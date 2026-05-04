„Komu mám dát věnec, německým vojákům?“ Fico ostře zareagoval kvůli cestě do Moskvy, setká se s Putinem

Robert Fico zamíří do Moskvy a plánuje krátké setkání s Vladimirem Putinem. Slovenský premiér tvrdí, že nejde na vojenskou přehlídku, ale položit květiny k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Cesta přichází v době, kdy většina evropských lídrů kontakty s Kremlem kvůli válce na Ukrajině omezuje a slovenská opozice Fica obviňuje z přebírání ruské rétoriky.

Fico o setkání s Putinem řekl novinářům v Jerevanu, kde se zúčastnil summitu Evropského politického společenství. V ruské metropoli plánuje ministerský předseda v sobotu, během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce, také položit kytici k hrobu neznámého vojína Rudé armády.

„Pojedu do Moskvy, položím květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády a mám mít krátké setkání s prezidentem Putinem. Nejdu na žádnou vojenskou přehlídku,“ uvedl Fico.

Předseda slovenské vlády navštívil Moskvu také před rokem, a to jako jediný lídr zemí EU a NATO. Tehdy rovněž jednal s Putinem. Nyní Fico také prohlásil, že je potřeba vést dialog. Státníci řady evropských zemí omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.

„Komu mám dát věnec, německým vojákům?“

„Až mi je někdy trapné, že mám vysvětlovat, proč já jedu položit květiny k nějakému neznámému vojínovi Rudé armády. Protože je to na místě. Komu mám dát věnec, německým vojákům?“ řekl Fico.

Slovenská opozice dlouhodobě obviňuje Fica z toho, že podle ní opakuje ruskou propagandu. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Fico zase opakovaně kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu na Ukrajině a také protiruské sankce, kterými unie reaguje na ruskou vojenskou invazi do sousední země. Slovenský premiér rovněž obhajuje dovoz ruských energií a jeho vláda už podala k soudu EU žalobu proti rozhodnutí evropského bloku postupně ukončit dovoz ruského plynu.

Investiční skupina DRFG zahájila výstavbu rezidenčního projektu 3 Dvory v Újezdu u Brna. Nová čtvrť vzniká v ulici Sportovní a počítá se 159 byty v šesti bytových domech. Součástí projektu má být také mateřská škola a menší obchodní zázemí.

Developer projektem reaguje na rostoucí zájem o bydlení v zázemí Brna. Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostl v roce 2024 počet obyvatel okresu Brno-venkov o více než tisíc lidí, především díky migraci. Zároveň v prvním pololetí roku 2025 v oblasti Brno-venkov meziročně klesl počet dokončených bytů o čtvrtinu.

Silný rozvojový potenciál lokality

Projekt 3 Dvory nabídne byty v dispozicích od 1+kk po 4+kk. Cílí na rodiny, páry i jednotlivce, kteří hledají klidnější bydlení mimo Brno, ale zároveň chtějí zůstat v jeho dojezdové vzdálenosti. Újezd u Brna leží přibližně 25 kilometrů od krajské metropole.

„Rezidence 3 Dvory je pro nás důležitým projektem, ve kterém se propojuje dlouhodobá investiční logika s konkrétním přínosem pro místní komunitu. Újezd u Brna má díky své poloze silný rozvojový potenciál a naším cílem je tento potenciál uchopit odpovědně,“ uvedl předseda představenstva DRFG David Rusňák.

Šest bytových domů bude uspořádáno kolem rozsáhlého vnitrobloku členěného do tří dvorů. Domy mají mít tři podlaží a jedno částečně ustoupené. Ke každému bytu má náležet terasa, lodžie, balkon nebo zahrádka a také sklepní kóje. Projekt počítá i s venkovními parkovacími stáními.

Podle ředitele DRFG Real Estate Jana Pelíška má projekt odpovídat současným trendům v bydlení. „V Újezdu u Brna vzniká moderní projekt s kvalitním a zároveň dostupným bydlením, který respektuje charakter města,“ uvedl.

Součástí nové čtvrti bude mateřská škola a obchodní centrum. Lokalitu doplňuje sportovní hala v docházkové vzdálenosti, cyklostezky a blízkost přírody v okolí řeky Litavy.

Generálním zhotovitelem stavby je společnost PORR CZ&SK. Prodej bytů byl zahájen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024, stavební povolení projekt získal ve třetím čtvrtletí roku 2025. Výstavba začala na konci roku 2025 a kolaudace je plánována na první čtvrtletí roku 2028.

Český průmysl hlásí nejlepší kondici za čtyři roky, pod povrchem ale rychle sílí tlak na náklady. Válka v Perském zálivu, dražší doprava a nedostatek materiálů nutí firmy předzásobovat, propouštět a přenášet vyšší ceny dál na odběratele. Inflace se tak může znovu citelněji propsat i do peněženek spotřebitelů.

Nedostatek materiálů a rostoucí přepravní náklady, to jsou dvě zásadní překážky, jimž v sílící míře čelí čeští průmyslníci. Jejich náklady kvůli těmto překážkám letos v dubnu narůstaly nejvýrazněji od května 2022, plyne z zveřejněného šetření podmínek v tuzemském zpracovatelském průmyslu, které pravidelně provádí společnost S&P Global.

Index nákupních manažerů v českém zpracovatelském průmyslu vykázal v dubnu hodnotu 52,9 bodu, která je sama o sobě poměrně pozitivní, nejvyšší za čtyři roky. Je vyšší než hodnota 50 bodů, takže značí zlepšení podmínek v tuzemském průmyslu oproti letošnímu březnu. Za část hodnoty indexu, který narostl z březnové hodnoty 52,8, může ovšem i skutečnost, že se prodlužuje doba realizace dodavatelských zakázek. Za normálních okolností by se jednalo o pozitivní projev vysoké poptávky, nyní však jde alespoň do určité míry o projev narušení dodávek základních materiálu z Perského zálivu.  

České průmyslu firmy v dubnu zintenzivnily své nákupy vstupů, materiálů a surovin a své předzásobování, a to kvůli hrozícímu nedostatku v důsledku války v Perském zálivu a uzavřeného Hormuzského průlivu. Související snaha kompenzovat vyšší náklady vstupů je vedla k propouštění a snižování stavů zaměstnanců, které tak byly nejvýraznější od listopadu loňského roku. 

Průmysloví výrobci přitom už své náklady částečně přenáší na odběratele, takže inflace na výstupu byla v dubnu nejvýraznější od ledna 2023. V dalších měsících se tyto tlaky promítnou ještě citelněji, a to také v obecné, spotřebitelské inflaci.

Hlídková loď Spojených arabských emirátů (druhá zprava) poblíž tankeru zakotveného v Ománském zálivu poblíž Hormuzského průlivu, pátek 1. května 2026

Jak si povede inflace?

Jednotlivé české i zahraniční banky, finanční domy a další instituce v současnosti postupně zvyšují svůj odhad letošní spotřebitelské inflace v ČR.

Většina odhadů zatím stále spadá do tolerančního pásma České národní banky. Například dubnový odhad francouzské banky Credit Agricole ale už Česku prognózuje pro letošek tříprocentní celoroční inflaci, která by tedy byla při samé horní mezi tolerančního pásma. Italská banka UniCredit pak dokonce předpokládá letošní inflaci v ČR ve výši 3,9 procenta

Válka v Perském zálivu ale současně nutí firmy zkracovat své dodavatelské řetězce, takže celý konflikt má pozitivní dopad v tom smyslu, že alespoň v některých případech roste poptávka po lokálních dodavatelích. 

