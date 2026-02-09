Plaketa pro vítěze prosincového kola Visa Czech Top Shop putovala do Brna
Plaketu pro vítěze prosincového kola soutěže Visa Czech Top Shop převzalo T-Mobile Magenta Experience Center v Brně. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo přímo v prostorách prodejny za účasti zástupců soutěže, společnosti Visa, partnerských firem i týmu T-Mobile.
Vítězem prosincového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stalo T-Mobile Magenta Experience Center v Brně. Slavnostní předání ocenění proběhlo přímo v prostorách prodejny. Mezi přítomnými nechyběli Petr Hauba ze společnosti Visa, Ondřej Holoubek z Global Payments, zástupci T-Mobile a ani Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.
Zážitkový a komunitní prostor místo klasické prodejny
Brněnské Magenta Experience Center je druhou pobočkou tohoto unikátního konceptu, který T-Mobile poprvé představil před pěti lety v pražském OC Arkády Pankrác. Na rozdíl od klasických prodejen funguje jako otevřený zážitkový a komunitní prostor, kde se technologie neprodávají, ale přirozeně představují v reálném kontextu každodenního života.
Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet chytrou domácnost, digitální zábavu, herní zóny i nejnovější technologické inovace.
Prosincové kolo soutěže Visa Czech Top Shop uzavřelo loňský ročník a zároveň doplnilo finálovou dvanáctku o posledního měsíčního vítěze. Inspektoři tentokrát ocenili prodejny, které posouvají tradiční pojetí retailu dál – směrem k zážitku, komunitě a smysluplnému využití prostoru. Vítězné trio reprezentuje inovativní brand experience centrum, specializovaný rodinný obchod a lokální prodejna s jasně vyhraněným zaměřením.
Prostor pro akce, streamy i podcasty
Významnou roli hraje také eventová funkce prostoru. Magenta Experience Center disponuje kompletním technickým zázemím pro pořádání akcí, včetně technologií umožňujících živé přenosy, streamování a hybridní formáty. Součástí centra je rovněž plně vybavené podcastové studio, které si může rezervovat a využít kdokoliv – nejen firmy, ale i jednotlivci, tvůrci nebo neziskové projekty. Prostor tak dlouhodobě slouží nejen komerčním aktivitám, ale také veřejně prospěšným, kulturním a neziskovým akcím, kterým Magenta Experience Center dává aktivně prostor.
Ocenění za komplexní zákaznický zážitek
„Magenta Experience Center v Brně ukazuje, že kamenná prodejna může být místem, kam lidé nepřicházejí jen nakupovat, ale také se inspirovat, setkávat se a objevovat nové možnosti technologií. Právě komplexní zákaznický zážitek, otevřenost prostoru a jeho komunitní přesah byly důvodem, proč porota tuto prodejnu ocenila,“ uvedla Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.
Radost z vítězství neskrýval ani tým T-Mobile. „Je symbolické, že jsme ocenění Visa Czech Top Shop získali právě v prosinci. V tomto měsíci jsme totiž slavili pět let od otevření pražského Magenta Experience Center, a ocenění pro naši druhou pobočku v Brně tak bereme jako potvrzení, že se tento koncept dlouhodobě osvědčuje,“ řekl Radek Janíček, Manager Experience Center.
Listopadové kolo soutěže Visa Czech Top Shop představilo tři velmi rozdílné, ale stejně inspirativní retailové koncepty. Inspektoři ocenili prodejny, které dokážou silně pracovat se značkou, přehledně komunikovat nabídku a zároveň zákazníkům nabídnout skvělý nákupní zážitek.
Pozitivní dojem z brněnské pobočky sdíleli i partneři soutěže. „Prodejna si ocenění za nejlepší zákaznický zážitek skutečně zaslouží. Už samotné prostředí působí velmi příjemně a zákazník má k dispozici moderní technologie, které mu pomáhají s rozhodováním, nákupem i orientací. Jako návštěvník se tu cítím komfortně a přirozeně,“ doplnil Ondřej Holoubek ze společnosti Global Payments.
Gratulaci vítězi připojil také Petr Hauba ze společnosti Visa: „Jsme rádi, že jsme mohli v Brně předat ocenění vítězi prosincového kola Visa Czech Top Shop. T-Mobile Magenta Experience Center je skvělým příkladem toho, jak může vypadat moderní kamenná prodejna zaměřená na zážitek. Těšíme se na setkání při slavnostním vyhlášení celkového vítěze roku 2025 v Praze.“
Finále soutěže už v březnu
Prosincovým vítězstvím T-Mobile Magenta Experience Center v Brně uzavřelo finálovou dvanáctku prodejen za rok 2025. Právě z těchto dvanácti vítězů se už 3. března rozhodne o absolutním vítězi soutěže Visa Czech Top Shop. Slavnostní finále proběhne symbolicky v pražské pobočce Magenta Experience Center.
Říjnovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stala moderní prodejna Rossmann v pražském nákupním centru Fénix. Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili Markéta Němcová a Jiří Beran za organizátory soutěže, Adam Klofáč, CEO agentury MORIS design, které je také hlavním partnerem soutěže, dále nechyběla Tereza Kuklíková z UniCredit Bank a zástupci samotné prodejny v čele s Marcelou Syrovátkovou, Head of Marketing společnosti Rossmann.
