Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Rusko ruší dohodu s USA o likvidaci plutonia

Rusko ruší dohodu s USA o likvidaci plutonia

Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, kterým Rusko odstupuje od dohody se Spojenými státy o snížení zásob plutonia z jaderných hlavic z dob studené války. Příslušný dokument byl zveřejněn na úředním portálu. Zákon tento měsíc přijaly obě komory ruského parlamentu.

Dohodu podepsaly obě jaderné velmoci v roce 2000, ratifikována byla v roce 2011. V jejím rámci se USA a Rusko zavázaly zlikvidovat 34 tun plutonia, které zbylo po omezení jaderných arzenálů. Toto plutonium pokládaly obě země za přebytečné pro vojenské programy, poznamenal list Kommersant.

Ruská vláda letos v červenci předložila parlamentu návrh zákona o odstoupení od dohody. Za jednu z příčin označila záměr USA změnit postup likvidace plutonia bez souhlasu Ruska. USA plánují předat část zásob plutonia podnikatelské sféře, což podle tisku oslabí dominující postavení Ruska na světovém trhu dodávek uranu a také sníží náklady datových center na elektřinu, dodal ruský deník.

Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico

Studená sprcha pro Orbána s Ficem. Trump chce, aby se zbavili dovozu ruské ropy, na níž jsou vysoce závislí

Názory

Slovensko a Maďarsko se ocitají v prekérní situaci. Americká administrativa chce, aby by se zbavily dovozu ruské ropy. Obě země jsou závislé na potrubním dovozu ropy z Ruska, avšak americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker se dnes v rozhovoru pro Fox News nechal slyšet, že by měly přijít s plánem na odstřižení se od ní.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dohoda o nakládání s plutoniem a jeho likvidaci (PMDA) zavázala Spojené státy i Rusko k likvidaci nejméně 34 tun plutonia určeného pro výrobu zbraní, což by podle amerických představitelů stačilo až na 17 tisíc jaderných hlavic.

Rusko už v roce 2016 pozastavilo naplňování dohody s odvoláním na americké sankce a na údajně nepřátelské akce proti Rusku, rozšiřování NATO a změny ve způsobu, jakým Spojené státy likvidovaly své plutonium.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump reaguje na ruský jaderný test: Putin by měl raději ukončit válku na Ukrajině

Politika

Za nevhodné označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho raději ukončit válku na Ukrajině, řekl šéf Bílého domu novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reagoval slovy, že na testu střely Burevestnik není nic, co by mělo narušit vztahy mezi Moskvou a Washingtonem, které jsou podle něj na minimální úrovni.

ČTK

Přečíst článek

Rusko a Spojené státy jsou největšími jadernými mocnostmi na světě a dohromady mají přibližně 8000 jaderných hlavic. V roce 1986 jich však měly odhadem 73 tisíc, napsala dříve agentura Reuters.

Západní vůdci obviňují Moskvu, že od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 řinčí jadernými zbraněmi. Pár dní po invazi uvedl Putin jaderné síly do stavu maximální pohotovosti. Loni šéf Kremlu podepsal novou jadernou doktrínu snižující práh pro použití jaderných zbraní. V neděli Putin oznámil úspěšný test mezikontinentální střely s jaderným pohonem.

Mírová jednání mezi Moskvou a Kyjevem uvízla na mrtvém bodě navzdory snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa o zprostředkování. Trump sliboval, že po lednovém návratu do Bílého domu rychle ukončí válku Ruska proti Ukrajině, ale minulý týden odložil na neurčito dříve oznámený summit s Putinem v Budapešti.

Související

Ruský prezident Vladimir Putin
Aktualizováno

Trumpův nátlak zřejmě zafungoval. Putin vyslal do USA vyjednávače, který má urovnat vztahy

Politika

ČTK

Přečíst článek

„Nestěžujte si.“ Meloniová zvyšuje daně bankám, aby snížila daně lidem

Italská premiérka Giorgia Meloniová
ČTK
ČTK
ČTK

Italská premiérka Giorgia Meloniová obhajuje plán své vlády získat od bank pět miliard eur, a to poté, co finanční sektor v posledních letech profitoval z mimořádných tržních podmínek. Podle premiérky jde o „spravedlivý příspěvek“ společnosti a nástroj, jak posílit pomoc pro nejzranitelnější skupiny obyvatel.

„Pokud z celkového zisku 44 miliard eur v roce 2025 poskytnou přibližně pět miliard na podporu slabších, myslím, že můžeme být spokojeni — a nakonec i oni,“ uvedla Meloniová podle citace z připravované knihy novináře Bruna Vespy.

Italská vláda plánuje prostředky získat prostřednictvím zvýšení korporátní daně a odkladu části daňových kreditů, píše agentura Bloomberg. Výnosy mají pomoci financovat snížení daně z příjmu o dva procentní body pro střední vrstvy, které si rozpočet vyžádá devět miliard eur během tří let. Kabinet očekává, že z mimořádných opatření vůči bankám získá zhruba jedenáct miliard eur ve stejném období.

