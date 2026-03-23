newstream.cz Zprávy z firem Strnad mladší šel s CSG do světa, otec chce investovat do českého průmyslu

Strnad mladší šel s CSG do světa, otec chce investovat do českého průmyslu

MIliardář Jaroslav Strnad
Dynastie Strnadů evidentně letos nabrala dech. Michal Strnad úspěšně uvedl akcie jeho firmy CSG na burzu. Otec Jaroslav otevírá nový fond kvalifikovaných investorů a chce investovat do průmyslu.

Jaroslav Strnad, zakladatel a bývalý vlastník skupiny Czechoslovak Group (CSG), připravuje vznik investičního fondu kvalifikovaných investorů CE Industries & Aerospace. Investoři se budou moci podílet na rozvoji aktivit spojených především s jeho skupinami CE Industries a Helicopter Alliance. Spuštění fondu je plánováno na léto letošního roku po dokončení všech regulatorních a organizačních kroků, oznámila firma v tiskové zprávě. 

Po předání skupiny Czechoslovak Group (CSG) mému synovi Michalovi v roce 2018 jsem se soustředil na podnikání v průmyslu a letectví. Dnes jsem vlastníkem skupin CE Industries a Helicopter Alliance a mám radost, že se z nich během několika let podařilo vybudovat projekty s dlouhodobým růstovým potenciálem,“ říká Jaroslav Strnad, který se v minulosti podílel například na restrukturalizaci slavné české automobilky Tatra a její továrny v Kopřivnici. 

„Na úspěch CSG, kterou můj syn Michal po mém odchodu posunul na globální úroveň, jsem velmi hrdý, ale stejně tak mě těší, že se mi podařilo vybudovat nové podnikatelské platformy. Připravovaný fond by měl v budoucnu umožnit českým i evropským investorům podílet se na dalším rozvoji projektů, které dnes vznikají kolem CE Industries a Helicopter Alliance,“  dodal. Strnad si zároveň plánuje i nadále prostřednictvím fondu ponechat majoritní podíl a zůstat hlavním nositelem investiční strategie. 

V současnosti probíhá příprava struktury fondu a jeho investiční strategie. Detailní informace o parametrech fondu, včetně cílové velikosti kapitálu, investičních tříd, minimální investice či dalších podmínek pro investory, budou zveřejněny v rámci oficiálního zahájení jeho činnosti. Fond bude fungovat jako akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) a jeho obhospodařovatelem bude investiční společnost Tiller.  

Průmysl a obrana

Skupiny CE Industries a Helicopter Alliance staví na podobném byznys modelu založeném na dlouhodobé správě průmyslových aktiv a poskytování služeb po celý životní cyklus techniky – od vývoje a výroby přes modernizace a servis až po dlouhodobou provozní podporu. 

Do skupiny CE Indusitries patří například chorvatský výrobce železničních vagonů Đuro Đaković, energeticko-strojírenské společnosti MICo a CHEMCOMEX, výrobce zápustkových výkovků Czech Precision Forge nebo potravinářské značky Kaumy a Fruta Podivín. Skupina sdružuje přibližně tři desítky společností, zaměstnává více než 3 tisíce lidí a její konsolidované tržby dosahují téměř 10 miliard korun ročně (přibližně 400 milionů eur).

Helicopter Alliance je skupina působící v Evropě i USA specializující se na modernizaci, servis, výcvik a provoz vrtulníků UH-60 Black Hawk pro civilní i vojenské uživatele. Součástí skupiny je mimo jiné americká společnost Ace Aeronautics se závodem v Alabamě (USA), která se zaměřuje na modernizaci těchto vrtulníků včetně instalace moderní avioniky a digitálních kokpitů.  

Helicopter Alliance poskytuje služby po celý životní cyklus strojů – od jejich akvizice a modernizace přes výcvik až po dlouhodobou údržbu a provozní podporu, podílí se na projektech pro řadu evropských zákazníků, včetně ozbrojených sil a bezpečnostních složek, a rozvíjí také spolupráci v oblasti civilních misí, například pro záchranné a hasičské služby. 

Miliardářské fondy

Strnad starší se s novým fondem zařazuje po bok dalších českých a slovenských miliardářů, kteří v posledních letech otevřeli své investice dalším investorům z řad širší veřejnosti. Největším z takových fondů kvalifikovaných investorů je J&T Arch Investments, který umožňuje investovat do projektů kolem J&T, Patrika Tkáče, Daniela Křetínského a dalších osobností. Podobné fondy má také Penta Investments, KKCG Karla Komárka či Tomáš Čupr. Do fondů kvalifikovaných investorů může vstoupit člověk s investicí jeden milion korun a prokázáním odborné způsobilosti, nebo s ekvivalentem 125 tisíc eur, bez dalších podmínek. 

Ruská ekonomika klesá. Putin vyzval podřízené, aby ji vrátili k „udržitelnému růstu“

Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Hrubý domácí produkt Ruska byl letos v lednu o 2,1 procenta nižší než před rokem, uvedl ruský prezident Vladimir Putin na poradě o ekonomických problémech. Šéf Kremlu stanovil úkol vrátit ruskou ekonomiku na cestu udržitelného růstu a hovořil o potřebě vyvážených rozhodnutí ohledně využití dodatečných příjmů z prudkého růstu cen ropy a plynu na světovém trhu, uvedly tiskové agentury.

