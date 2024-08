Komiksoví hrdinové Marvelu utržili přes 30 miliard dolarů. Světový rekord dál poroste

Úspěšná akční komedie Deadpool & Wolverine celosvětově utržila již více než 630 milionů dolarů. Skomírající filmový svět komiksových hrdinů Marvelu tak opět vrátila na vrchol. Díky tomu studio Walt Disney může slavit mimořádný milník – celá filmová série totiž jen v kinech utržila přes 30 miliard dolarů jako vůbec první filmová řada. A právě Disney si uloupl největší díl z tohoto obřího koláče.

Když v roce 2009 studio Walt Disney kupovalo komiksové nakladatelství Marvel za čtyři miliardy, velká část lidí si ťukalo na čelo. Proč tak velká investice? Zvláště jen dva roky poté, co Disney koupil za ještě vyšší částku animační studio Pixar. Navíc v té době na animovaných filmech pro celou rodinu solidně vydělával.

Nejpozději po premiéře prvních Avengers, kteří celosvětově utržili 1,5 miliardy, bylo všem jasno. Navíc se Disneymu povedlo vydělávat na filmech s jednotlivými hrdiny. A nyní může studio slavit další milník. Celkové kinotržby takzvaného Marvel Cinematic Universe (MCU) překročily hranici 30 miliard dolarů, a to jako vůbec první filmové sérii v historii.

„Marvel Cinematic Universe za 15 let od prvního Iron Mana z roku 2008 nabídl 34 snímků, z nichž se dva zařadily mezi nejvýnosnější snímky všech dob,“ shrnula Rebecca Rubin ze serveru Variety.

Nejen Disney

Na tomto úspěchu se přitom nepodílí jen Walt Disney, který však má na kontě většinu hitů. Právě první film Iron Manovi produkovalo studio Paramount Pictures, až poté došlo k akvizici Marvelu studiem Walt Disney. Tehdejší (a také stávající) CEO Walta Disneyho ve své knize pamětí uvedl, že Marvel koupil kvůli tisícovkám postav, s nimiž Walt Disney umí dál pracovat a vytvářet jim stále nové a nové formáty, ať už pro kina, nebo pro streamovací platformu Disney+.

Historicky však práva na dvě části vesmíru Marvel patří jiným studiím. Konkrétně práva na Spider-Mana vlastní společnost Sony, a právě Spider-Man je tak v žebříčcích uváděn mimo standardní MCU - a s celkovými tržbami 10,6 miliardy dolarů je na druhém místě. Součástí MCU se Spider-Man stal až v roce 2017 snímkem Spider-Man: Homecoming.

Druhou výjimkou byly donedávna postavy z komiksů X-Men, které do kin uvádí studio 21st Century Fox. Nicméně právě to koupil Walt Disney v jedné z největších transakcí poslední dekády a novinku Deadpool & Wolverine již uvádí Disney.

Star Wars, Harry Potter i James Bond

Marvel Cinematic Universe spolehlivě překonává všechny filmové série, a to včetně těch mnohem slavnějších. V historickém žebříčku je po MCU a Spider-Manovi na třetím místě kultovní sága Star Wars s tržbami 10,3 miliardy dolarů. Nejnovější epizody přitom do kin opět uvádí Walt Disney, který LucasFilm koupil od George Lucase v roce 2012.

Čtvrtou pozici obsazuje svět Harryho Pottera (do kin uváděn Warner Bros.) s tržbami 9,7 miliardy, pátý pak je James Bond, nejstarší filmová řada vůbec, jejíž první díl do kin vstoupil již na počátku šedesátých let.

Zajímavostí je ještě 15. příčka, na níž se schovává Avatar Jamese Camerona. Tato série však zatím má jen dvě epizody, jejichž tržby se v obou případech přehouply přes hranici dvou miliard dolarů. Průměrné tržby na snímek tak jsou aktuálně 2,6 miliardy dolarů, což je suverénně nejvíc ze všech konkurentů.