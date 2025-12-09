Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Rossmann v pražském NC Fénix získal ocenění Visa Czech Top Shop za říjen 2025

Rossmann v pražském NC Fénix získal ocenění Visa Czech Top Shop za říjen 2025

Rossmann v pražském NC Fénix získal ocenění Visa Czech Top Shop za říjen 2025
VISA CZECH TOP SHOP, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Říjnovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stala moderní prodejna Rossmann v pražském nákupním centru Fénix. Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili Markéta Němcová a Jiří Beran za organizátory soutěže, Adam Klofáč, CEO agentury MORIS design, které je také hlavním partnerem soutěže, dále nechyběla Tereza Kuklíková z UniCredit Bank a zástupci samotné prodejny v čele s Marcelou Syrovátkovou, Head of Marketing společnosti Rossmann.

Prodejna ve Fénixu je první, kde Rossmann testuje zcela nový evropský koncept. Ten přináší přehledně uspořádaný prostor, příjemnou pastelovou barevnost a celkově vzdušnější, estetičtější prostředí doplněné o moderní technologické prvky. Marcela Syrovátková v rámci předání ocenění uvedla: „Získané ocenění v soutěži Visa Czech Top Shop je pro nás potvrzením, že se nám daří nabízet výjimečný nákupní zážitek. Ukazuje, že náš nový koncept oslovil nejen zákazníky, ale také odbornou porotu.“

Nový koncept si zakládá i na silnějším propojení s technologiemi. „Moderní nakupování je samozřejmě spojeno s technologiemi. Máme samoobslužné pokladny a LCD monitory jak za pokladnou, tak i na akčních čelech, kde zákazníkům promítáme nejlepší nabídky,“ doplnila Syrovátková. V prodejně najdou zákazníci více než 17 000 položek, díky čemuž si mohou vybírat z opravdu širokého sortimentu.

Olomoucká pobočka České spořitelny bodovala v soutěži VISA Bank Branch of the Year

Money

Pobočka České spořitelny na třídě Svobody v Olomouci zvítězila ve třetím čtvrtletí prestižní soutěže Visa Bank Branch of the Year 2025, která hodnotí zákaznický zážitek a kvalitu služeb v bankovních pobočkách po celé republice. Projekt pořádaný společností Visa sleduje devět kritérií – od přístupnosti a exteriéru přes využití digitálních technologií až po úroveň poradenství a celkový dojem z návštěvy.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Pozitivní hodnocení zaznělo také od partnerů soutěže. Adam Klofáč, CEO MORIS design, ocenil vizuální provedení: „Gratulujeme Rossmannu k měsíčnímu vítězství. Prodejna působí mimořádně vzdušně a velmi se mi líbí kombinace jemných pastelových barev s novou dlažbou. Přejeme jim hodně štěstí i ve finálovém kole.“

Ke gratulacím se připojila i Tereza Kuklíková z UniCredit Bank: „Ráda bych pogratulovala společnosti Rossmann k postupu mezi finálovou dvanáctku Visa Czech Top Shop. A jsme rádi, že i my jako UniCredit Bank jsme společně s technologickými partnery mohli přispět integrovaným bezkontaktním platebním řešením na pokladnách.“

Markéta Němcová za tým soutěže doplnila, že říjnový vítěz má nyní před sebou další výzvu: „Rossmann postupuje do celoročního finále soutěže Visa Czech Top Shop, kde se na jaře 2026 rozhodne o celkovém vítězi roku a už nyní patří mezi nejlepší z nejlepších.“

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Brusel se ostře pouští do Googlu. Firma měla zvýhodnit vlastní AI

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI
iStock
ČTK
ČTK

Evropská komise začala vyšetřovat americkou společnost Google. Firmu podezírá, že při používání on-line obsahu pro účely umělé inteligence porušuje pravidla hospodářské soutěže. Případná pokuta může dosáhnout až deseti procent celosvětových ročních příjmů firmy. Google se k vyšetřování bezprostředně nevyjádřil.

„Vyšetřování se bude zejména zabývat tím, zda Google nenarušuje hospodářskou soutěž tím, že vydavatelům a tvůrcům obsahu ukládá nespravedlivé podmínky nebo zda si sám nezjednává zvýhodněný přístup k takovému obsahu, čímž znevýhodňuje vývojáře konkurenčních modelů umělé inteligence,“ uvedla Evropská komise.

Komise se obává, že Google může využívat obsah od webových vydavatelů k vytváření služeb založených na AI na svých stránkách, které zobrazují výsledky vyhledávání. A to aniž by vydavatelům poskytl odpovídající kompenzaci a aniž by jim nabídl možnost takovéto použití jejich obsahu odmítnout.

Mateřská společnost Alphabet za loňský rok na tržbách získala přes 350 miliard dolarů (7,3 bilionu korun), meziročně o 14 procent více. Tržby divize Google Services pak činily téměř 305 miliard dolarů.