„Odborníci hovoří o takzvaném kalendářním faktoru, protože letos v lednu bylo méně pracovních dnů než loni. Chci však znovu zdůraznit to, o čem jsme mluvili i dříve: je nezbytné vrátit se na cestu udržitelného hospodářského růstu,“ řekl Putin na úvod porady. Za klady podle státní agentury TASS naopak označil lednovou nezaměstnanost na úrovni 2,2 procenta a míru inflace pod šesti procenty. Podle listu Vedomosti se zmínil také o poklesu průmyslové výroby v zemi o 0,8 procenta.

Ruské ropné a plynárenské společnosti by podle hlavy státu měly využít dodatečné příjmy z růstu cen na světovém trhu ke splacení dluhů.

„Vyvážená rozhodnutí“

Prezident také požádal vládu, aby učinila „vyvážená rozhodnutí“ o tom, jak využít neočekávané státní příjmy z vývozu energií způsobené prudkým nárůstem světových cen, a to v zájmu zajištění dlouhodobé rovnováhy federálního rozpočtu.

Rusko těží z krize na Blízkém východě, protože ceny ropy a dalších komodit vzrostly. Spojené státy také poprvé od začátku konfliktu na Ukrajině zrušily některé sankce na ruskou ropu.

Před prudkým růstem cen ropy ruská vláda pracovala na balíčku úsporných opatření. Jeho součástí měly být i škrty nepodstatných rozpočtových výdajů o deset procent. Nárůst příjmů z ropy však může tyto plány odložit, napsala dříve agentura Reuters. Příjmy z prodeje ropy a plynu jsou pro Kreml důležitým zdrojem financí, na celkových příjmech státního rozpočtu se podílejí zhruba čtvrtinou.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Konec éry Priorů. V Kroměříži z něj budou byty

Prior Green Park Kroměříž
HSF, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Desítky let sloužil nakupujícím, teď dostává novou roli. Prior v Kroměříži se mění na byty a služby a zapadá do širší proměny českých center.

Prior v centru Kroměříže se mění. Rekonstrukce bývalého obchodního domu na Slovanském náměstí vstoupila do hlavní fáze a po letech nevyužívání dostává objekt novou funkci. Z někdejšího retailového domu má vzniknout polyfunkční budova s bydlením a službami.

Proměna odráží širší trend, kdy se obchodní domy z druhé poloviny 20. století postupně přestavují na rezidenční nebo smíšené projekty. Velké prodejní plochy v centrech měst ztratily původní význam, zatímco poptávka po bydlení i menších službách v těchto lokalitách roste.

Prior v Kroměříži se mění na polyfunkční dům s bydlením

V Kroměříži má v rámci projektu Prior Green Park vzniknout 37 bytů, přízemí zůstane vyhrazené obchodům a službám. Doplní je parkovací stání a moderní technické zázemí. Projekt zároveň musí respektovat umístění v památkově chráněném území historického jádra. Dokončení je plánováno na konec roku 2026, prodej bytů už běží.

„Rekonstrukce Prioru je technicky náročná a zároveň citlivá z pohledu umístění v centru města. Naším úkolem je skloubit respekt k původní stavbě s požadavky na současný standard bydlení. Rezidenční výstavba a projekty občanské vybavenosti se stávají pevnou součástí našich generálních dodávek v Česku i na Slovensku,“ uvádí Lucie Mlčáková, obchodní manažer mezinárodní stavební skupiny HSF System. 

Podle architektky Ivety Křížové má projekt ambici zachovat charakter místa a zároveň mu dát novou náplň. „Cílem nebylo pouze vytvořit nové byty, ale vdechnout život významnému místu. Budova, která desítky let utvářela hlavní tvář Slovanského náměstí, získává svoji novou roli. Stává se místem pro moderní, kvalitní bydlení, přirozeně propojené s veřejným prostorem a zelení. Proměna ikonického objektu vychází z původní hmoty domu,“ říká.

Trend proměny obchodních domů: méně retailu, více bytů a služeb

Transformace kroměřížského Prioru rovněž zapadá do širšího vývoje, kdy se z někdejších symbolů maloobchodu stávají nové městské projekty kombinující bydlení, služby a veřejný prostor.

Podobný vývoj je patrný i v dalších městech. Například v Jihlavě se bývalý Prior postupně proměňuje na kombinaci obchodů, kanceláří a služeb, přičemž ustupuje od velkoplošného retailu ve prospěch menších nájemců. V Pardubicích prošel obchodní dům modernizací a částečně změnil funkci, aby lépe obstál v konkurenci nových nákupních center. V Olomouci se zase diskutují úpravy, které by objekt více otevřely městu a lépe zapojily do veřejného prostoru. A v menších městech, jako jsou Třebíč nebo Prostějov, se bývalé obchodní domy často alespoň částečně přestavují na bydlení nebo smíšené projekty kombinující různé funkce.

