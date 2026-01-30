Z showroomu vytvořili kulturní hub. Brněnská pobočka operátora bodovala v soutěži top prodejen
Prosincové kolo soutěže Visa Czech Top Shop uzavřelo loňský ročník a zároveň doplnilo finálovou dvanáctku o posledního měsíčního vítěze. Inspektoři tentokrát ocenili prodejny, které posouvají tradiční pojetí retailu dál – směrem k zážitku, komunitě a smysluplnému využití prostoru. Vítězné trio reprezentuje inovativní brand experience centrum, specializovaný rodinný obchod a lokální prodejna s jasně vyhraněným zaměřením.
Retail jako platforma pro zážitky a komunitu
První místo obsadilo Magenta Experience Center Brno, které představuje nejnovější generaci značkových prostor společnosti T-Mobile a navazuje na úspěšný koncept fungující v Praze na Pankráci. Nejde přitom pouze o prodejnu, ale o multifunkční hub, který propojuje technologie, vzdělávání, komunitní aktivity i kulturu. Otevřený a vzdušný interiér doplňuje výrazná zelená stěna, moderní sezení a promyšlené digitální prvky v podobě LED a interaktivních panelů.
Součástí centra je multifunkční sál vhodný pro firemní i veřejné akce, workshopy nebo školení, vybavený technologiemi umožňujícími i živé přenosy. Prostor nabízí také podcastové studio k pronájmu, coworkingové zázemí, gaming zónu a zázemí pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. Inspektoři ocenili nejen přehledné vystavení produktů a profesionální obsluhu, ale především schopnost využít kamenný prostor jako plnohodnotnou platformu pro setkávání, inspiraci a sdílení.
Rodinná prodejna krmiv pro koně
Druhé místo patří rodinné prodejně MišMaš krmiva ve Struhařově, která se specializuje především na sortiment pro koně. Menší a útulný obchod působí velmi přehledně a přívětivě, což ocení jak zkušení chovatelé, tak i zákazníci, kteří se v oblasti krmiv teprve orientují. Sortiment je přehledně uspořádaný a doplněný o produkty pro další domácí zvířata. Velkou přidanou hodnotou je osobní přístup. Inspektoři vyzdvihli vstřícnost a odbornost majitelky, která zákazníkům ochotně poradí a sdílí své zkušenosti. MišMaš krmiva jsou příkladem specializované prodejny, kde důvěra, znalost produktu a osobní kontakt hrají klíčovou roli.
Barefoot specialista s důrazem na individuální přístup
Třetí místo získala brněnská prodejna Bosonožka zaměřená na barefoot obuv pro děti i dospělé. I přes menší rozlohu je prostor velmi efektivně využitý a maximálně přehledný. Každý typ obuvi má své jasně definované místo a zákazníci se snadno orientují v jednotlivých sekcích. Praktickým prvkem je hned u vstupu klidová zóna s dětským koutkem, která výrazně zvyšuje komfort především rodinám s dětmi. Inspektoři ocenili pečlivé vystavení sortimentu i individuální přístup personálu, který se zákazníkům plně věnuje, zjišťuje jejich potřeby a pomáhá s výběrem vhodné obuvi. Bosonožka potvrzuje, že specializovaná prodejna může uspět díky odbornosti, lidskému přístupu a promyšlenému využití prostoru.
Vítěz prosincového kola se přidává k ostatním měsíčním vítězům a uzavírá finálovou dvanáctku soutěže Visa Czech Top Shop. Právě z této skupiny vzejde celkový vítěz, který bude vyhlášen během březnového slavnostního finále.
