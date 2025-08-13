Cesta z maringotky k oceňované prodejně. Levandulové údolí soutěží ve finále Visa Czech Top Shop 2025
Červnové ocenění Visa Czech Top Shop za nejlepší kamennou prodejnu putovalo do srdce přírody nedaleko Prahy – do Levandulového údolí v obci Chodouň. Slavnostního předání, které proběhlo přímo v areálu, se zúčastnili zástupci a partneři soutěže Visa Czech Top Shop.
Levandulové údolí je jedinečným místem spojujícím prodejní koncept s filozofií zdravého životního stylu, návratu k přírodě a léčivé síle bylin. Vzniklo z vize její majitelky Heleny Neumannové, která zde před více než deseti lety začala pěstovat levanduli lékařskou. Kombinace unikátního mikroklimatu a pečlivé kultivace dala vzniknout bylině s mimořádnými účinky na zdraví i psychickou pohodu. Areál, který vznikl doslova z maringotky u polí, se postupně rozrostl do komplexního centra s celoročním provozem. Nabízí nejen aromaterapii, masáže či minerální jezero, ale také ubytování a samozřejmě prodejní prostor s poradenstvím na míru.
Produkty z levandule doplňují další přírodní přípravky, například ostropestřecová pasta na detoxikaci nebo různé bylinné čaje. „Prodejní koutek u nás není o samoobsluze. Našim návštěvníkům poskytujeme individuální poradenství podle jejich potřeb,“ doplňuje ředitelka Levandulového údolí Pavla Staňková, která měla z ocenění velkou radost a dodává: „Mockrát děkujeme za ocenění Visa Czech Top Shop za měsíc červen. Je to pro nás pocta a důkaz, že tvrdá práce a neochota vzdát se přinášejí výsledky. Těší nás, že přístup, který v Údolí uplatňujeme, lidem pomáhá a že se k nám rádi vracejí.“
Koncept ocenil i Jiří Beran, Managing Partner Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko: „Gratuluji krásnému prodejnímu a relaxačnímu konceptu Levandulové údolí. Nejde zde jen o prodej a zákaznický zážitek, ale o skutečné mistrovství zdraví.“
Podporu vyjádřil také Ondřej Holoubek, Communication Manager společnosti Global Payments: „Máme radost, že můžeme podporovat české podnikatele v jejich inovativním přístupu a ve vytváření takto krásných prostor. Je pro nás důležité, že jim můžeme nabídnout chytrá platební řešení, která jim pomáhají úspěšně prodávat jejich výrobky.“
Ke gratulantům se přidal i Marek Růžička, CEO v Bank iD: „Levandulové údolí je nejen krásné prodejní místo, ale také centrum s konzultačním koutkem, kde vám poradí s výběrem výrobků z levandule a jejich přínosem pro vaše zdraví. Navíc celý areál podporuje moderní technologie, včetně bezkontaktních plateb a přehledné prezentace produktů. Ocenění je plně zasloužené.“
Levandulové údolí se díky červnovému vítězství zařadilo mezi 12 finalistů Visa Czech Top Shop 2025 a bude se ucházet o titul nejlepší kamenné prodejny roku.
