Třetí Avatar a šesté GTA. To budou největší hity roku 2025

Šesté pokračování herní série Grand Theft Auto by mohlo za první rok v prodeje utržit až tři miliardy dolarů. Tím by se stalo nejúspěšnějším zábavním dílem roku 2025. Na paty by mu mohlo šlapat třetí pokračování Avatara, které cílí zhruba na dvě miliardy dolarů.

Reklama

Filmový a herní průmysl v posledních letech bojují o návrat na rekordní úrovně. Každý přitom z jiného důvodu. Zatímco filmová studia se doposud nedokázala vyrovnat s nástupem streamovacích služeb a následného propadu v pandemii, herní byznys zatím nedokázal v současné éře najít model, který by ufinancoval vývoj extrémně drahých her. Vzniká tak jen omezené množství velkých titulů, u nichž je riziko nezájmu hráčů extrémně vysoké. Velká herní studia tak v posledních letech musela výrazně propouštět.

Rok 2025 by podle odhadů odborníků mohl znamenat obrat. A to pro obě odvětví zábavního průmyslu. A budou za tím stát zejména návraty velkých franšíz, které v posledních dekádách přinesly studiím velké zisky.

Avatar i Jurský svět

V roce 2025 by podle odhadů analytické společnosti Gower Street mohly globální tržby kin dosáhnout hranice 33 miliard dolarů. To by sice bylo stále o téměř deset miliard méně než v rekordním roce 2019, jednalo by se ale o druhý nejlepší výsledek od startu pandemie, která se na filmových tržbách značně podepsala.

Avatar 2 profimedia.cz

„V kalendáři premiér na rok 2025 je všechno,“ řekl Rob Mitchell z Gower Street. „Jsou zde rozšíření multimiliardových kasovních franšíz Avatar, Marvel Cinematic Universe, Mission: Impossible, Jurský svět, John Wick či hororové série The Conjuring,“ připomíná Mitchell. Dále podle něj přijdou pokračování miliardového animovaného hitu Zootropolis a komiksový svět DC nabídne zcela nového Supermana od hitmakera Jamese Gunna. „Je zde obrovský potenciál pro globální úspěch i nad rámec našich současných prognóz,“ uzavírá Mitchell.

Reklama

Pokud by se skutečně lidé naplno vrátili do kin na očekávané hity, mohlo by se tedy celkovým tržbám podařit překonat i částku 34 miliard, což by znamenal nový postpandemický rekord.

Druhá Hra na oliheň osvěží Vánoce. Netflix cílí i na české publikum doposud největší kampaní Enjoy Někdo se možná těší na novou štědrovečerní pohádku, většina světa a také velká část českých diváků ale vzhlíží k datu 26. prosince. To se totiž na streamovací platformě Netflix objeví druhá řada Hry na oliheň, jihokorejského megahitu z roku 2021. Netflix si od pokračování slibuje hodně, čemuž odpovídá i obří globální kampaň. Tentokrát se část peněz utratila také v Česku, což dokazuje kampaň v metru nebo obří outdoorová reklama u pražského Anděla. sta Přečíst článek

Potvrdí Avatar 2 miliardy?

Největším filmovým hitem roku 2025 by se pak téměř jistě mělo stát třetí pokračování filmové ságy Avatar. Ta se drží ve všech knihách rekordů jako jediná filmová řada, jejíž každé dosavadní pokračování utržilo více než dvě miliardy dolarů. První Avatar má v současnosti po několika návratech do kin na kontě 2,9 miliardy, druhý Avatar z roku 2022 pak 2,3 miliardy. Otázka tedy zní, zdali i třetí díl (ze zatím pěti plánovaných) může opět překonat tuto hranici.

