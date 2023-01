Cameron přepisuje historii filmařiny. Druhý Avatar utržil už dvě miliardy dolarů

Kasovní trhák Avatar: The Way of Water překonal na sklonku tohoto víkendu hranici utržených dvou miliard dolarů. Je to třetí film Jamese Camerona, kterému se tento mimořádný výsledek podařilo dosáhnout.

James Cameron umí tvořit miliardové filmy. Nebo spíše dvoumiliardové. Nejnovější díl filmu Avatar s podtitulem The Way of Water v kinech o tomto víkendu překonal dvoumiliardovou hranici tržeb. Stal se tak teprve šestým filmem v historii, který takovou sumu utržil.

Polovinu filmů v "dvoumilardovém klubu" přitom natočil právě James Cameron. Jde samozřejmě o první díl Avatara a Titanic. Prestižní klub pak doplňují filmy Star Wars: The Force Awakens, Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame, shrnuje portál CNBC.

The Way of Water utržil v amerických kinech 598 milionů dolarů, ve světě pak 1,426 miliardy dolarů. Dílo je aktuálně šestým nejvýdělečnějším filmem v historii a velmi pravděpodobně se v tomto prestižním žebříčku posune výše. "A vstoupil do něj celkem bezproblémově," shrnul nebývalý úspěch druhého Avatara analytik firmy Comscore Paul Dergarabedian.

Nejlepší načasování

Druhý Cameronův Avatar podle Dergarabediana "přišel ve správný okamžik", kdy celá filmová industrie po covidu skomírala a potřebovala "pořádnou vzpruhu". Zároveň to předestírá velmi příznivou budoucnost pro celou franšízu Avatar: do kin v následujících letech mají dorazit další tři filmy.

Tento numerický výsledek zároveň odráží "plán" samotného Camerona, který před jeho uvedením prohlásil, že se film bude muset stát "třetím čtvrtým nejvíce vydělávajícím filmem v historii, aby se vyplatil". Jak CNBC připomíná, reálné náklady na druhého Avatara nejsou známy, odhady nicméně hovoří o 250 až 350 milionech dolarů bez marketingových nákladů.

Odborníci očekávají, že The Way of Water bude až do poloviny února dále stabilně vynášet solidní sumy, neboť v kinech není v plánu uvedení žádného velkého trháku. Právě v půli února má vyjít další "Marvelovka" - Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

