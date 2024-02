Hraný film z počítače bez živých herců? Zdá se, že už brzy bude možný

Umělá inteligence zase o pořádný kus vylepšila možnost vytvářet realisticky vyhlížející videa. Budeme se díky tomu už brzy v kině (televizi, streamovací platformě...) dívat místo na živé herce na jejich uměle vytvořené protějšky? A přijdou tedy filmové celebrity o práci?

Americký průkopník umělé inteligence, společnost OpenAI, na sebe v minulých dnech opět upozornil husarským kouskem: představil program nazvaný Sora pro vytváření videa čistě na základě slovní objednávky. Na své stránce popsal i ukázal, jak taková videa mohou vypadat.

Hned jako první ukázku tam najdete video vygenerované na základě slovního zadání, podle nějž žena v určeném oblečení prochází ulicí Tokia osvětlenou neony, a to zřejmě po dešti, protože v kalužích na zemi se odráží okolí i kolemjdoucí chodci.

Toto i další představená videa jsou nejvýše jednominutová. Jsou však opravdu zatím nejdokonalejší a nejpřesvědčivější, jaká dosud s využitím umělé inteligence vznikla.

Padělaná videa ohrožují společnost

OpenAI zatím program Sora nedala k dispozici veřejnosti, což je dobře. Už dnešní programy umělé inteligence umožňují vytvářet padělaná (deepfake) videa, kterým běžný divák věří. A co teprve dokáže Sora...

Političtí komentátoři už nějakou dobu zdůrazňují, že padělaná videa ohrožují fungování společnosti. Lidé se bohužel projevují jako zdatní skokani na špek. Když jim někdo na sociální síti podstrčí deepfake video „zachycující“ například známého politika, který dělá cosi nepravého, jsou ochotni uvěřit a politika zavrhnout.

Ještě se ukáže, jestli se společnost dokáže bránit a jak. Mohou pomoci nějaká legální omezení a jejich vymáhání z moci zákona? Bude možné padělky spolehlivě a přesvědčivě odhalit technickými prostředky? Dokážou konzumenti rozpoznat seriózní zdroje informací, v nichž se podvody nepěstují? Uvidíme. Zatím nic z toho neplatí.

Změny míří i do filmu

Nicméně umělá inteligence může zatím obsazovat také jiné obory. Třeba kinematografii. Ne že by se tam už nepoužívala. Stále lepší v počítači vytvořené lidské postavy jsou normální v počítačových hrách. Ale jsou i ve filmech a televizních pořadech, obvykle vložené někam dozadu.

Dokonalejší jsou digitální dvojníci. Ti vznikají s využitím snímků a záběrů konkrétního herce. Jejich kvalita záleží na tom, jak dobře na ně divák uvidí. Pokud mají mluvit nebo projevovat emoce, musí se pro počítač předem dobře nasnímat mimika jejich obličeje.

Digitální dvojníci mohou fungovat jako „kaskadéři“ zastupující svůj herecký předobraz třeba v akčních scénách. Ale uplatní se i ve filmu, v němž původní lidský vzor vůbec nevystupuje. Hraje tam, chodí, mluví a gestikuluje pouze tento avatar, a to v situacích, v nichž jeho vzor nikdy nebyl ani nemluvil.

Aby byla postava z počítače obtížně rozpoznatelná od člověka, vyžaduje vznik takového avatara spoustu strojového času.

Relativně zvládnutelný je například loňský film do češtiny překládaný jako Indiana Jones a nástroj osudu. Jde o pátý filmový příběh archeologa-dobrodruha. Herce Harrisona Forda, nyní už ve věku 81 let, v něm počítač omladil.

Přicházejí ovšem také zprávy, že se připravuje nový film s hercem Jamesem Deanem. Ano, úplně nový. „Drobný“ detail, že se tento americký herec už v roce 1955, ve čtyřiadvaceti letech, zabil ve svém automobilu Porsche, má napravit umělá inteligence. Ta jeho postavu zase oživí, aby hrála podle nového scénáře. Z jednoho takovéhoto projektu sice sešlo, ale druhý se snad zatím stále připravuje.

Herci se už bojí

Když loni stávkovali v Hollywoodu scénáristé a pak i herci, psalo se tehdy hlavně o tom, že jde o výši honorářů. Ale mezi jejich požadavky se objevilo i využití umělé inteligence. Scénáristé si nakonec vymohli příslib, že studia budou využívat lidské autory, a pokud využijí umělou inteligenci na přípravu a dobroušení scénářů, musí stejně celý honorář dát lidským autorům. Scénáristé taky smějí využívat umělou inteligenci a vzít si celý honorář.

Herci zase dohodli, že filmové studio musí získat jejich souhlas s použitím jejich podobizen v dílech generovaných umělou inteligencí a zaplatit hercům, kdykoli se na plátně objeví jejich digitální dvojníci.

Film přímo ze scénáře

A do této situace přichází nynější program Sora, do kterého – velmi zjednodušeně řečeno – jednou půjde strčit podrobný scénář, a „vypadne“ z něj film. Bez herců. Samozřejmě, cesta od jednominutového videa k dlouhým scénám nebo dokonce k celovečernímu snímku je daleká, ale technicky možná. Finanční náklady v tuto chvíli nejsou jasné, ale zcela jistě budou postupně klesat.

V první řadě budou v ohrožení epizodní herci, kteří záběrem jenom projdou. Ty umělá inteligence vytvoří relativně snadno. A protože je vytvoří „z ničeho“, nikoli jako digitálního dvojníka, nebude za ně ani žádnému herci (vzoru) platit. To asi diváky nechá vcelku chladnými.

Až poté se mohou dostat na řadu herci hlavních rolí, které také nahradí počítač. Zastanou se jich diváci, nebo akceptují celebrity z počítače?