Zisky italských bank prudce vzrostly po ukončení éry záporných úrokových sazeb Evropskou centrální bankou. Meloniová se už v roce 2023 pokusila zavést mimořádnou bankovní daň, ale tehdy opatření vyvolalo paniku na trzích a muselo být zmírněno.

Napětí kolem nového plánu panuje i uvnitř vládní koalice, zejména mezi krajně pravicovou Ligou Mattea Salviniho a umírněnou Forza Italia. Salvini o víkendu prohlásil, že „každá další stížnost bank znamená další miliardu, kterou po nich budeme chtít“.

Rozpočet Meloniové je koncipován tak, aby posílil nižší a střední vrstvy — klíčový elektorát pro volby, které se musí konat nejpozději v roce 2027.

video

Ondřej Hák: Se stavebním spořením zlepšíte kvalitu bydlení

Reality

Stavební spoření zažívá renesanci. Ukazuje se, že jde o jednu z nejvýhodnějších možností investování peněz do rekonstrukcí či posouvání kvality bydlení. „Každá koruna vložená do zlepšování energetické bilance domu či bytu násobně vyplatí,“ říká v podcastu Realitní Club Ondřej Hák, nový výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Slovenský premiér Robert Fico

Fico si stojí za svým a odráží kritiku. Transakční daň je nezrušitelná, uvedl

Money

ČTK

Přečíst článek
Investice a daně. Kdy máte klid a kdy musíte vyplňovat přiznání?

Kdo si chce odečíst z daní maximum, musí to stihnout vyřešit do konce roku

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Trumpův člověk prodal byty za 200 milionů dolarů ještě před zahájením stavby

Steve Witkoff
ČTK
nst
nst

Zatímco Steve Witkoff, zvláštní vyslanec USA pro Blízký východ, jednal o příměří v Gaze, jeho syn Alex ve Spojených státech prodával luxusní byty. Rodinná realitní společnost Witkoff Group už prodala byty v hodnotě 200 milionů dolarů v připravovaném projektu Ocean Terrace v Miami Beach — a to ještě před zahájením výstavby. Oficiální prodejní kampaň startuje tento týden, stavba má začít ve druhém čtvrtletí 2026.

Projekt vzniká ve spolupráci s místním developerem Sandorem Scherem a investorem Alexem Blavatnikem ze společnosti Access Industries, uvádí agentura Bloomberg. Ocean Terrace se připravoval více než deset let a čelil odporu kvůli ochraně historických budov. Pro rodinu Witkoffových představuje sázku na to, že boom luxusních nemovitostí v Miami – podpořený příchodem bohatých obyvatel, omezeným množstvím pobřežních pozemků a rostoucím politickým vlivem Floridy – bude pokračovat.

Byt za miliony dolarů

Ceny bytů začínají na 6,3 milionu dolarů a dokončení projektu se očekává v roce 2029. Na ploše 2,2 akru vyroste dvacetipatrový dům, šestipodlažní „resortní rezidence“, butikový hotel se 42 pokoji, soukromý klub a 15 tisíc čtverečních stop obchodních prostor. Součástí bude i obnova budov z 40. let v art deco stylu.

Alex Witkoff, který se stal generálním ředitelem firmy letos na jaře, uvedl, že zájem mezi investory je značný. „Vidíme druhou vlnu lidí z New Yorku a dalších měst, které k přesunu na jih motivují i politické důvody,“ řekl třiatřicetiletý developer.

Witkoffovi, původem z New Yorku, patří mezi významné tvůrce realitního boomu v jižní Floridě. V minulosti obnovili například legendární Shore Club, kde se penthouse prodal za rekordních 120 milionů dolarů. Členství v jejich golfovém klubu Shell Bay nyní stojí 1,5 milionu dolarů.

Italská premiérka Giorgia Meloniová

„Nestěžujte si.“ Meloniová zvyšuje daně bankám, aby snížila daně lidem

Money

Italská premiérka Giorgia Meloniová obhajuje plán své vlády získat od bank pět miliard eur, a to poté, co finanční sektor v posledních letech profitoval z mimořádných tržních podmínek. Podle premiérky jde o „spravedlivý příspěvek“ společnosti a nástroj, jak posílit pomoc pro nejzranitelnější skupiny obyvatel.

ČTK

Přečíst článek

Projekt Ocean Terrace získal financování 85 milionů dolarů od JPMorgan Chase & Co. a navazuje na širší trend přeměny klidnější čtvrti North Beach na novou adresu luxusu. Kritici však upozorňují, že lokalita zatím postrádá infrastrukturu odpovídající nárokům nejbohatších kupců.

Witkoff Group nadále investuje i v New Yorku, kde společně s Blavatnikovou Access Industries rozvíjí projekt One High Line v Chelsea, jehož prodeje letos překročily miliardu dolarů.

„Miami se stává globálním centrem,“ uzavírá Alex Witkoff. „Nabízí všechno, co má New York — jen s lepším počasím.“

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Praha zveřejnila aktualizovaný návrh nového územního plánu

Dalibor Martínek: Nový územní plán Prahy. Byty se nestaví, úředníci dvacet let řádí

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme