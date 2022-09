Výběr hotovosti na pobočkách je přežitek, prosazují nové banky

Jak a kdy si můžete vybírat peníze, tedy hotovost z vlastního účtu se docela vyplatí vědět. Zvláště, pokud třeba přejdete k jiné bance s lepším úročením, ale bez vlastní sítě bankomatů nebo poboček s pokladnou. Máme pro vás základní souhrn, jak to nyní v které bance u nás chodí.

Bankovky a mince z našich životů ještě úplně nezmizely, ale s rozvojem nových technologií a zábavných způsobů placení mobily či hodinkami je přece jen používáme mnohem méně než dřív. Někdy je tak při placení problém, že je máte, protože obchodník chce jen bezhotovostní platby a nechce hlídat pokladnu a zabývat se počítáním mincí. Jindy je zase potíž naopak, že je nemáte, protože obchodník nechce platbu kartou kvůli poplatkům poskytovatele terminálu, ale chce hotovost.

Nejčastěji tak musíte mít u sebe nějaké bankovky, když vyrazíte na farmářský trh, pouť, veletrh nebo festival, kde bývá spousta krámků s prodejci bez terminálu. Hotovost se ale hodí i když chcete platit na menším městě či zaplatit dítěti školní výlet. Čas od času si tak pro tyto případy nějaké hotové peníze ze svého účtu člověk vybrat musí. Možností přitom není příliš mnoho na výběr. Buď to si to vyřídí osobně na pobočce nebo tamtéž v jejím bankomatu či v bankomatu konkurenční banky. Každá banka ale neumožňuje všechny tři varianty.

Jak se dostat ke svým penězům

Řada lidí, zvláště staršího ročníku narození, je ještě stále zvyklá chodit si vybírat peníze ze svého běžného účtu na přepážku té své banky. Nad touto možností se už ale pomalu začíná smrákat. Klasické velké banky sice ještě stále vyplácejí hotovost, když jinak nedáte a nechcete jít do bankomatu, dělají to ale čím dál s menším nadšením. Spíš se snaží namotivovat klienty, aby si vybírali z bankomatu a na pobočku kvůli tomu vůbec nechodili.

Poplatek za výběr vlastních peněz stále existuje

Taková motivace bank má pak zpravidla finanční charakter. Zatímco výběry z bankomatu, zvláště vlastní banky, jsou pro klienty většinou vždy a všude zdarma, výběry na pobočce bývají obvykle zpoplatněné a nevždy se jedná přitom o pár korun. Kupříkladu UniCreditBank si účtuje 150 korun a i další velké banky jako je ČSOB a KB si drží poplatek stokorunu, Raiffeisenbank 85 korun.

Za výběr peněz z vlastního účtu prostřednictvím vlastního bankomatu banky zaplatíte jen v několika málo případech. Zpravidla se jedná o vybrané typy účtů u menších bank (Oberbank, Volksbank) či základní účty velkých bank (ČS, ČSOB) a o malá spořitelní družstva (Peněžní dům, Artesa). Několik účtů, u kterých se platí za výběr vlastních peněz, tak u nás stále ještě je.

Poplatky za výběry z bankomatů (ATM) a na pokladnách bankovních poboček BANKA Poplatky za výběr z vlastního ATM Poplatky za výběr z cizího ATM Poplatky za výběr na přepážce AIRBANK 0 Kč 0 Kč nelze Banka Creditas Banka nemá vlastní ATM

0 Kč Výběry z cizích ATM pro všechny klienty v ČR i v cizině zdarma 10 Kč do vybírané částky půl milionu korun, nad tuto poplatek 50 Kč. Česká spořitelna 0 Kč 40 Kč 0 Kč Na pobočkách ČS, které disponují pokladnou. ČSOB 0 Kč 40 Kč 100 Kč Expobank Banka nemá vlastní ATM 0 Kč 9 Kč FIO banka 0 Kč 0 Kč - Karty Mastercard – 2 výběry, dále 25 Kč 0 Kč - Karty Visa - výběry z cizích ATM zdarma neomezeně v ČR i zahraničí, a to s debetní business kartou. 0 Kč od 1000 Kč výše,

jinak 30 Kč Hotovostní pokladny na všech pobočkách.

Lze vkládat CZK i cizí měny. Hello bank 0 Kč 30 Kč Nelze J&T Banka 0 Kč za 3 výběry

30 Kč Nelze 50 Kč (resp.1%) Komerční Banka 0 Kč v síti KB a Moneta 0 Kč (první 2 výběry) 100 Kč mBank 0 Kč (mKonto) v ČR,

v cizině nad 1500 Kč Jinak 29 Kč Všechny pobočky bezhotovostní. MONETA Money Bank 0Kč 0Kč 100 Kč

lze vybrat na každé pobočce Raiffeisenbank 0 Kč 0 Kč

(Ekluzivní účet, Aktivní účet) 85 Kč Trinity Bank Nelze - neposkytuje Nelze - neposkytuje 9 Kč UniCreditBank 0 Kč Výběry z ATM UniCredit Bank jsou doma i v zahraničí zdarma a nejsou limitovány počtem. 150 Kč

Bankovní lupiči budou mít utrum

Další faktor, který komplikuje výběry hotovosti na přepážce banky je existence, respektive neexistence hotovostních pokladen. Ani v těch velkých bankách totiž už pokladny nejsou zdaleka na všech pobočkách. Děje se to pomalu a nenápadně, ale bankovní pokladníci pomalu mizí ze scény podobně jako pokladní ve velkých supermarketech, kde si musíte nákup už namarkovat sami.

Menší banky, které k nám přišly poměrně nedávno, si pokladny na pobočkách rovnou ani nikdy nezřizovaly. Banky takto jednak ušetří za další zaměstnance, neprůstřelná skla i další vybavení, a ještě tím de facto posilují i vlastní bezpečnost, protože na pobočce je pak méně dostupné hotovosti. Bankovní lupiči, kteří by podobně jako třeba Jean Paul Belmondo ve svém proslulém filmu Bezva finta, chtěli přepadávat banku kvůli velkým sumám hotovosti, tak budou mít asi brzo definitivně smůlu.

