Rossmann v pražském NC Fénix získal ocenění Visa Czech Top Shop za říjen 2025
Říjnovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stala moderní prodejna Rossmann v pražském nákupním centru Fénix. Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili Markéta Němcová a Jiří Beran za organizátory soutěže, Adam Klofáč, CEO agentury MORIS design, které je také hlavním partnerem soutěže, dále nechyběla Tereza Kuklíková z UniCredit Bank a zástupci samotné prodejny v čele s Marcelou Syrovátkovou, Head of Marketing společnosti Rossmann.
Prodejna ve Fénixu je první, kde Rossmann testuje zcela nový evropský koncept. Ten přináší přehledně uspořádaný prostor, příjemnou pastelovou barevnost a celkově vzdušnější, estetičtější prostředí doplněné o moderní technologické prvky. Marcela Syrovátková v rámci předání ocenění uvedla: „Získané ocenění v soutěži Visa Czech Top Shop je pro nás potvrzením, že se nám daří nabízet výjimečný nákupní zážitek. Ukazuje, že náš nový koncept oslovil nejen zákazníky, ale také odbornou porotu.“
Nový koncept si zakládá i na silnějším propojení s technologiemi. „Moderní nakupování je samozřejmě spojeno s technologiemi. Máme samoobslužné pokladny a LCD monitory jak za pokladnou, tak i na akčních čelech, kde zákazníkům promítáme nejlepší nabídky,“ doplnila Syrovátková. V prodejně najdou zákazníci více než 17 000 položek, díky čemuž si mohou vybírat z opravdu širokého sortimentu.
Pobočka České spořitelny na třídě Svobody v Olomouci zvítězila ve třetím čtvrtletí prestižní soutěže Visa Bank Branch of the Year 2025, která hodnotí zákaznický zážitek a kvalitu služeb v bankovních pobočkách po celé republice. Projekt pořádaný společností Visa sleduje devět kritérií – od přístupnosti a exteriéru přes využití digitálních technologií až po úroveň poradenství a celkový dojem z návštěvy.
Olomoucká pobočka České spořitelny bodovala v soutěži VISA Bank Branch of the Year
Pozitivní hodnocení zaznělo také od partnerů soutěže. Adam Klofáč, CEO MORIS design, ocenil vizuální provedení: „Gratulujeme Rossmannu k měsíčnímu vítězství. Prodejna působí mimořádně vzdušně a velmi se mi líbí kombinace jemných pastelových barev s novou dlažbou. Přejeme jim hodně štěstí i ve finálovém kole.“
Ke gratulacím se připojila i Tereza Kuklíková z UniCredit Bank: „Ráda bych pogratulovala společnosti Rossmann k postupu mezi finálovou dvanáctku Visa Czech Top Shop. A jsme rádi, že i my jako UniCredit Bank jsme společně s technologickými partnery mohli přispět integrovaným bezkontaktním platebním řešením na pokladnách.“
Markéta Němcová za tým soutěže doplnila, že říjnový vítěz má nyní před sebou další výzvu: „Rossmann postupuje do celoročního finále soutěže Visa Czech Top Shop, kde se na jaře 2026 rozhodne o celkovém vítězi roku a už nyní patří mezi nejlepší z nejlepších.“
