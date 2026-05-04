Strach o Putina sílí. Kreml se obává atentátu pomocí dronů i možného převratu v zemi
Rusko výrazně zpřísnilo bezpečnostní opatření kolem prezidenta Vladimira Putina. Důvodem mají být rostoucí obavy z atentátu, převratu a zejména útoků drony. Podle serveru Financial Times je ruský prezident v posledních měsících stále izolovanější, tráví více času v podzemních bunkrech a stále více se soustředí na řízení války na Ukrajině.
Bezpečnost kolem Putina zpřísnila ruská Federální ochranná služba FSO, která chrání nejvyšší představitele státu. Podle lidí, kteří Putina znají, a osoby blízké evropským zpravodajským službám prezident omezil cesty a lidé, kteří se s ním setkávají osobně, procházejí ještě přísnějšími kontrolami.
Šok z operace Pavučina
Putinova izolace podle Financial Times narůstala už od pandemie covidu-19. Od března se ale obavy Kremlu výrazně vystupňovaly. Jedním z impulzů měl být šok z ukrajinské dronové operace Pavučina i loňské útoky ukrajinských dronů na ruská letiště za polárním kruhem. Bezpečnostní nervozitu podle zdrojů posílilo také lednové zadržení venezuelského vůdce Nicoláse Madura Spojenými státy.
Prezident a jeho rodina podle zdrojů přestali jezdit do svých rezidencí v Moskevské oblasti a ve Valdaji na severozápadě Ruska. Putin má trávit více času v bunkrech, mimo jiné v Krasnodarském kraji na jihu Ruska, odkud pracuje i několik týdnů. Státní média mezitím podle zdrojů používají předem natočené záběry, aby vytvářela dojem běžného fungování.
Přísnější režim dopadá i na prezidentovo nejbližší okolí. Kuchaři, fotografové či členové ochranky nesmějí podle FT používat veřejnou dopravu a v Putinově blízkosti mají zakázané mobilní telefony i zařízení s připojením k internetu. V jejich domovech byly instalovány sledovací systémy.
S prezidentovou bezpečností a ochranou proti dronům mají podle lidí obeznámených se situací částečně souviset i nedávné výpadky internetu v Moskvě. Agenti FSO mají provádět rozsáhlé kontroly za pomoci psovodů a být rozmístěni podél břehů řeky Moskvy pro případ dronového útoku.
Vzájemné obviňování
Bezpečnostní obavy se netýkají jen samotného Putina. Podle osoby blízké evropským zpravodajským službám se zástupci ruských bezpečnostních složek koncem loňského roku na schůzce s prezidentem navzájem obviňovali ze selhání při ochraně vysokých vojenských představitelů. Šlo mimo jiné o zabití generálporučíka Fanila Sarvarova, poslední ze série útoků spojovaných s Ukrajinou.
Šéf FSB Alexandr Bortnikov podle Financial Times vinil ministerstvo obrany, které na rozdíl od jiných institucí nemá jednotku určenou k ochraně vysokých představitelů. Šéf Národní gardy a bývalý Putinův bodyguard Viktor Zolotov odpovědnost odmítl s odkazem na omezené zdroje. Putin nakonec pověřil FSO ochranou deseti vysokých generálů, včetně tří zástupců náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova.
Odklon od domácí politiky
Zpřísnění bezpečnostních opatření se časově shoduje s tím, že se Putin stále více odklání od domácí politiky a soustředí se na válku. Podle lidí, kteří s ním mluví, pořádá každodenní schůzky s vojenskými představiteli a řeší i operační detaily, například názvy malých ukrajinských obcí, které mění kontrolu. Úředníci, kteří se válce nevěnují, se k němu naopak dostávají obvykle jen jednou za několik týdnů či měsíců.
„Putin tráví 70 procent času řízením války a zbylých 30 procent setkáními třeba s prezidentem Indonésie nebo řešením ekonomiky,“ řekl Financial Times člověk, který jej zná. Podle něj je jedinou cestou k většímu přístupu k prezidentovi „dělat víc války“.
Putinova odtažitost podle Financial Times posiluje frustraci Rusů. Společnost je stále unavenější válkou a zároveň se potýká s domácími problémy. Podle státem podporovaných i nezávislých průzkumů klesla Putinova popularita na nejnižší úroveň od podzimu 2022, kdy oznámil částečnou mobilizaci a statisíce mladých mužů uprchly ze země.
Na sociálních sítích přibývají videa obyčejných Rusů i influencerů kritizujících úřady kvůli omezování internetu, daním pro malé podniky nebo vybíjení hospodářských zvířat na Sibiři. Výraznou pozornost získala lifestylová blogerka Viktoria Boňa žijící v Monaku. Ve videoapelu na Putina uvedla, že „lidé se ho bojí“. Video nasbíralo více než 1,5 milionu lajků.
Ačkoli Boňa zdůraznila, že není odpůrkyní režimu, dosah videa přiměl Kreml uznat, že jej zaznamenal. Putin se poté poprvé veřejně vyjádřil k omezování internetu a vyzval úředníky, aby občany správně informovali a nesoustředili se pouze na zákazy.
Prezident letos vystupuje na veřejnosti jen omezeně. Dne 27. dubna navštívil školu moderní gymnastiky v rodném Petrohradu, což bylo teprve jeho druhé veřejné vystoupení v tomto roce. Kreml podobné inscenované kontakty s běžnými lidmi dlouhodobě využívá k tomu, aby ukazoval Putinovu přístupnost.
Obavy z poklesu popularity
Podle politické analytičky Faridy Rustamovové je veřejné líbání dětí znamením, že se Putin obává poklesu popularity. Připomněla podobné případy z minulosti, například situaci z roku 2006, kdy Putin políbil chlapce na břicho.
Nízký počet cest a schůzek má být dalším znakem přísnější bezpečnosti i menšího zájmu o domácí agendu. Loni Putin absolvoval nejméně 17 výjezdů, včetně návštěv Kurské oblasti u hranic s Ukrajinou a vojenských velitelství, kde se několikrát objevil v uniformě.
„Propast mezi tím, čemu je Putin ochoten se věnovat, a tím, co se od něj očekává, se prohlubuje,“ uvedla Taťjana Stanovajová z Carnegie Russia Eurasia Center. Podle ní se to v dohledné době pravděpodobně nezmění a veřejné „výbuchy nespokojenosti“ budou častější.