„Přestože bylo pokračování kvůli stávce v Hollywoodu přeloženo z roku 2023 na 2025, stále je to nejpravděpodobnější kandidát na film, který jako další pokoří hranici dvou miliard celosvětových tržeb,“ myslí si Brad Curran ze serveru Screen Rant. „Tržby třetího pokračování dokonce mohou překonat druhý díl, protože tematicky se ještě více přibližuje současným tématům než právě druhý díl,“ dodává Curran.

Herní byznys v Česku stagnoval. Chybějí lidé i investice Zprávy z firem V letošním roce vývojáři očekávají zlepšení. Obrat by měl vzrůst o 17 procent na 6,5 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Oproti očekávání se pak na výsledných tržbách nejspíš nijak nepodepíše inflace a případné zvyšování cen vstupenek do kin. Ty jsou totiž od pandemie velmi stabilní. Zatímco v roce 2021 činila průměrná cena vstupenky do amerického kina 10,17 dolaru, v roce 2024 to bylo 10,78 dolaru, to navíc bylo stejně jako v roce 2023.

Herní byznys na rekordu

Herní průmysl se za poslední dekádu stal výrazně větším než průmysl filmový. Hodně se o to zasloužily mobilní telefony a platformní hry typu Minecraft, kde uživatelé platí nízké částky za různá vylepšení. Dosavadním rekordním rokem herního průmyslu byl druhý pandemický rok 2021, kdy veškeré tržby podle Financial Times dosáhly částky 191 miliard. Právě tento rekord by pak mohl v roce 2025 padnout.

„V roce 2025 by mohly tržby herního průmyslu napříč platformami dosáhnout hranice 195 miliard dolarů. Je však důležité připomenout, že jde o meziroční nárůst o pouhých 2,2 procenta,“ uvádí analýza poradenské společnosti AmpereAnalysis, kterou citoval list Financial Times.

Odvážně na stupně vítězů. Americká kina čekají od Vaiany spol. rekordní hody Enjoy Podle odhadu analytiků přinese pětidenní „víkend“ Díkůvzdání kinům v USA a Kanadě tržby z prodeje vstupenek 200 milionů dolarů. Mohl by se tak stát druhým nebo třetím nejlepším obdobím Díkůvzdání v historii kinematografie. nst Přečíst článek

U herního průmyslu za růstem stojí zejména to, že do ekonomicky produktivního věku přibývá každoročně ohromná část lidí, pro něž jsou hry hlavním produktem zábavního a kreativního průmyslu. „Je ale stále příliš brzy na to, abychom se domnívali, že tato ‚konzolová‘ generace již dosáhla vrcholu. Vidíme růst poptávky u prakticky všech spotřebitelů,“ uvedl pro FT.com šéf vydavatelství Take-TwoStrauss Zelnick.

GTA VI cílí na tři miliardy

Právě Take-Two by pak letos měla uvést na trh nejočekávanější hru roku. Půjde o šesté pokračování legendární série Grand Theft Auto neboli GTA. Doposud poslední díl měl premiéru v roce 2013 a stal se komerčně nejúspěšnější AAA hrou všech dob, když se prodalo více než 200 milionů kopií a tržby přesáhly hranici 8,5 miliardy dolarů. Vyšší prodeje v historickém měřítku měl jen Minecraft, kterého se prodalo více než 300 milionů kopií.

Poradenská společnost věnující se hernímu průmyslu DFC Intelligence odhaduje, že by tržby GTA VI v prvním roce od vydání mohly dosáhnout částky 3,2 miliardy dolarů a jen předobjednávky by mohly překonat hranici jedné miliardy dolarů. Tím by se hravě pokryly náklady, které se odhadují na dvě miliardy dolarů.

„GTA VI vstoupí na trh, který se podobá, kdyžRockstar v roce 2013 uvedl na trh GTA V. Například společnosti Sony a Xbox prodaly zhruba stejný počet kusů konzolí PS5 a Xbox řady X|S jako měly tehdejší nejnovější konzole,“ uvádí analytici. Nicméně právě úspěch předchozího dílu série by měl napomoci ještě daleko vyšším prodejům, myslí si odborníci.