop získali právě v prosinci. V tomto měsíci jsme totiž slavili pět let od otevření pražského Magenta Experience Center, a ocenění pro naši druhou pobočku v Brně tak bereme jako potvrzení, že se tento koncept dlouhodobě osvědčuje,“ řekl Radek Janíček, Manager Experience Center.

Vítězné prodejny listopadového kola Visa Czech Top Shop

Listopadové kolo soutěže Visa Czech Top Shop představilo tři velmi rozdílné, ale stejně inspirativní retailové koncepty. Inspektoři ocenili prodejny, které dokážou silně pracovat se značkou, přehledně komunikovat nabídku a zároveň zákazníkům nabídnout skvělý nákupní zážitek.

Pozitivní dojem z brněnské pobočky sdíleli i partneři soutěže. „Prodejna si ocenění za nejlepší zákaznický zážitek skutečně zaslouží. Už samotné prostředí působí velmi příjemně a zákazník má k dispozici moderní technologie, které mu pomáhají s rozhodováním, nákupem i orientací. Jako návštěvník se tu cítím komfortně a přirozeně,“ doplnil Ondřej Holoubek ze společnosti Global Payments.

Gratulaci vítězi připojil také Petr Hauba ze společnosti Visa: „Jsme rádi, že jsme mohli v Brně předat ocenění vítězi prosincového kola Visa Czech Top Shop. T-Mobile Magenta Experience Center je skvělým příkladem toho, jak může vypadat moderní kamenná prodejna zaměřená na zážitek. Těšíme se na setkání při slavnostním vyhlášení celkového vítěze roku 2025 v Praze.“

Finále soutěže už v březnu

Prosincovým vítězstvím T-Mobile Magenta Experience Center v Brně uzavřelo finálovou dvanáctku prodejen za rok 2025. Právě z těchto dvanácti vítězů se už 3. března rozhodne o absolutním vítězi soutěže Visa Czech Top Shop. Slavnostní finále proběhne symbolicky v pražské pobočce Magenta Experience Center.

Rossmann v pražském NC Fénix získal ocenění Visa Czech Top Shop za říjen 2025

Říjnovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stala moderní prodejna Rossmann v pražském nákupním centru Fénix. Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili Markéta Němcová a Jiří Beran za organizátory soutěže, Adam Klofáč, CEO agentury MORIS design, které je také hlavním partnerem soutěže, dále nechyběla Tereza Kuklíková z UniCredit Bank a zástupci samotné prodejny v čele s Marcelou Syrovátkovou, Head of Marketing společnosti Rossmann.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Havlíkova apotéka v Praze převzala ocenění Visa Czech Top Shop za září 2025

Česko málo respektuje vlastnictví majetku, říká Kašpar z Asociace nájemního bydlení

Česko málo respektuje vlastnictví majetku, říká Kašpar z Asociace nájemního bydlení
Asociace nájemního bydlení, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Na českém trhu s nájemním bydlením nepanuje rovnováha v ochraně zájmů nájemníků a vlastníků, tvrdí Tomáš Kašpar, viceprezident Asociace nájemního bydlení. Ta hájí zájmy vlastníků. Podle něj je nedostatečně chráněno vlastnictví, neplatiči nájemného nebo lidé, kteří hrubě porušují nájemní smlouvu, jsou prý příliš ve výhodě.

Od začátku roku začala platit nová právní úprava, takzvaný rozkaz k vystěhování. Doposud se čekalo na soudní líčení. Nyní může soud rozhodnout na návrh vlastníka i bez přítomnosti nájemníka. Pokud je rozkaz vydán, má nájemník čtrnáct dní na podání odporu. Pokud ho nepodá, může být poté kdykoliv i proti své vůli vystěhován. Princip je podobný jako u exekucí.

Rozhovor s Tomášem Kašparem vychází již zítra ráno v rámci podcastu Realitní Club. Všechny díly najdete zde 

„Doufám, že to aspoň trochu pomůže,“ říká Kašpar, podle nějž se s uplatněním tohoto postupu v rámci asociace ještě nesetkal. Zatím prý byla doba, kdy byt mohl obývat neplatič, do mnoha let.

Jednoleté smlouvy zůstanou

Ani nová úprava zřejmě nic nezmění na tom, že vlastníci budou nadále uplatňovat jednoleté nájemní smlouvy, což je na trhu aktuální standard. „Je to příliš malý krok,“ myslí si Kašpar. Muselo by podle něj jít o sadu více kroků. Zároveň odmítá, že by se vlastníci dívali na nájemníky s podezřením. „Jakákoliv smlouva se píše do nepohody. Když obě strany fungují, tak se smlouva nevyndá z šuplíku.“

Pronajímatel bývá rád, když má jednoho nájemce pět nebo deset let. „Pronajímatel není proti dlouhodobým smlouvám. Je proti tomu, aby nájemce získával možnosti přebývat v bytě, když už řádným nájemcem není.“ Stát se však podle pohledu asociace nectí majetek a na nájemníka se dívá jako na slabší stranu.