Přestože Googlu hrozí pokuta až deset procent z celosvětových ročních příjmů, tak vysoká sankce je málo pravděpodobná. Zejména pokud je případné pochybení krátkodobé, uvedla agentura Bloomberg. Americký podnik bude teď nucen předložit řešení, které uklidní obavy regulačních orgánů.

Nejnovější vyšetřování Googlu navazuje na zářijovou pokutu v objemu skoro tří miliard eur (bezmála 73 miliard korun), kterou Evropská komise podniku vyměřila za zvýhodňování jeho vlastních nástrojů pro reklamní služby před konkurencí. Tento krok vyvolal hněv amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pokutu označil za diskriminační.

Ford a Renault budou společně vyrábět levné elektromobily pro Evropu

Evropská odpověď na Čínu: Ford a Renault plánují cenově dostupné elektromobily

Zprávy z firem

Americká automobilka Ford Motor a francouzský Renault uzavřely partnerství. Budou společně vyrábět dva cenově dostupné elektromobily pro evropské zákazníky. Chtějí tak čelit konkurenci čínských výrobců vozů.

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Zprávy z firem

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

ČTK

Přečíst článek

Související

Tkáč a spol. přivřou svůj megafond Arch. Otevřou ale nový

Patrik Tkáč
Profimedia
nst
nst

Lidé kolem investiční skupiny J&T plní původní slib. Do fondu Arch Investments, který je vlajkovou lodí skupiny, nepůjde už lehce investovat. Buď se bude dát koupit na burze, nebo si investoři připlatí. Noví investoři budou moci od příštího roku využít nový fond.

Fond J&T Arch Investments se přiblížil hranici 8 miliard eur aktiv, co má ve správě. J&T do ní investovala polovinu, tedy čtyři miliardy eur, a podle spoluzakladatele J&T Patrika Tkáče to je signál k „přivření“ fondu

„Významný růst J&T Arch, a to jak z pohledu zájmu investorů, tak z pohledu zhodnocení před nás staví pozitivní výzvu, jak dodržet naše veřejné přísliby a zároveň pokračovat v investiční aktivitě. Dlouhodobě máme v úmyslu držet 50procentní podíl v existujícím fondu. Aktuálně naše přímá investice do J&T ARCH dosáhla téměř 4 miliardy eur, což je zhruba polovina aktuální výše majetku soustředěného primárně ve skupině J&T Private Equity Group, srdci naší nebankovní části. Zároveň jsme se u některých investic dostali objemem na maximum dohod s našimi partnery,“ uvedl Patrik Tkáč, spoluzakladatel J&T.

Investiční akcie fondu bude možné stejně jako dosud koupit nebo prodat prostřednictvím sekundárního trhu na Burze cenných papírů Praha, kde fond chystá zavedení kontinuálního obchodování. Od osmého prosince J&T Arch Investments omezí příliv nového investičního kapitálu. Pokud se budou nové akcie emitovat, investor zaplatí „kapacitní poplatek“ ve prospěch fondu ve výši 20 procent. Noví investoři budou moci investovat do nového fondu J&T ARCH II., který česko-slovenská investiční skupina představí v prvním kvartále příštího roku. 

Fond J&T Arch vynáší korunovým investorům 17 procent

Money

Fond J&T Arch vynesl za posledních 12 měsíců investorům v korunách téměř 17 procent. Výnosy v eurech byly o něco nižší, necelých 16 procent. Fond spravuje aktiva ve výši téměř 141 miliard korun (5,64 miliardy eur).

nst

Přečíst článek

Tkáč jako Buffett

„V dohledné době plánujeme podpořit sekundární trh přechodem z jednodenních aukcí na model kontinuálního obchodování, který bude navíc posílen J&T Bankou jako tvůrcem trhu. Zároveň přispějeme k maximální transparentnosti zvýšenou aktivitou v informování o jednotlivých investicích. Naší ambicí je, aby J&T Arch stále patřil mezi nejobchodovanější cenné papíry na pražské burze,“ upřesňuje Adam Tomis, člen investičního výboru.

„Neskromně, ale s pokorou věřím, že kontinuální obchodování pomůže z J&T ARCH vytvořit instituci v mnoha ohledech podobnou obrazu Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta. Jsem přesvědčen, že J&T ARCH II bude důstojným pokračovatelem existujícího fondu, který v sobě významně odráží investiční strategii celého světa „friends and family J&T“. Naší ambicí je, abychom ve fondu  ARCH II vždy byli největším individuálním investorem a posilovali tím jeho důvěryhodnost,“ doplňuje Patrik Tkáč.

J&T Arch Investments, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 30 letech vybudovat, a podílí se také na naplňování ambicí československého kapitálu v Evropě a ve světě. Fond spravuje nejen majetek rodin zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Závod společnosti KARO Leather
Aktualizováno

Zpracovatel kůží se přesouvá „do širších vod“. Akcie KARO Leather míří na hlavní trh pražské burzy

Zprávy z firem

ČTK

Přečíst článek
Petr Koblic, šéf BCPP

Na pražské burze se dá na české poměry slušně vydělat, říká její šéf Petr Koblic

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme