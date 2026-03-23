Brusel proti Orbánovi. Pomohl mu tím k vítězství v domácích volbách?
Maďarský premiér Viktor Orbán čelil na posledním summitu Evropské unie mimořádně ostré kritice poté, co opět zablokoval klíčovou půjčku ve výši 90 miliard eur určenou na podporu Ukrajiny. Podle některých evropských politiků i analytiků však mohl tento střet paradoxně posílit jeho pozici před blížícími se parlamentními volbami v Maďarsku, píše server Politico.
Orbán podmínil svůj souhlas s finanční pomocí obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba, který byl poškozen při ruském útoku. Zatímco Budapešť obviňuje Kyjev z průtahů s opravami, ukrajinské vedení tato tvrzení odmítá.
Mimořádné napětí
Napětí na summitu bylo podle účastníků mimořádné. „Nikdy jsem neslyšel tak tvrdou kritiku na summitu EU vůči komukoli,“ uvedl švédský premiér Ulf Kristersson. Orbán přesto tlak ustál a po jednání vystupoval sebevědomě. Prohlásil, že ostatní lídři pouze „vyhrožují“, ale nemají silnější argumenty než Maďarsko.
Maďarský opoziční lídr Péter Magyar připravuje kabinet složený z výrazných osobností byznysu. Pokud vyhraje volby 12. dubna, chce podle svých spolupracovníků využít jejich manažerské zkušenosti k oslabení dlouhodobého vlivu premiéra Viktora Orbána na státní instituce.
Politika
Maďarský opoziční lídr Péter Magyar připravuje kabinet složený z výrazných osobností byznysu. Pokud vyhraje volby 12. dubna, chce podle svých spolupracovníků využít jejich manažerské zkušenosti k oslabení dlouhodobého vlivu premiéra Viktora Orbána na státní instituce.
Část evropských politiků nyní upozorňuje, že tvrdý postup Bruselu mohl sehrát roli v Orbánově volební strategii. Francouzská europoslankyně Chloé Ridel uvedla, že EU měla konfrontaci odložit až po volbách. Podle ní Orbán čelí nepříznivým průzkumům a konflikt s EU mu umožňuje prezentovat se jako obránce národních zájmů.
Maďarský premiér dlouhodobě staví své kampaně na obrazu vnějšího ohrožení a sám sebe stylizuje do role lídra, který dokáže zemi ochránit. Evropská unie přitom patří mezi jeho časté terče. Podle některých pozorovatelů tak současný spor zapadá do jeho osvědčené politické strategie.
Bývalý kanadský politik Michael Ignatieff upozornil, že EU má v tomto ohledu omezený manévrovací prostor. Orbán podle něj vede politiku založenou na permanentním konfliktu s Bruselem bez ohledu na to, jak Unie reaguje.
Zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl informovat Rusko o jednáních Evropské unie, nepřekvapily část diplomatů. Podle serveru Politico se totiž členské státy i jejich partneři už delší dobu scházejí v užších formátech právě kvůli obavám z úniků citlivých informací.
Politika
Zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl informovat Rusko o jednáních Evropské unie, nepřekvapily část diplomatů. Podle serveru Politico se totiž členské státy i jejich partneři už delší dobu scházejí v užších formátech právě kvůli obavám z úniků citlivých informací.
Krátkodobý úspěch
Do volební kampaně navíc vstupují i další faktory. Podle informací agentury Reuters by mohl maďarského premiéra podpořit i americký viceprezident JD Vance. Orbán zároveň útočí na svého hlavního rivala Pétera Magyara, kterého označuje za nástroj Bruselu a Ukrajiny, ačkoli jeho strana například hlasovala proti půjčce Ukrajině.
Podle analytika Pétera Krekóa by případné Orbánovo vítězství založené na tomto konfliktu bylo pouze krátkodobým úspěchem. „Orbán to může využít v kampani, ale pokud zůstane u moci, vztahy s EU se vyhrotí. Pro Maďarsko by to bylo dlouhodobě nevýhodné,“ uvedl.
Parlamentní volby v Maďarsku se uskuteční 12. dubna. Podle průzkumů může být výsledek těsný a poprvé po více než patnácti letech není dominance Orbánovy strany Fidesz jistá.