Podle Kašpara je v Česku nájemní bydlení pořád dostupné. Přikládá výpočet: V Praze při průměrné mzdě přes šedesát tisíc korun a cenách nájmů mezi 400 a 500 korunami za metr čtvereční dosáhne jedna osoba na 35 až 40 metrů nájemního bydlení tak, aby tento výdaj byl zhruba ve výši třetiny mzdy. Dvě průměrně vydělávající osoby tak dosáhnou na sedmdesátimetrový nájem. Nájmy budou podle Kašpara dál růst, budou kopírovat růst cen nových nemovitostí. Tam se očekává letos růst kolem deseti procent.

Kavárna, která vznikla za šest týdnů. A mění způsob, jak se v Uherském Brodě pije káva

Petra Nehasilová

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

ilustrační foto
ČTK / AP
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.

Nyní, po dalším 60procentním meziročním nárůstu, v nich v rostoucí míře spatřují spíše projev až jakési posedlosti – tak trochu FOMO efektu. Investoři se zkrátka bojí, že ani jeden z daných obrů – ať už jde o Amazon, Alphabet, Microsoft či Metu – zkrátka nechce zůstat pozadu v mimořádně, světodějně roztleskaném segmentu, takže už až s určitou obsesí lije stovky miliard dolarů do potenciální černé díry. Jen aby jej konkurence nepředběhla. 

Příznaky FOMO efektu – tedy strachu z nezachycení potenciálně výnosného trendu, anglicky Fear of Missing Out –, jemuž běžně podléhají spíše méně zkušení drobní investoři, jsou v případě velkých technologických obrů fundamentálně důsledkem jejich dvojakého vztahu k fenoménu umělé inteligence. Ta pro ně totiž představuje na jedné straně příležitost dějinně vystřelit nad úplně všechny ostatní v technologické branži coby vítěz, jenž bere vše, ale na straně druhé ta samá umělá inteligence pro ně značí až existenciální ohrožení. Tato dvojakost je zvláště patrná v případě Microsoftu, jenž masivně investuje do umělé inteligence, která však zároveň představuje fatální ohrožení jeho softwarových produktů. Tedy produktů, které vlastně celou dosavadní éru moderní osobní výpočetní techniky uživatelsky do značné míry definují. 

Jaká je návratnost investic do AI?

Čím více peněz jde do obřích AI investic, jejichž návratnost je vzhledem k jejich masivně rostoucímu rozsahu stále diskutabilnější, tím méně jich zbývá na zpětné odkupy akcií nebo na dividendy. Technologičtí obři se naopak stávají obřími dlužníky. Ani jedno, ani druhé investoři rádi nevidí. Proto nyní akcie technologických obrů reagují na oznámení dalších nových investic poklesem. Ten prohlubuje fakt, že daní lídři umělé inteligence nejsou zjevně ani sami sobě, natož investorům, schopni zodpovědět kruciální otázku, kdy se jejich investice zúročí.  

Aby se investice zúročily z hlediska investorů dostatečně, je kvůli jejich stále masivnějšímu rozsahu třeba stále přesvědčivějších známek o jejich jednoznačné rentabilitě. Mezi ně patří i to, že umělá inteligence „vyřídí“ i stávající softwarový segment. A tedy jeho klíčové protagonisty typu společností Adobe nebo ServiceNow. Nebo „softwarové divize“ Microsoftu. Dosud investoři věří, že se tak stane. Čím déle ale budou přetrvávat pochyby o návratnosti mohutných investic do AI, tím spíše mohou vzít softwarové akcie opět na milost. Zvláště ty, které mohou z umělé inteligence samy těžit, po patřičné úpravě svých obchodních modelů.

Silný nádech

Softwarové akcie proto čeká brutální rally vzhůru, míní investiční banka Jefferies. Tak negativní sentiment vůči jednomu konkrétnímu segmentu, jaký nyní panuje ve vztahu právě k softwaru, se prý jen tak nevidí. Burzovně obchodovaný fond BlackRocku zaměřený na softwarové akcie byl tento týden nejvíce přeprodaný v celé své historii, tedy za poslední takřka čtvrtstoletí (ukazuje to třeba graf agentury Bloomberg níže). Investoři se softwarových titulů zbavují bez rozlišení, a tak stádovitě, že nad tím tento týden kroutil hlavou i šéf Nvidie.

Bloomberg

Jenže investory zkrátka zachvátila panika, že umělá inteligence softwarové firmy zcela zdecimuje. Panika je zřejmě ve své zvláště pokročilé fázi, protože investoři se houfně zbavují i akcií, jež už mají čistě k softwaru poměrně daleko, a dokonce vskutku mohou z umělé inteligence těžit, jako je jsou ty ratingové agentury Moody's.

Historicky rekordní přeprodanost softwarových akcií je klíčovým zdrojem jejich výrazného podhodnocení, které je třeba podle finanční společnosti Morningstar už nyní takové, že by jej investoři rozhodně neměli přehlížet. Akcie Microsoftu podle nich mají v dohledné době potenciál zhodnotit o 50 procent, akcie společnosti ServiceNow dokonce o 100 procent. 

Umělá inteligence mění hru. Softwarové firmy čeká tvrdá selekce

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
