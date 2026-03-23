Strnad mladší šel s CSG do světa, otec chce investovat do českého průmyslu
Dynastie Strnadů evidentně letos nabrala dech. Michal Strnad úspěšně uvedl akcie jeho firmy CSG na burzu. Otec Jaroslav otevírá nový fond kvalifikovaných investorů a chce investovat do průmyslu.
Jaroslav Strnad, zakladatel a bývalý vlastník skupiny Czechoslovak Group (CSG), připravuje vznik investičního fondu kvalifikovaných investorů CE Industries & Aerospace. Investoři se budou moci podílet na rozvoji aktivit spojených především s jeho skupinami CE Industries a Helicopter Alliance. Spuštění fondu je plánováno na léto letošního roku po dokončení všech regulatorních a organizačních kroků, oznámila firma v tiskové zprávě.
„Po předání skupiny Czechoslovak Group (CSG) mému synovi Michalovi v roce 2018 jsem se soustředil na podnikání v průmyslu a letectví. Dnes jsem vlastníkem skupin CE Industries a Helicopter Alliance a mám radost, že se z nich během několika let podařilo vybudovat projekty s dlouhodobým růstovým potenciálem,“ říká Jaroslav Strnad, který se v minulosti podílel například na restrukturalizaci slavné české automobilky Tatra a její továrny v Kopřivnici.
Rychlý růst evropských akcií obranného průmyslu se zastavil. Investoři nyní čekají na důkazy, že rostoucí vojenské výdaje se skutečně promítají do zisků firem.
Zbrojařské akcie ztrácejí dech. Investoři chtějí vidět zisky, ne jen války
Trhy
Rychlý růst evropských akcií obranného průmyslu se zastavil. Investoři nyní čekají na důkazy, že rostoucí vojenské výdaje se skutečně promítají do zisků firem.
„Na úspěch CSG, kterou můj syn Michal po mém odchodu posunul na globální úroveň, jsem velmi hrdý, ale stejně tak mě těší, že se mi podařilo vybudovat nové podnikatelské platformy. Připravovaný fond by měl v budoucnu umožnit českým i evropským investorům podílet se na dalším rozvoji projektů, které dnes vznikají kolem CE Industries a Helicopter Alliance,“ dodal. Strnad si zároveň plánuje i nadále prostřednictvím fondu ponechat majoritní podíl a zůstat hlavním nositelem investiční strategie.
V současnosti probíhá příprava struktury fondu a jeho investiční strategie. Detailní informace o parametrech fondu, včetně cílové velikosti kapitálu, investičních tříd, minimální investice či dalších podmínek pro investory, budou zveřejněny v rámci oficiálního zahájení jeho činnosti. Fond bude fungovat jako akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) a jeho obhospodařovatelem bude investiční společnost Tiller.
Průmysl a obrana
Skupiny CE Industries a Helicopter Alliance staví na podobném byznys modelu založeném na dlouhodobé správě průmyslových aktiv a poskytování služeb po celý životní cyklus techniky – od vývoje a výroby přes modernizace a servis až po dlouhodobou provozní podporu.
Do skupiny CE Indusitries patří například chorvatský výrobce železničních vagonů Đuro Đaković, energeticko-strojírenské společnosti MICo a CHEMCOMEX, výrobce zápustkových výkovků Czech Precision Forge nebo potravinářské značky Kaumy a Fruta Podivín. Skupina sdružuje přibližně tři desítky společností, zaměstnává více než 3 tisíce lidí a její konsolidované tržby dosahují téměř 10 miliard korun ročně (přibližně 400 milionů eur).
Průmyslový holding CE Industries Jaroslava Strnada zvyšuje zisk, konsolidovaná EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) za 12 měsíců končících 30. června poprvé překročila jednu miliardu korun, dosáhla 1,01 miliardy korun. V meziročním srovnání je to nárůst o 31 procent. Tržby stouply ve stejném období na 13 miliard korun. Firma to uvedla v tiskové zprávě.
Strnadova CE Industries poprvé vydělala přes miliardu
Zprávy z firem
Průmyslový holding CE Industries Jaroslava Strnada zvyšuje zisk, konsolidovaná EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) za 12 měsíců končících 30. června poprvé překročila jednu miliardu korun, dosáhla 1,01 miliardy korun. V meziročním srovnání je to nárůst o 31 procent. Tržby stouply ve stejném období na 13 miliard korun. Firma to uvedla v tiskové zprávě.
Helicopter Alliance je skupina působící v Evropě i USA specializující se na modernizaci, servis, výcvik a provoz vrtulníků UH-60 Black Hawk pro civilní i vojenské uživatele. Součástí skupiny je mimo jiné americká společnost Ace Aeronautics se závodem v Alabamě (USA), která se zaměřuje na modernizaci těchto vrtulníků včetně instalace moderní avioniky a digitálních kokpitů.
Helicopter Alliance poskytuje služby po celý životní cyklus strojů – od jejich akvizice a modernizace přes výcvik až po dlouhodobou údržbu a provozní podporu, podílí se na projektech pro řadu evropských zákazníků, včetně ozbrojených sil a bezpečnostních složek, a rozvíjí také spolupráci v oblasti civilních misí, například pro záchranné a hasičské služby.
Miliardářské fondy
Strnad starší se s novým fondem zařazuje po bok dalších českých a slovenských miliardářů, kteří v posledních letech otevřeli své investice dalším investorům z řad širší veřejnosti. Největším z takových fondů kvalifikovaných investorů je J&T Arch Investments, který umožňuje investovat do projektů kolem J&T, Patrika Tkáče, Daniela Křetínského a dalších osobností. Podobné fondy má také Penta Investments, KKCG Karla Komárka či Tomáš Čupr. Do fondů kvalifikovaných investorů může vstoupit člověk s investicí jeden milion korun a prokázáním odborné způsobilosti, nebo s ekvivalentem 125 tisíc eur, bez dalších podmínek.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.